The Lady’s Companion, la spiegazione del finale

The Lady’s Companion è un avvincente serie tv spagnola su Netflix, una commedia romantica in cui una feroce protagonista, per la quale il quarto muro è più un suggerimento, guida la narrazione nella Madrid degli anni ottanta dell’Ottocento. Elena Bianda è alla ricerca del suo prossimo lavoro come accompagnatrice, una signora che ha il compito cruciale di gestire la vita sociale della sua protetta, comprese le sue prospettive di matrimonio. Pertanto, la famiglia di Don Pedro Mencia, con tre giovani figlie, rimane un luogo di lavoro ideale per lei. Tuttavia, è solo dopo essersi assunta la responsabilità di sorvegliare Cristina, Sara e Carlota che si rende conto di quanto siano davvero difficili le ragazze.

A peggiorare le cose, Pedro ha un affascinante figlioccio, Santiago, il cui interesse di lunga data per la sorella maggiore di Mencia viene scosso dalla sua attrazione (forse ricambiata) verso Elena. Di conseguenza, invece di un lavoro a lungo termine comodo, la damigella d’onore si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso e in una rete di bugie che minacciano di smantellare il suo mondo – e il suo cuore – se vengono alla luce. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede in The Lady’s Companion

Elena Bianda è eccellente nel suo lavoro di dama di compagnia. Tuttavia, ogni tentativo di successo nel trovare un marito la lascia in competizione per un altro lavoro. Quindi, questa volta, cerca la posizione di accompagnatrice presso Don Pedro Mencia. La famiglia ha recentemente subito la tragica scomparsa della loro matriarca, lasciando le tre sorelle, Cristina, Sara e Carlota, senza una madre. Per questo motivo, la posizione è praticamente una miniera d’oro nel settore dell’accompagnamento femminile. Per lo stesso motivo, Elena mette in campo tutte le sue risorse: ricerca le ragazze con mezzi discutibili, come la corruzione e le false storie strappalacrime dei genitori morti, per guadagnarsi la fiducia di Pedro. Così, ottiene la posizione, con grande dispiacere della sua rivale, Alicia, che giura di trovare un modo per farla licenziare.

Tuttavia, Elena ha questioni più urgenti di cui occuparsi, ovvero guadagnarsi la fiducia delle sorelle Mencia. Mentre la bricconcella Carlota, una ragazzina di 11 anni con una curiosità morbosa, è facile da conquistare, le sue sorelle rappresentano una sfida diversa. Tuttavia, la donna riesce a convincere una Cristina in lutto ad accettare un cambiamento di ritmo e a partecipare a una serata in città con il suo potenziale corteggiatore, Eduardo. Tuttavia, finisce per seguire il suo consiglio con troppo entusiasmo e si ritrova con il suo accompagnatore all’interno della sua carrozza. Eppure, dopo che Elena li scopre, Eduardo insiste nel voler dimostrare la realtà del loro amore chiedendo ufficialmente la mano di Cristina in matrimonio.

Tuttavia, un mese dopo, quando arriva il momento per Eduardo di visitare la tenuta dei Mencia per una proposta formale, l’uomo si tira indietro. Invece, manda una lettera in cui informa Cristina che ha cambiato idea ed è partito per Parigi. Questa notizia è incredibilmente sconvolgente per la ragazza, soprattutto per il suo cuore spezzato. A quanto pare, la loro notte insieme aveva messo incinta Cristina. Di conseguenza, Elena si affretta a trovare un altro pretendente per la ragazza, per evitare che finisca per diventare una madre single disprezzata. La soluzione si presenta abbastanza presto attraverso Santiago, il figlioccio di Pedro e amico intimo delle tre sorelle.

È evidente che Santiago è almeno un po’ innamorato di Cristina, che non gli ha ancora corrisposto in modo simile. Tuttavia, quando inizia a notare le sue piccole manifestazioni di affetto, si rende conto che può avere un vero futuro con lui. Allo stesso tempo, però, Santiago inizia a innamorarsi di Elena e delle sue osservazioni contrarian e spiritose. Inoltre, la scomoda riconnessione con una vecchia fiamma, Gabriel, complica le cose per la damigella d’onore, che è determinata a mantenere il suo passato segreto alla famiglia Mencia. Alla fine, Santiago si ritrova in una situazione difficile quando la notizia del suo tentativo di corteggiamento con Cristina arriva a Pedro, che è felicissimo di avere il suo figlioccio come genero. Mentre le cose continuano a sfuggire di mano, un’altra caotica rivelazione arriva quando Eduardo torna in città, apparentemente ancora innamorato di Cristina e disposto a lottare per la sua mano.

