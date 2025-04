Robert Pattinson a Favignana per le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan

Robert Pattinson è stato avvistato a Favignana, in Sicilia, dove sono in corso le riprese del nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, The Odyssey. La notizia, finora tenuta sotto stretto riserbo, conferma non solo la presenza dell’attore britannico nel cast, ma anche una parte delle location del progetto, che si preannuncia epico.

Dopo la collaborazione in Tenet (2020), Pattinson torna a lavorare con Nolan in quello che sarà un adattamento ambizioso del poema omerico, tra mito, avventura e visione cinematografica. L’arrivo dell’attore sull’isola ha subito attirato l’attenzione di curiosi e fan, anche se la produzione sta cercando di mantenere il massimo riserbo.

Robert Pattinson tonight in Favignanapic.twitter.com/alug8g1bqG — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) April 4, 2025

Chi interpreterà Robert Pattinson in The Odyssey?

Pattinson è stato avvistato a Favignana durante alcune riprese subacquee, il che lascia intuire che il film darà grande rilievo agli episodi marini del poema, tra naufragi, immersioni simboliche e incontri con creature mitologiche. Una scelta stilistica coerente con l’estetica nolaniana, sempre più attenta all’esperienza fisica dello spazio e dell’elemento naturale.

Favignana, con i suoi paesaggi mozzafiato e il mare cristallino, si presta perfettamente a fare da sfondo alle vicende di Ulisse. Nolan, noto per la sua passione per le location reali, ha scelto l’isola siciliana per ricreare alcune delle tappe del lungo viaggio dell’eroe omerico.

A che punto sono le riprese di The Odyssey a Favignana?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher Nolan (@christophernolannnn)

Le riprese di The Odyssey a Favignana sono entrate nel vivo proprio in questi giorni. Robert Pattinson è stato impegnato in una scena particolarmente importante girata al Castello di Santa Caterina, uno dei luoghi simbolo dell’isola. Tuttavia, il maltempo ha complicato il programma della produzione: vento forte e pioggia hanno costretto la troupe a interrompere temporaneamente i lavori.

Nel frattempo, Christopher Nolan ha diretto alcune sequenze con Matt Damon e John Leguizamo, ambientate cronologicamente prima della guerra di Troia. Si tratta di scene originali, non presenti nei poemi di Omero, che Nolan ha voluto inserire per arricchire il background narrativo dei personaggi. Per questo motivo, non è ancora chiaro se nel film verrà rappresentata la caduta di Troia oppure se Nolan sceglierà di concentrarsi esclusivamente sul viaggio di Ulisse.

Queste anticipazioni alimentano ancora di più l’attesa per uno dei progetti più misteriosi e affascinanti della filmografia nolaniana. Il film The Odyssey, la cui data di uscita non è ancora ufficiale, è uno dei progetti più attesi dei prossimi anni. Il cast, oltre a Pattinson, dovrebbe includere altri nomi di primo piano annunciati. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori dettagli. Intanto, l’arrivo di Robert Pattinson a Favignana è già di per sé una notizia destinata a far parlare.

Nuove rivelazioni sul cast e le riprese di The Odyssey

Una recente comparsa sul set di The Odyssey ha confermato una curiosità interessante: nel copione delle sue scene, il personaggio interpretato da Matt Damon si chiamerà Odisseo, e non Ulisse, come spesso viene identificato nella tradizione. Questo cambiamento potrebbe segnare una rilettura più autentica e aderente alla tradizione omerica, dove il nome Odisseo è più comune.

Inoltre, la produzione continuerà a girare in Sicilia, con nuove scene previste sull’isola di Lipari. Le riprese sull’isola inizieranno dopo il 15 aprile, portando un ulteriore tocco esotico al film, che si arricchisce di paesaggi mozzafiato tipici della regione.

Intanto, l’attore Benny Safdie è arrivato a Favignana per girare le sue scene nei panni di Agamennone. Secondo le ultime informazioni, Christopher Nolan ha ampliato il ruolo del celebre re greco rispetto al poema di Omero, introducendo nuovi elementi narrativi. Per il suo costume, Nolan ha scelto un’armatura completamente nera, accompagnata da un mantello scuro, creando un look imponente e misterioso. Una comparsa ha scherzosamente paragonato il suo outfit a quello di Batman, forse un richiamo alle sue precedenti collaborazioni con il regista in Tenet e Inception.

Dopo l’Italia, il viaggio di Ulisse continua

Una volta terminate le riprese in Italia, la produzione di The Odyssey si sposterà in Scozia e in Islanda. Le due nuove location sono state scelte per rappresentare altri scenari del viaggio di Ulisse, tra paesaggi brulli, coste frastagliate e atmosfere selvagge. Anche in questo caso, Christopher Nolan conferma la sua volontà di affidarsi a contesti naturali suggestivi e realistici, capaci di restituire la grandezza epica del racconto omerico. Le riprese internazionali continueranno per tutta la primavera e parte dell’estate 2025, in vista di una possibile uscita nel corso del 2026.

Anne Hathaway with a fan in Favignana pic.twitter.com/mEG9aaSxWX — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) April 5, 2025

Tom Holland and Anne Hathaway tonight in Favignanapic.twitter.com/AnC45cuk2l — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) April 4, 2025

Cosa sappiamo di ufficiale sul film

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Sebbene questo sarebbe l’adattamento più ad alto budget del questo testo fino ad oggi, il poema è stato precedentemente adattato nel film del 1954 Ulisse, diretto da Mario Camerini e interpretato da Kirk Douglas, così come nella miniserie del 1997 L’Odissea, diretta da Andrei Konchalovsky e interpretata da Armand Assante. Gli ultimi libri dell’Odissea sono stati anche la fonte principale per The Return, di Uberto Pasolini, che è uscito in Italia all’inizio del 2025 e che vede protagonisti Ralph Fiennes nei panni di Ulisse e Juliette Binoche in quelli di Penelope.

I dettagli sulla trama del film di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

Come annunciato in precedenza, l’ultimo film di Christopher Nolan avrà come protagonisti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth e Jon Bernthal. L’uscita è prevista per il luglio 2026.