Ella Purnell: 10 cose da sapere sull’attrice

Negli ultimi anni Ella Purnell è diventata uno dei volti più riconoscibili della nuova serialità internazionale. Da interprete giovanissima nel cinema fantasy a protagonista di serie cult come Sweetpea e Fallout, la sua carriera è cresciuta con coerenza, personalità e scelte mai banali. Ecco 10 cose da sapere su Ella Purnell, costruite intercettando le ricerche più frequenti su Google.

1. Quanti anni ha Ella Purnell (età)

Ella Purnell è nata il 17 settembre 1996 a Londra. Questo significa che ha meno di trent’anni, ma oltre quindici anni di carriera alle spalle, iniziata quando era ancora adolescente. Un dato che spiega la sua sorprendente maturità interpretativa.

2. Le origini di Ella Purnell

L’attrice è britannica, cresciuta a Londra, e ha studiato recitazione alla City of London School for Girls e alla Young Actors Theatre Islington. Il suo background è teatrale prima ancora che cinematografico, e questo emerge chiaramente nel controllo emotivo dei suoi personaggi.

3. I film e le serie più importanti di Ella Purnell

Tra i titoli più rilevanti della sua carriera:

Il passaggio decisivo avviene però con la serialità: è in TV che Purnell costruisce il suo status di attrice generazionale.

4. Ella Purnell e Maleficent: il ruolo che l’ha fatta conoscere

In Maleficent, Ella Purnell interpreta la versione adolescente di Malefica, accanto a Angelina Jolie. È il primo grande blockbuster della sua carriera e la porta all’attenzione del pubblico internazionale.

5. Ella Purnell e Brad Pitt: cosa c’è di vero

Una delle ricerche più frequenti è “Ella Purnell Brad Pitt”.

I due non hanno mai avuto una relazione, ma hanno lavorato nello stesso progetto produttivo orbitante attorno al cinema d’autore e hollywoodiano. L’associazione nasce soprattutto dal contesto mediatico e non da un legame personale.

6. Il fisico e l’altezza di Ella Purnell

Ella Purnell è alta circa 1,63 m. Ha un fisico esile, che il cinema spesso utilizza in contrasto con personaggi psicologicamente estremi o disturbanti. È proprio questa dicotomia – fragilità apparente e intensità emotiva – a renderla così magnetica sullo schermo.

7. Gli occhi di Ella Purnell: perché colpiscono così tanto

“Ella Purnell occhi grandi” è una delle query più cercate. I suoi occhi sono uno dei tratti distintivi assoluti: molto grandi, espressivi, capaci di passare rapidamente da innocenza a inquietudine. Registi e fotografi li utilizzano spesso come centro emotivo dell’inquadratura.

8. Ella Purnell è bionda naturale?

Sì, Ella Purnell è naturalmente bionda, anche se nel corso della carriera ha spesso cambiato look per esigenze di ruolo. Il colore dei capelli diventa parte integrante della costruzione dei personaggi, soprattutto nelle serie più recenti.

9. Ella Purnell è fidanzata? La vita privata

“Ella Purnell fidanzato” è una ricerca molto frequente, ma l’attrice mantiene la sua vita privata estremamente riservata. Non ci sono relazioni ufficialmente confermate: una scelta coerente con la sua immagine pubblica, sempre focalizzata sul lavoro.

10. Perché Ella Purnell è una delle attrici più interessanti oggi

Il punto chiave non è la fama, ma la qualità delle scelte. Ella Purnell tende a interpretare:

personaggi femminili complessi

figure disturbate o marginali

ruoli che mettono in crisi lo spettatore

Da Yellowjackets a Sweetpea, fino a Fallout, la sua filmografia racconta un’attrice che usa il genere per parlare di identità, rabbia, trauma e potere. Non è un caso che sia considerata una delle interpreti più promettenti della sua generazione.

In copertina: L’attrice inglese Ella Purnell arriva alla premiere della seconda stagione di “Fallout”. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com