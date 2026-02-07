The Lincoln Lawyer 5: cosa racconta il libro Resurrection Walk e cosa succederà nella nuova stagione Netflix

La stagione 5 di The Lincoln Lawyer seguirà la trama di Resurrection Walk, uno dei romanzi più ambiziosi e politici dell’intera saga di Michael Connelly. A confermarlo, una settimana prima dell’uscita della stagione 4, sono stati gli showrunner Dailyn Rodriguez e Ted Humphrey, annunciando anche il rinnovo ufficiale della serie da parte di Netflix.

L’adattamento non sarà privo di difficoltà: Resurrection Walk è un romanzo fortemente intrecciato alla figura di Harry Bosch, fratellastro di Mickey Haller, che però non può apparire nella serie perché i diritti del personaggio appartengono a Prime Video. Questo costringerà gli autori a modificare diversi snodi narrativi, ma il cuore della storia resterà intatto.

Di seguito, tutto quello che succede nel libro Resurrection Walk e cosa possiamo aspettarci dalla quinta stagione.

Mickey Haller trova un nuovo scopo e crea il suo “Innocence Project”

Il finale della stagione 4 di The Lincoln Lawyer non introduce direttamente il caso successivo di Mickey. Le basi narrative di Resurrection Walk arrivano in realtà dal romanzo Desert Star (2022), parte del ciclo Bosch & Ballard.

Nel libro, Renée Ballard scopre nuove prove che dimostrano come Jorge Ochoa sia stato condannato ingiustamente per l’omicidio di Olga Reyes, in realtà vittima di un serial killer. Il procuratore distrettuale cerca di insabbiare il caso per motivi politici, così Ballard passa le informazioni a Mickey. Questo è uno degli elementi che la serie dovrà necessariamente riscrivere.

Il punto centrale, però, resta invariato: Mickey riesce a far scagionare Ochoa. Quando vede il suo cliente uscire da una prigione con ergastolo senza condizionale, prova una soddisfazione così profonda da cambiare radicalmente la sua carriera.

Nasce così “The Ochoa Project”, la versione personale di Mickey dell’Innocence Project: un’iniziativa dedicata a liberare persone innocenti dal carcere, lavorando pro bono. Mickey accetta altri casi solo per finanziare il progetto, che nel libro vede Bosch occuparsi della selezione delle lettere dei detenuti.

Il caso Lucinda Sanz: il primo grande banco di prova

Il primo caso affrontato dal progetto è quello di Lucinda “Cindi” Sanz, condannata per l’omicidio dell’ex marito Roberto Sanz, vice sceriffo della contea di Los Angeles. Sta scontando una pena di undici anni, ma scrive a Mickey proclamando la propria innocenza.

Indagando, emergono subito anomalie:

– l’arma del delitto non è mai stata trovata

– i test dei residui da sparo sono stati gestiti da un collega della vittima

– Cindi ha sempre mantenuto la stessa versione dei fatti

– il suo avvocato potrebbe averla spinta a patteggiare con un “no contest”

Un dettaglio apparentemente marginale – un tatuaggio dal significato nascosto – diventa una delle chiavi dell’intera indagine.

Una cospirazione nello Sheriff Department (e il silenzio dell’FBI)

Come spesso accade nei romanzi di Connelly, Resurrection Walk intreccia la vicenda personale a temi di forte attualità. In questo caso, entrano in gioco le “cliques” del Los Angeles Sheriff’s Department: vere e proprie gang interne alle forze dell’ordine, accusate di abusi, violenze e omicidi.

Il tatuaggio scoperto riporta la frase “Que viene el Cuco” (“Sta arrivando l’Uomo Nero”), simbolo dei Cucos, una gang di vice sceriffi di cui Roberto Sanz faceva parte. Poco prima di morire, Roberto aveva incontrato l’FBI e aveva accettato di indossare una microspia, rivelando che le gang collaboravano con il Cartello di Sinaloa. Viene ucciso meno di un’ora dopo.

Le indagini portano a una conclusione inquietante: Lucinda è stata incastrata, probabilmente dal sergente Sanger, e il DNA sui residui da sparo lo dimostra. Anche l’ufficio del procuratore distrettuale appare coinvolto nel tentativo di evitare uno scandalo. Lucinda è stata sacrificata per proteggere il sistema.

Mickey Haller finisce due volte in oltraggio alla corte

Durante l’udienza di habeas corpus, Mickey cerca di introdurre prove decisive, ma il giudice le esclude perché non considerate “nuove”. A quel punto, Mickey perde deliberatamente il controllo e accusa il giudice di rimandare in carcere una donna innocente.

Viene arrestato per oltraggio alla corte e passa la notte in cella. Solo più tardi si scopre che lo ha fatto apposta: voleva guadagnare tempo affinché nuove analisi sul DNA potessero essere completate. Anche dopo la vittoria, il giudice lo punisce con un secondo oltraggio, costringendolo a passare un’altra notte in detenzione.

Maggie McPherson supera un limite irreversibile

Nel libro torna anche Maggie McPherson, ormai separata definitivamente da Mickey. Ora lavora per l’ufficio del Procuratore Generale della California ed è diventata esperta di dati cellulari.

Durante il processo, Maggie tenta di screditare un testimone chiave, arrivando a strumentalizzare la malattia oncologica di Bosch, insinuando che le cure abbiano compromesso le sue capacità cognitive. Un attacco personale durissimo, che segna una frattura definitiva.

Mickey, a quel punto, chiude ogni legame emotivo con lei: “Ero arrivato al punto in cui le sue delusioni nei miei confronti non contavano più.”

Le nuove prove scientifiche che portano all’assoluzione

Per scagionare Lucinda, Mickey utilizza strumenti innovativi:

– ricostruzioni digitali della scena del crimine tramite AI

– geofencing dei telefoni cellulari

– analisi avanzata del touch DNA

Solo quest’ultima risulta decisiva. Il DNA di Sanger viene trovato sui tamponi dei residui da sparo, mentre quello di Lucinda no. La giudice ordina l’esonero immediato senza un nuovo processo, chiudendo Resurrection Walk.

Cosa aspettarsi da The Lincoln Lawyer 5

Anche senza Harry Bosch, la stagione 5 seguirà con tutta probabilità il percorso di Lucinda Sanz verso l’esonero, introducendo il nuovo corso morale di Mickey Haller: non più solo avvocato brillante, ma difensore sistemico degli innocenti.

Sarà una stagione più cupa, politica e radicale, che metterà Mickey contro il sistema stesso. Esattamente come Resurrection Walk.