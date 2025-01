Io sono ancora qui: la storia vera dietro al film di Walter Salles

Presentato in Concorso a Venezia 81, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, Io sono ancora qui (qui la nostra recensione, titolo internazionale I’m still here) è arrivato nelle sale italiane, distribuito da BIM Distribution.

Candidato a tre premi Oscar 2025, Miglior Film Internazionale, Migliore Attrice (Fernanda Torres) e a sorpresa Miglior Film, Io sono ancora qui racconta la vera storia della lotta di una donna contro il fascismo, un film ambientato negli anni ’70 che però sembra raccontare un contesto sociale e politico che sembra attuale in molte parti del mondo.

Powered by

Quella donna è Eunice Paiva (Fernanda Torres) e nel gennaio 1971 la sua vita fu stravolta quando la polizia militare fece irruzione nella casa della sua famiglia a Rio de Janeiro e arrestò suo marito Rubens Paiva, un ingegnere e ex politico che si era opposto all’istituzione di una dittatura militare in Brasile nel 1964.

Non fu mai più visto. Basandosi sul libro di memorie pubblicato nel 2015 dal figlio della coppia, il film segue la successiva trasformazione di Eunice in avvocato, attivista per i diritti umani e simbolo della resistenza contro la dittatura brasiliana. Dopo 21 anni al potere, quella dittatura sarebbe caduta nel 1985.

A novembre scorso, la Corte Suprema del Brasile ha desecretato un report di 884 pagine della Polizia Federale che indicava che l’ex Presidente di estrema destra Jair Bolsonaro aveva pianificato e partecipato attivamente a un complotto per rimanere al potere dopo la sconfitta di Bolsonaro alle elezioni brasiliane del 2022.

La notizia ha regalato una nuova attualità a Io sono ancora qui, uscito in Brasile settimane prima, con un buon successo di pubblico al box office, nonostante un tentativo di boicottaggio dell’estrema destra.

Di cosa parla Io sono ancora qui? La vera storia

Ambientato negli anni ’70, Io sono ancora qui è basato sull’omonimo libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva e diretto da Walter Salles (City of God, On the Road), che conosceva la famiglia Paiva da bambino. Insieme, raccontano la storia di cosa è successo ai Paiva sotto la dittatura militare brasiliana e di come la madre Eunice Paiva (interpretata da Fernanda Torres) ha lottato per ottenere giustizia per la sua famiglia e per le altre vittime del regime come avvocato e attivista per i diritti umani.

Casalinga e madre di cinque figli, le cose sono cambiate per Eunice quando il marito Rubens Paiva, ex membro del Congresso e dissidente della dittatura brasiliana, è stato rapito dalla polizia militare dalla casa di famiglia il 20 gennaio 1971. Il giorno dopo, Eunice e la figlia quindicenne, Eliana, sono state arrestate. Sono state incappucciate, tenute a portata d’orecchio l’una dell’altra a scopo di torturarle e non hanno ricevuto cibo né acqua per 24 ore, secondo il racconto dell’arresto del figlio Marcelo. Mentre Eliana è stata rilasciata il giorno dopo, Eunice non sarebbe stata rilasciata fino a 12 giorni dopo. L’esperienza della prigione l’ha completamente cambiata.

Ha chiesto informazioni su suo marito, ma il governo si è rifiutato di riconoscere che Rubens Paiva fosse stato arrestato. Mentre faceva pressione sul governo brasiliano in un’epoca in cui era spesso letale farlo, Eunice doveva anche prendersi cura dei suoi figli. Senza il riconoscimento ufficiale della morte di Rubens, per non parlare della sua scomparsa, per lei è significato sostenere la sua famiglia senza accesso ai conti bancari del marito o la possibilità di vendere i loro beni.

In linea con la resilienza che è arrivata a definire la sua eredità, Eunice ha trasformato il suo dolore personale e la sua precarietà in un mezzo per combattere per gli altri. A 48 anni, ha conseguito una laurea in giurisprudenza e si è dedicata a combattere le politiche del regime che prendevano di mira in particolare gli indigeni brasiliani. Nel 1987, due anni dopo la caduta della dittatura, ha continuato quel lavoro co-fondando un istituto dedicato alla difesa dell’autonomia indigena, una missione che ha anche rappresentato come consulente dell’assemblea costituente responsabile della Costituzione brasiliana del 1988.

