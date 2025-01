Stranger Things 5: i creatori ammettono che il piano di rilascio non è ancora definitivo: “Anche il 2025] è una bella sfida”

I fratelli Duffer ammettono che il progetto della quinta stagione di Stranger Things non è ancora definitivo, spiegando che la finestra di uscita del 2025 è ancora “una bella spinta”. Netflix ha annunciato che la quinta stagione di Stranger Things uscirà nel 2025: la stagione di otto episodi segnerà la fine del popolare mystery horror fantascientifico sulla piattaforma. Le riprese sono iniziate l’8 gennaio 2024 e si sono concluse il 20 dicembre 2024; il programma di produzione lungo un anno indica quanto saranno massicci gli ultimi episodi della serie. Il suo ritorno segna anche più di tre anni dalla stagione 4, i cui episodi finali sono arrivati il 1° luglio 2022.

Tuttavia, parlando con Variety, i fratelli Duffer hanno ammesso che la data di uscita della quinta stagione di Stranger Things, prevista per il 2025, non è ancora fissata, nonostante le precedenti conferme sulla data di uscita. Matt Duffer ha detto che la coppia deciderà presto una data di uscita esatta con Netflix, affermando che, nonostante le speranze di un’uscita quest’anno, sarebbe “una bella spinta”. Ross Duffer ha riflettuto sui tempi “stretti” della quarta stagione, sperando che gli ultimi episodi non siano così frenetici. Scoprite cosa hanno detto i creatori della serie qui sotto:

Powered by

Matt Duffer: Molte cose non sono state decise, in termini di date di uscita e cadenza. Questo è uno dei motivi per cui non mi è permesso parlarne. Ci chiameremo tra un paio di settimane per parlarne. So solo che era molto importante per noi e per Netflix farlo uscire quest’anno. Ma anche questa è una bella spinta.

Ross Duffer: [Stiamo lavorando il più velocemente possibile. Anche la stagione 4 è stata tagliata in modo così stretto. Abbiamo inserito le riprese degli effetti visivi il giorno dopo il lancio! Quindi speriamo di essere un po’ più puntuali quest’anno… ora si tratta solo di scalare un’altra collina mentre ci dirigiamo verso la fine di questo progetto.

Cosa significa la dichiarazione dei fratelli Duffer per la quinta stagione di Stranger Things

Gli ultimi episodi vedranno il confronto finale del gruppo con Vecna (Jamie Campbell Bower) e concluderanno le storie dei loro personaggi. Data la lunga attesa, è logico che Netflix voglia far slittare l’uscita della stagione finale al 2025.

Tuttavia, dato che le riprese si sono svolte nell’arco di un anno intero, è chiaro che la quinta stagione deve essere molto lunga e i fratelli Duffer vogliono assicurarsi che gli ultimi episodi siano perfetti. Il cast di Stranger Things ha già anticipato alcuni lunghi episodi e un finale ricco di emozioni, rendendo ragione del perché la data di uscita potrebbe essere posticipata. Ma l’annuncio di Netflix che arriverà nel 2025 indica che non vogliono rimandare ulteriormente la nuova stagione, il che significa che potrebbe essere necessaria una tempistica per un’uscita rapida a prescindere.