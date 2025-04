The Bondsman: la spiegazione di tutti i demoni presenti nella serie!

La prima stagione di The Bondsman espande la sua tradizione soprannaturale introducendo molti personaggi umani e demoniaci. Con Kevin Bacon, The Bondsman segue una premessa familiare in cui un uomo, Hub, ritorna dalle profondità dell’inferno e ottiene una seconda possibilità di vita dopo che il diavolo lo assume per dare la caccia ai demoni. Determinato a evitare il suo destino infernale, Hub si mette a uccidere un demone dopo l’altro fino a quando non incontra quelli che sono un po’ troppo potenti.

Come molti programmi televisivi soprannaturali, The Bondsman segue il tipico formato del mostro dell’episodio, in cui quasi ogni nuovo episodio introduce un nuovo personaggio demoniaco. Ogni demone successivo nella commedia horror di Kevin Bacon è significativamente più forte, aumentando perfettamente la posta in gioco per il personaggio principale. Con una durata di otto episodi, The Bondsman presenta un totale di sei personaggi demoniaci. La maggior parte di loro finisce per tornare all’inferno dopo essersi imbattuta nel protagonista della serie, Hub.

6 Valacor Il primo demone, Valacor, appare nell’episodio 2 di The Bondsman, subito dopo che Hub, interpretato da Kevin Bacon, accetta di dare la caccia ai demoni per conto del diavolo e rimandarli all’inferno. Come si vede nei primi momenti dell’episodio 2, Valacor possiede un prete locale e usa il suo corpo come un contenitore per uccidere brutalmente gli uomini di Lucky. Quando Hub decide di dare la caccia al demone, sua madre si offre volontaria per aiutarlo. Anche se all’inizio Hub sembra preoccupato di coinvolgere sua madre, alla fine accetta. Questa si rivela una buona idea quando sua madre gli salva la vita durante il confronto con Valacor.

5 Marphos Marphos arriva nel regno umano nei primi momenti dell’episodio 3 di The Bondsman, dove prende di mira una cheerleader del liceo. Come tutti i demoni, la uccide prima di impossessarsi del suo corpo. Pochi istanti dopo il suo arrivo, la madre di Hub riceve un fax sulla sua uccisione. Indaga sul passato di Marphos e scopre che è originario dell’Egitto e che i suoi esempi sono stati trovati in creature marine nordiche ed entità acquatiche. Il legame di Marphos con l’acqua acquista molto più senso quando il finale della serie rivela che ogni demone che Hub incontra rappresenta uno dei cinque lati di un pentagramma: spirito, terra, acqua, aria e fuoco. Anche lo scontro finale tra Marphos e Hub si svolge in una piscina locale, dove Marphos quasi annega Hub. Tuttavia, Hub alla fine riesce a sopraffarlo e a rimandarlo all’inferno distruggendo il suo ospite prima che sia troppo tardi.

4 Erdos Il terzo demone della serie, Erdos, appare nel regno umano nell’episodio 3. Prende di mira il vice sceriffo Briggs e lo possiede prima che Hub riceva il fax per ucciderlo. Quando Hub cerca il nome del demone su Internet, scopre che Erdos è un demone della Terra, che rappresenta un altro lato del pentagramma a cinque punte. La moglie di Hub, Maryanne, si trova con lui quando affronta Erdos in un negozio di ferramenta locale nell’episodio 3. A causa di ciò, anche sua moglie viene coinvolta nella sua missione di eliminare i demoni per il diavolo.

3 Slypharis Nell’episodio 5 di The Bondsman, Slypharis si rivela essere un demone dell’aria che dà alle sue vittime il “bacio della morte”. Quando la madre di Hub cerca il suo nome online, si imbatte in una pagina che rivela che, anche se le sue vere origini non sono chiare, è emerso durante periodi di estrema violenza. Secondo alcune leggende, è emerso dalle profondità di un vulcano attivo, rappresentando la rabbia e le tendenze violente dell’umanità. Altre storie che circondano la sua tradizione suggeriscono che sia nato tra le fiamme che bruciano l’Ade. Slypharis possiede inizialmente due personaggi maschili in The Bondsman, e Hub tenta di ucciderli entrambi usando un fucile di precisione. Tuttavia, con suo sgomento, Lucky lo cattura prima che possa completare la sua missione. Quando incontra di nuovo i due demoni nel finale dell’episodio, Hub usa la motosega per uccidere entrambi gli uomini posseduti da Slypharis.

2 Pyralis Hub decide di dare la caccia al demone del fuoco, Pyralis, nel penultimo episodio della prima stagione di The Bondsman. Questa volta, anche la sua famiglia e Midge si uniscono a lui perché il destino dell’umanità dipende dalla sua cattura. Midge rivela che se Pyralis riuscirà a sacrificare un essere umano, potrebbe spianare la strada a un angelo incatenato per arrivare nel regno umano, il che sarebbe un problema per loro. Sfortunatamente, nonostante i loro migliori sforzi, Hub e la sua squadra non riescono a fermare Pyralis. Di conseguenza, Pyralis completa il pentagramma invertito in The Bondsman e permette a Lilith di entrare nel mondo umano.