Il finale di The Lady’s Companion : cosa succede tra Elena e Santiago?

La storia d’amore tra Elena e Santiago è tesa fin dall’inizio. È evidente che la donna, con il suo sarcasmo, la sua ironia e il suo atteggiamento pratico, ha un passato movimentato alle spalle. L’introduzione di Gabriel e la rivelazione che è stata lei a fargli un torto nella loro relazione, cementano ulteriormente il suo complicato rapporto con l’amore. Pertanto, non ha alcuna illusione quando si tratta dell’idea di innamorarsi del figlioccio del suo datore di lavoro, che è anche il principale pretendente di Cristina e la sua unica speranza di evitare un futuro buio come madre single. D’altra parte, Santiago, lo scrittore dagli occhi luminosi, rimane affascinato da Elena ed è pieno di illusioni su come possano avere il loro lieto fine.

Tuttavia, mentre la loro storia si avvicina alla conclusione, i due finiscono per scambiarsi i ruoli. A quel punto, vengono alla luce la maggior parte dei segreti tra loro riguardo ai tentativi di Elena di far accettare un fidanzamento tra Santiago e Cristina. Per lo stesso motivo, lo scrittore è incredibilmente tradito e affranto nell’apprendere che la donna che ama era pronta a condannarlo a un futuro di bugie e inganni. Così, alla fine rinuncia a ogni speranza che gli rimane per una relazione tra loro. D’altro canto, anche la realtà di Elena si svela dopo che Cristina ritiene che i suoi segreti siano troppo indelebili per essere perdonati. Tuttavia, dopo aver letto la nuova operetta su cui Santiago stava lavorando, la giovane donna si rende conto che i suoi sentimenti per la sua damigella erano reali e innegabili. Pertanto, nonostante la sua rabbia verso Elena, la incoraggia a leggere i suoi scritti e a inseguirlo se i suoi sentimenti sono ricambiati.

Alla fine, Elena finisce per fare proprio questo, lanciandosi in una grande caccia a Santiago, che sta partendo per un viaggio di lavoro di due mesi a Lisbona, in Portogallo. Nella sua testa, ha il grande discorso romantico perfetto da fare e confessare il suo amore. Nonostante il suo scetticismo nei confronti delle storie d’amore sdolcinate, è disposta a mettere in gioco il suo cuore e sogna di conquistare lo scrittore. Dopo tutto, Elena è sempre stata una fan dei lieto fine nelle storie d’amore e ne vuole uno anche per sé. Tuttavia, i suoi sogni a occhi aperti finiscono per essere vani, poiché la carrozza di Santiago si rifiuta di fermarsi per lei e si allontana, lasciandola indietro. Alla fine, le sue indiscrezioni sembrano essere state troppo per lo scrittore, costringendolo a scappare per ora. Tuttavia, anche se la loro storia d’amore per ora ha un finale triste, non tutte le speranze sono perdute e c’è sempre la possibilità di una seconda possibilità in futuro.

Cristina sceglie Santiago o Eduardo? Chi sposa?

La serie The Lady’s Companion presenta una miriade di complicate storie d’amore: la damigella d’onore Josefina e la sua padrona, Esther, che sono innamorate, fino ad Adela, che si innamora del donnaiolo Lazaro. Eppure, la vita sentimentale di Cristina rimane forse la più contorta. Inizialmente, è perdutamente innamorata di Eduardo, il suo corteggiatore di lunga data che è stato al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. È così presa dai suoi sentimenti per lui che va a letto con lui, il che si traduce in una gravidanza prematura. Nonostante ciò, Eduardo la lascia sola, spingendola a trovare un nuovo pretendente il prima possibile per nascondere il fatto della sua gravidanza fuori dal matrimonio. Questo la porta a Santiago, un amico fidato che non ha mai valutato sotto una lente romantica.

Una volta che Cristina inizia a fare uno sforzo per innamorarsi di Santiago, in parte influenzata dalla notizia del fidanzamento di Eduardo con una duchessa a Parigi, inizia a vederlo sotto una nuova luce. Le piacciono la sua affidabilità e onestà, anche quando le rivela di essere indeciso sui suoi sentimenti per lei a causa di un’altra donna nella sua vita. In confronto a Eduardo, lui è un’opzione migliore, sia come marito che come futuro padre del figlio che ha già concepito. Per un po’ di tempo, continua a insistere per stare con Santiago perché è la sua ultima risorsa. Tuttavia, questo cambia quando Eduardo torna per lottare per il suo amore.