Nel frattempo, Eunice non ha mai smesso di fare pressione per ottenere risposte sulla scomparsa del marito e delle centinaia di altri brasiliani rapiti durante la dittatura militare. Ha fatto pressioni con successo per l’approvazione della legge 9.140/95, che ha riconosciuto legalmente la morte di coloro che sono scomparsi per mano del regime e ha indirizzato le risorse per risarcire le famiglie delle vittime e localizzare i loro resti.

Anche con l’approvazione di quella legge, però, Eunice non avrebbe ricevuto un certificato di morte per suo marito, rilasciato dal governo solo nel 2014. Fu allora che una Commissione nazionale per la verità compilò un file in cui era riportato che Rubens Paiva era tra le 434 persone uccise o fatte sparire dal regime militare brasiliano. La commissione ha ascoltato le prove secondo cui Rubens era stato torturato, ucciso e gettato in un fiume e ha identificato i presunti responsabili dell’omicidio. Cinque ufficiali militari sono stati accusati, ma i casi oggi sono ancora risolti e entrambi gli ufficiali accusati sopravvissuti continuano a ricevere pensioni militari che costano al Brasile circa $ 22.500 al mese.

Eunice Paiva è morta nel 2018 dopo aver vissuto con l’Alzheimer per 15 anni. Eroina popolare, la sua tomba è diventata un luogo di pellegrinaggio e l’8 gennaio il presidente da Silva ha istituito un premio per la difesa della democrazia in suo nome.

Come è stato accolto Io sono ancora qui?

Dopo la première alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nel 60° anniversario del colpo di stato militare del 1964 in Brasile, Io sono ancora qui è diventato un punto di svolta culturale in Brasile. Lo storico brasiliano Luiz Felipe de Alencastro, che fu anche lui imprigionato durante la dittatura e conosceva i Pavia, ha detto a TIME che il film sta accendendo il dibattito su YouTube e TikTok: “Le figlie di ex prigionieri politici [stanno] realizzando video che mostrano foto e raccontano le storie della loro famiglia”, afferma.

Salles, il regista, ha definito la reazione del pubblico al film una “specie di fenomeno politico sociologico e culturale”. Parlando con Deadline, ha affermato: “Le persone rimangono nel film fino alla fine dei titoli di coda e scrivono [sui] social media com’è stata l’esperienza nella sala di proiezione in cui si trovavano… non potevamo prevederlo. E ora mi ha fatto pensare che letteratura, cinema, musica possono essere strumenti incredibili contro l’oblio”.

Il significato politico di Io sono ancora qui

Anche politicamente, il film ha avuto un significato speciale. In un evento commemorativo dell’assalto al Campidoglio brasiliano del gennaio 2023, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto riferimento al film, dicendo: “Siamo ancora qui”. E a dicembre, il giudice della Corte suprema brasiliana Flávio Dino ha citato il film mentre sosteneva che una legge del 1979 che concedeva l’amnistia a individui, compresi ufficiali militari, accusati di crimini politici durante la dittatura, non si sarebbe dovuta applicare al reato di occultamento di cadaveri. “La scomparsa di Rubens Paiva, il cui corpo non è mai stato trovato o sepolto, mette in luce il dolore duraturo di migliaia di famiglie”, ha detto Dino.

Il film è stato accolto molto bene negli Stati Uniti, cosa che è confermata dalle tra nomination agli Oscar. Il figlio di Eunice, Marcelo, ha detto al Guardian: “Penso che le persone abbiano paura, ora ancora di più con Trump. Il mondo è diventato qualcosa che [pensavamo di] aver già lasciato alle spalle”.

Chi c’è nel cast di Io sono ancora qui?

L’attrice brasiliana Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, offrendo una performance memorabile. All’inizio di Gennaio 2025, ha portato a casa il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico per il ruolo, diventando la prima vittoria del Brasile nella categoria. E la madre di Torres, l’acclamata attrice brasiliana Fernanda Montenegro, appare nel film nei panni di una Eunice Paiva più anziana. Nel film ci sono anche Selton Mello nel ruolo di Rubens Paiva; Marjorie Estiano nel ruolo di Eliana; e Antonio Saboia nel ruolo di Marcelo.

Il trailer di Io sono ancora qui