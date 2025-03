The Residence – Stagione 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

La serie di Netflix The Residence (qui la nostra recensione) ha portato un sacco di intrighi alla Casa Bianca nella prima stagione, ma otterrà un rinnovo per una seconda stagione? Creata per il piccolo schermo da Paul William Davies, The Residence segue Cordelia Cupp (Uzo Aduba), una consulente privata del Dipartimento di Polizia di Washington che viene incaricata di risolvere un omicidio avvenuto durante la cena di Stato alla Casa Bianca. Con un cast di tutto rispetto, The Residence racconta una classica storia di giallo con una moderna sensibilità da commedia screwball.

Sebbene Netflix non abbia ancora rinnovato la seria, Cordelia Cupp potrebbe facilmente tornare per la stagione 2.

Ultime notizie su The Residence – Stagione 2

Il creatore dello show anticipa le possibilità della stagione 2

A pochi giorni dalla pubblicazione di tutti gli 8 episodi della prima stagione, le ultime notizie arrivano sotto forma di anticipazione dal creatore. Paul William Davies ha contribuito a portare la serie in streaming e ora il creatore ha detto che sta già elaborando nuove idee per una seconda stagione. Sebbene non sia chiaro se The Residence sia stato progettato per essere una miniserie, Williams sembra suggerire che la premessa aperta potrebbe sempre continuare. “Ho delle idee, quindi spero che le persone rispondano a lei e [allo show], e poi potremo farlo”, ha detto Davies, riponendo le sue speranze nella risposta dei fan al mistero dell’omicidio.

Come ha detto Davies, The Residence parla in realtà di Cordelia Cupp, e l’eccentrica detective potrebbe tornare più e più volte come altri detective immaginari come Hercule Poirot o Benoit Blanc. Sebbene l’ambientazione della Casa Bianca sia in qualche modo limitante, show come Only Murders in the Building hanno dimostrato che una storia ben raccontata può spingere un mistero oltre la natura inverosimile della sua premessa.

“Spero davvero di avere l’opportunità di raccontare altre storie così, e penso che inizierei con Cordelia. Lei è Cordelia Cupp, è il sole attorno al quale ruota tutto il resto. Quindi, che sia più alla Casa Bianca o da qualche altra parte, penso davvero che ci sia più storia da raccontare con lei. Ho delle idee, quindi spero che le persone rispondano a lei e [allo show], e poi potremo farlo.”

La seconda stagione di The Residence non è confermata

Netflix non ha ancora rinnovato lo show

Sebbene The Residence abbia chiaramente del potenziale come storia in corso, non è chiaro se Netflix lo abbia concepito come una miniserie. Lo streamer ha lanciato molti programmi che iniziano come miniserie ma diventano qualcosa di più, in questo caso il materiale di partenza è perfetto per diventare un’antologia. Tuttavia, tutto si deciderà in base ai numeri di spettatori per aiutare a determinare se la serie vale la pena di continuare. Spesso, una miniserie ottiene ascolti così alti che la sua piattaforma o rete non può fare a meno di sognare più stagioni per soddisfare la domanda.

Dettagli sul cast della seconda stagione di The Residence

Uzo Aduba ha rubato la scena come Cordelia Cupp

Con la fine di The Residence che chiude in modo netto il mistero dell’omicidio della prima stagione, c’è solo un membro del cast che probabilmente tornerà nella seconda stagione. Poiché è il suo show, Uzo Aduba tornerà senza dubbio nei panni dell’intrepida detective Cordelia Cupp, e le sue bizzarre abilità investigative potrebbero essere messe alla prova da un altro caso di alto profilo. Mentre alcuni membri del cast di supporto della prima stagione potrebbero tornare, avrebbe più senso che ogni stagione introducesse un nuovo gruppo di grandi star. La prima stagione ha avuto star di prima categoria come Randall Park e Giancarlo Esposito, e la seconda stagione potrebbe continuare questa tendenza.

Dettagli sulla trama della seconda stagione di The Residence

Case importanti e crimini importanti nella seconda stagione

La seconda stagione di The Residence non deve nemmeno riguardare un omicidio e il consulente potrebbe risolvere un furto di gioielli o anche qualcosa di più complesso come un caso di persona scomparsa.

L’unica cosa certa sulla storia della seconda stagione di The Residence è che Cordelia Cupp dovrà catturare un altro criminale con le sue abilità da detective. Oltre a ciò, quasi tutto è in sospeso, inclusa l’ambientazione e il cast di supporto. Mentre la seconda stagione potrebbe tornare alla Casa Bianca, ha l’opportunità di portare Cordelia in altre residenze famose per risolvere crimini di alto profilo.