Sebbene Elena sia riluttante a dare a Eduardo un’altra possibilità con Cristina, i sentimenti dell’uomo per quest’ultima rimangono sinceri. I suoi genitori lo hanno costretto a fidanzarsi con la duchessa e lui si è ribellato a loro, pronto a rinunciare alla sua famiglia per la giovane donna. Quando Cristina viene a conoscenza della stessa cosa, la sua indifferenza per il suo ex, accuratamente costruita, svanisce, trasformandola in un groviglio confuso. Allo stesso tempo, la nuova opportunità di carriera di Santiago di recarsi in Portogallo ha costretto Pedro ad accelerare il fidanzamento con sua figlia. Di conseguenza, Sara ed Elena si rendono conto che la maggiore Mencia deve prendere una decisione prima di finire per ferire qualcuno inavvertitamente.

Così, ricorrono a una misura estrema e chiudono Cristina in una stanza con Eduardo. Inizialmente, la donna cerca di rifiutare qualsiasi sentimento persistente per l’uomo. Tuttavia, la scintilla tra loro è più viva che mai. Aveva sempre cercato di dimenticarlo perché temeva che non fosse degno di fiducia. Eppure, la sua presenza davanti a lei ora dimostra quanto lui le sia devoto. Inoltre, sarebbe meglio mettere su famiglia con il vero padre di suo figlio piuttosto che costringere Santiago a una vita di bugie. Quindi, quando Cristina inevitabilmente si rimette con Eduardo, troppo commossa dalla passione che li lega, conclude che deve scegliere lui come suo amato. Alla fine, confessa tutto a Santiago e anche a suo padre. Anche se Pedro è inizialmente scioccato oltre ogni dire, col tempo cambia idea e sostiene la decisione di sua figlia di sposare Eduardo.

Elena perde il lavoro? Chi è la nuova accompagnatrice di Sara e Carlota?

Oltre alla sua vita sentimentale, il lavoro di Elena rimane una delle parti più cruciali della sua storia. Per tutta la storia, cerca disperatamente di mantenere il suo lavoro. Mente, complotta e manipola le carte, tutto per il bene della sua carriera. Eppure, una volta che conosce le sorelle Mencia, le sue motivazioni si offuscano per la sua sincera cura e amore per le sorelle. Tiene nascosta a suo padre la segreta ricerca di Sara di studiare medicina e sostiene il suo diritto di frequentare l’università una volta che la verità viene fuori. Allo stesso modo, nasconde diligentemente la gravidanza di Cristina per evitare che la giovane donna faccia arrabbiare o deluda suo padre. Infatti, è disposta a spezzarsi il cuore orchestrando un fidanzamento tra Santiago e lei.

Tuttavia, Elena mantiene diversi segreti nel processo, cosa che irrita Cristina. Considera l’anziana donna una vera amica e si sente offesa quando scopre il suo alto lignaggio, essendo figlia di una nobildonna non morta. Il fatto che Elena si sia accaparrata il lavoro scoprendo in anticipo tutti i segreti delle sorelle diventa la goccia che fa traboccare il vaso per Cristina. Si rende conto che non può più fidarsi di Elena, il che la costringe a licenziarla dalla posizione di accompagnatrice della famiglia Mencia. Così, il giorno del suo matrimonio diventa l’ultimo giorno di lavoro per la donna più anziana. Al suo posto, la sua astuta rivale Alicia piomba e prende il lavoro.

Le ripercussioni di questa decisione saranno senza dubbio pesanti per le sorelle di Cristina, così come lo saranno per Elena, che si ritrova senza casa e senza lavoro. La ricerca di un’istruzione superiore da parte di Sara non è qualcosa che ogni dama di compagnia comprenderà o sosterrà prontamente. Inoltre, la sua storia d’amore con Camilo è destinata a creare problemi, data la natura interrazziale della loro dinamica. Se Alicia sarà all’altezza del compito di gestire la stessa cosa, o i modi minacciosi e burloni di Carlota, si vedrà solo in futuro. Per quanto riguarda Elena, la sua disoccupazione dalla casa dei Mencia non fa che accentuare il punto più basso in cui si è trovata alla fine di questa stagione.

Perché Eduardo è scappato a Parigi? Perché non ha chiesto a Cristina di sposarlo?

