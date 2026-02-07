La nuova serie crime Netflix in 10 episodi è il binge perfetto per un weekend di una notte

Il ritorno di una delle serie crime-legal più amate di Netflix ha dato vita a uno dei migliori binge-watch da una notte per il weekend 6–8 febbraio 2026. Stiamo parlando della quarta stagione di The Lincoln Lawyer, composta da 10 episodi e già in fortissima ascesa nelle classifiche globali della piattaforma.

Basata sui romanzi di Michael Connelly, autore della celebre saga di Bosch, la serie si conferma uno dei titoli crime più solidi e coinvolgenti del catalogo Netflix. Una visione praticamente obbligata per chi ama thriller giudiziari, indagini serrate e protagonisti moralmente ambigui.

The Lincoln Lawyer 4 è appena arrivata su Netflix: di cosa parla

La quarta stagione di The Lincoln Lawyer è approdata su Netflix giovedì 5 febbraio 2026, inserendosi in un weekend particolarmente ricco di nuove uscite thriller, insieme a titoli come Unfamiliar (6 episodi), Cash Queens (8 episodi) e Salvador (8 episodi).

Sviluppata per la televisione da David E. Kelley – già creatore di serie acclamate come Big Little Lies e Presumed Innocent – The Lincoln Lawyer segue le vicende dell’avvocato difensore Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo. Un professionista brillante e spregiudicato che affronta casi complessi a Los Angeles, lavorando direttamente dalla sua iconica Lincoln.

La saga era già stata adattata per il cinema nel 2011 con The Lincoln Lawyer, interpretato da Matthew McConaughey, ma è con la serialità che l’universo narrativo di Connelly ha trovato la sua forma più efficace.

Al momento della pubblicazione, la stagione 4 è già al #2 nella classifica globale Netflix, sia a livello mondiale sia negli Stati Uniti. Dopo aver superato il lungo successo virale His & Hers, la serie è attualmente dietro solo alla prima parte di Bridgerton – Stagione 4.

Tutti e 10 gli episodi di The Lincoln Lawyer 4 si possono vedere in una notte

Per chi ha già visto le prime tre stagioni, questo è il momento ideale per tuffarsi subito nella nuova stagione. I 10 episodi hanno una durata compresa tra 45 e 56 minuti, rendendo realistico – seppur impegnativo – completarli in un’unica lunga notte di binge-watching.

La serie è anche un investimento sicuro per i nuovi spettatori: una quinta stagione è già in sviluppo, e l’ampia bibliografia di Michael Connelly lascia spazio a molte altre stagioni future. Sul fronte critico, The Lincoln Lawyer gode di un ottimo riscontro, con un 90% su Rotten Tomatoes, e un impressionante 100% per la terza stagione.

Se ti consideri un appassionato di crime thriller e legal drama, difficilmente troverai una nuova serie migliore da divorare questo weekend su Netflix. The Lincoln Lawyer 4 punta apertamente al primo posto nelle classifiche mondiali: il binge perfetto è appena iniziato.