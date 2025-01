The Recruit – Stagione 2, spiegazione del finale: cosa succederà ora a Owen?

Il finale di The Recruit – Stagione 2 vede l’Owen Hendricks di Noah Centineo portare a termine la sua missione personale di ricongiungere il Jang Kyun di Teo Yoo con la moglie rapita. Nel corso dei sei episodi della seconda stagione di The Recruit, Owen si trova in una situazione simile a quella della prima stagione dopo aver ricevuto una lettera criptica da un’altra ex risorsa della CIA. Dopo essersi recato in Corea del Sud per indagare, scopre che Jang Kyun, un agente del National Intelligence Service, è un graymailer. Come il Max Meladze di Laura Haddock nella prima stagione di The Recruit, Jang Kyun chiede l’assistenza della CIA e minaccia di rivelare informazioni riservate.

Il finale in sospeso di The Recruit – stagione 1 ha sollevato diversi interrogativi sull’identità di Marta, nome falso usato da Karolina, figlia di Max, meglio conosciuta come Nichka, membro della mafia russa. In The Recruit – stagione 2, episodio 6, nel ruolo di “Krysha”, assume un’altra identità, quella di un’esecutrice della mafia russa, per ottenere informazioni sul luogo in cui una banda della Yazuka tiene in ostaggio la moglie di Jang Kyun, prima di tradire definitivamente Owen.

Powered by

In che modo la Marina degli Stati Uniti ha salvato Owen e Jang Kyun dai russi

Dopo che Owen, Jang Kyun e Nan Lee vengono salvati dalla barca di Yoo Jin e di suo padre, vengono inseguiti dai soldati della Guardia Costiera russa. Miracolosamente, un sottomarino della Marina degli Stati Uniti emerge proprio davanti alla barca di Yoo Jin, spaventando gli inseguitori russi.

L’ufficiale della Marina sul sottomarino scherza dicendo che non perde mai l’occasione di spaventare i russi. Sebbene non venga mai spiegato esplicitamente come la Marina degli Stati Uniti sapesse che Owen era nei guai, è implicito che Nyland deve aver fatto una telefonata dopo aver abbandonato il direttore della CIA Alton West, che ha autorizzato Dawn a eliminare Jang Kyun.

Da che parte sta Nichka? La spiegazione delle motivazioni e del tradimento di Owen

Dopo essere diventata a malincuore una risorsa della CIA nel corso della seconda stagione di The Recruit, Nichka finisce per giocare da tutte e tre le parti del conflitto tra la CIA, l’FSB e la Yakuza. Nichka è motivata principalmente dal denaro e dal potere. Alla fine ha seguito l’offerta economica più alta del FSB.

Nichka rivela anche a Owen, mentre lo tradisce, che otterrà una promozione, presumibilmente al FSB, per aver consegnato lui e Jang Kyun come prigionieri. Non sorprende che la vera lealtà di Nichka sia verso la Russia. Tuttavia, il suo fallimento nel trasformare Owen e Jang Kyun nell’FSB potrebbe mettere in pericolo la sua vita.

Perché Nichka uccide Dawn nel finale della seconda stagione di The Recruit

Dawn aveva ricevuto il via libera per uccidere Jang Kyun dal direttore della CIA West, il che avrebbe interferito con il piano finale di Nichka. Nichka aveva bisogno di Jang Kyun e Owen vivi da consegnare all’FSB per incassare una grossa somma. Sapendo che Dawn non si sarebbe tirata indietro senza combattere, Nichka si prepara a un testa a testa con lei, che finisce per avere un effetto importante sull’esito della seconda stagione di The Recruit. Sia Nichka che Dawn lottavano per le loro ambizioni. Dawn si sarebbe guadagnata la promozione a Mosca Point, mentre Nichka lottava per il proprio guadagno economico e di carriera.

Perché la Yakuza ha rapito la moglie di Jang Kyun, Nan Hee

Attraverso Nichka, Owen dice a Jang Kyun che dietro il rapimento c’è la Yakuza, non i russi. Jang Kyun si ritiene responsabile del fatto che il clan Yamazaki della Russia orientale tenga in ostaggio Nan Lee. Alla fine della terza stagione di The Recruit, spiega a Owen di aver usato l’ONG di Nan Hee per iniettare una criptovaluta marcata – creata dalla NIS e dalla CIA – nella Yakuza a sua insaputa. La Yakuza ha scoperto la criptovaluta e l’ha fatta risalire alla ONG di Nan Hee.

La spiegazione del piano di Owen per salvare Nan Hee dalla Yakuza

Il finale della seconda stagione di The Recruit ha visto una collaborazione tra Owen, Lester e Dawn per salvare Nan Hee. Il direttore della CIA West e Wyland hanno fatto in modo che Amelia “non si occupasse” di Lester e Owen come precauzione per la rischiosa operazione, che ha finito per essere compromessa dopo che Nichka ha ingaggiato la Guardia Costiera russa per indagare sulla barca di Yoo Jin.

Owen e Jang Kyun entrano nella barca della Yakuza travestiti da rappresentanti del rapimento e del riscatto (K&R) nell’episodio 4. Sono arrivati con la scusa di pagare alla Yakuza 10 milioni di dollari per Nan Hee, attirandoli in acque internazionali dove Dawn e i rinforzi avrebbero teso un’imboscata alla loro barca.

Violet ottiene il rilascio di Janus dall’NIS dopo aver fatto un accordo con Grace. L’accordo presumibilmente farà ricadere tutto su Owen per quanto riguarda i due agenti esposti dell’NIS, Jang Kyun e Jae King. Qualunque sia l’accordo stipulato tra Violet e Grace sarà probabilmente al centro della terza stagione di The Recruit, anche se le specifiche del loro accordo non sono del tutto chiare.

Con il potenziale ritorno di Jang Kyun nella prossima stagione come agente della CIA, è difficile dire se la pugnalata alle spalle di Violet nei confronti di Owen nel finale della seconda stagione di The Recruit avrà un peso una volta che gli uomini arriveranno a Washington D.C. È uno dei misteri più grandi che la prossima stagione dello show di Netflix dovrà affrontare immediatamente. Qualsiasi cosa accada loro, determinerà la direzione narrativa della serie.

Perché Dawn ha cercato di sottrarre la stazione di Mosca a Lester

Rappresenta una mentalità dura, da cane mangia cane, che non le fa guadagnare molte alleanze e che alla fine la porta alla morte per mano di Nichka. Allo stesso modo, Dodge, il partner di Dawn, quasi uccide Lester dopo che lei aveva precedentemente mandato un assassino a cercarlo, il che è un altro segno che lei è sempre stata più un nemico che un’amica.

Jang Kyun tornerà come agente della CIA nella terza stagione di The Recruit?

Tuttavia, Owen potrebbe essere incentivato a rimanere alla CIA con Jang Kyun al suo fianco. Grace avrà sicuramente qualcosa da ridire sul potenziale cambio di schieramento di Jang Kyun nella terza stagione di The Recruit.