Eduardo è un personaggio intrigante nella storia, non da ultimo per i suoi sentimenti confusi nei confronti di Cristina. Scrive alla giovane una lettera ogni singolo giorno dopo la morte di sua madre come dimostrazione del suo amore e sostegno. È felicissimo di poterla corteggiare formalmente e rimane fermo nella sua dichiarazione d’amore e nelle sue intenzioni di matrimonio. Eppure, quando arriva il momento, non si presenta e manda una lettera poco convinta che non spiega né le sue azioni né il perché. Mesi dopo, quando Cristina inizia a frequentare Santiago, manda un’altra lettera e torna a Madrid, sostenendo di essere ancora innamorato della donna.

Così, la realtà della situazione di Eduardo prende vita. A quanto pare, la sua famiglia è andata in rovina. Di conseguenza, contano di spillare una buona dote alla sposa di Eduardo per riavviare la loro attività. Inizialmente, ingannano il loro erede facendogli firmare un contratto per fondere l’attività con la famiglia della Duchessa di Parigi. A sua insaputa, il contratto prevede una condizione di matrimonio tra lui e la Duchessa. Di conseguenza, Eduardo non è in grado di presentarsi alla tenuta di Mencia il giorno della proposta e invia la lettera che suo padre lo ha costretto a scrivere. Anche se all’inizio fa finta di accettare per compiacere i suoi genitori, alla fine si rifiuta di sposare la donna e di lasciarsi alle spalle il vero amore della sua vita.

Perché Santiago corteggiava Cristina? Era innamorato di lei o di Elena?

I sentimenti confusi di Santiago per Elena e Cristina rimangono i più sconcertanti tra le complicate attrazioni e gli affetti tra pretendenti, donne e accompagnatori. Dopo tutto, se Elena fa vacillare i sentimenti di Santiago, perché accetta di corteggiare Cristina? Nel caso delle donne, stanno spingendo per un corteggiamento e un matrimonio rapidi tra la coppia per nascondere la gravidanza preesistente di Cristina, assicurando alla madre e al bambino un futuro sicuro. Tuttavia, Santiago è completamente all’oscuro della gravidanza fino alla fine, quando la giovane donna sceglie Eduardo al posto suo. Pertanto, sorge la domanda: perché continua con il corteggiamento?

Santiago è stato innamorato di Cristina per gran parte della sua vita. Tuttavia, l’altra non gli ha quasi mai prestato attenzione romantica. Una volta che Eduardo entra in scena, occupa tutta la sua capacità di corteggiare, lasciando allo scrittore il compito di accettare il suo destino. Così, inizia a dimenticare Cristina quando lei inizia a corteggiare formalmente l’altro uomo. Il fatto che Elena sia in giro, sfidando la sua visione del mondo e costringendolo a considerare nuove prospettive, aiuta ulteriormente il processo, poiché inizia a innamorarsi dell’altra donna. Tuttavia, una volta che Eduardo lascia la città, tutto cambia.

Cristina parte per sedurlo ed Elena è irremovibile nel voler ignorare i propri sentimenti per garantire la felicità del suo protetto. Nonostante i pochi momenti e baci che Santiago condivide con quest’ultima, lei rimane ferma nella sua decisione di non intavolare una storia con lui. Siccome il suo padrino la impiega, sa che una relazione tra loro le porterebbe solo guai. Allo stesso modo, lui ha paura di consegnare il suo cuore a lei apertamente perché pensa che lo abbandonerà come ha fatto con Gabriel. D’altra parte, Santiago è anche confuso sul rifiutare le avances di Cristina, soprattutto quando Pedro viene a sapere prematuramente del loro apparente corteggiamento.

Gli Mencias sono la cosa più vicina che lo scrittore ha a una famiglia. Non vuole attirarsi le loro ire dando a Pedro la brutta notizia del suo crescente disinteresse per sua figlia a favore della sua accompagnatrice. Tuttavia, nonostante la confusione che gli annebbia il cervello, la realtà dei sentimenti di Santiago emerge quando si presenta alla porta di Cristina ubriaco di assenzio. Rivela che i suoi sentimenti per lei non sono più di tipo romantico, un sentimento ricambiato dalla donna. In seguito, viene a sapere della sua gravidanza, che rappresenta un orribile tradimento. Tuttavia, non è ferito dalle azioni di Cristina, ma piuttosto da quelle di Elena. Questa espressione di dolore rivela una volta per tutte che Santiago è stato innamorato della damigella d’onore per tutto questo tempo. Tuttavia, poiché lascia Madrid senza ascoltarla, non sarà in grado di sapere della sua ricambiare i suoi sentimenti per un po’ di tempo.