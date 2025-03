Adolescence: quanto è stato girato in un’unica sequenza? Ci sono dei tagli nascosti?

Raccontata nel corso di quattro episodi, Adolescence (qui la spiegazione del finale) racconta la storia di un ragazzo di 13 anni accusato di omicidio e, nonostante l’argomento già raccontato, la miniserie Netflix è unica, grazie ai suoi one-shot. La serie TV, creata da Jack Thorne e Stephen Graham (che interpreta anche il padre di Jamie, Eddie), è stata presentata per la prima volta a marzo 2025 ed è rapidamente balzata in cima alle classifiche di tendenza di Netflix.

Molti sono rimasti affascinati dalla narrazione di Adolescence, dalle performance del cast e, soprattutto, dalla sua realizzazione tecnica. Adolescence è stata elogiata sia dalla critica che dal pubblico, ottenendo un punteggio del 99% su Tomatometer e un punteggio del 72% su Popcornmeter su Rotten Tomatoes. Sebbene non sia basata su una storia vera in sé, la sua storia è ispirata alla cultura incel, alla mascolinità tossica e a storie vere che Stephen Graham ha letto sui giornali. All’inizio della serie, la polizia arresta il tredicenne Jamie, con grande sorpresa dei suoi genitori e della sorella. I poliziotti lo accusano di aver accoltellato a morte la sua compagna di classe, Katie, la notte prima, cosa che lui nega categoricamente. Durante la serie, il pubblico guarda la famiglia di Jamie, la polizia e il resto della piccola città inglese fare i conti con il crimine, e tutto si svolge in tempo reale grazie alla scelta di utilizzare un’unica ripresa.

Ogni episodio di Adolescence è stato girato in un’unica ripresa

Tutti e 4 gli episodi sono riprese singole

Ogni episodio di Adolescence è realizzato con una ripresa in un’unica ripresa. Tutte e quattro le puntate della miniserie Netflix (ognuna della durata di circa un’ora) sono state girate in una volta sola, motivo per cui molti sono rimasti colpiti dal prodotto. Quindi, ciò significa che la telecamera non si ferma mai da quando l’ispettore capo Luke Bascombe e il detective Misha Frank sono in macchina in attesa di arrestare Jamie all’inizio dell’episodio 1 fino alla scena finale dell’ora in cui Jamie ed Eddie si abbracciano nella stanza degli interrogatori. E lo stesso si può dire per i tre episodi successivi.

Il cast e la troupe di Adolescence hanno fatto molte prove per elaborare la coreografia e assicurarsi di essere pronti a filmare interi episodi in una sola ripresa. Il cast avrebbe avuto le sue prove, così come la troupe. Quindi, quando è arrivato il momento di girare gli episodi, ogni persona sul set era completamente preparata. In sostanza, la pianificazione è stata la salvezza del cast e della troupe. Tuttavia, hanno anche usato alcuni trucchi per semplificare la produzione. Ad esempio, alcuni membri della troupe hanno dovuto fare le comparse e indossare costumi perché non c’era modo che non comparissero nelle riprese.

Gli episodi di Adolescence sono stati girati più volòte

Le riprese della serie Netflix sono state un processo lungo

Le riprese in una sola inquadratura che gli spettatori vedono nella serie Netflix sono solo una delle tante che il cast e la troupe hanno filmato durante la produzione. Sono stati riservati cinque giorni per girare ogni episodio e i produttori hanno pianificato di girare 10 riprese per ogni puntata. In realtà, alcune hanno richiesto più riprese, a causa di errori.

Secondo il Q&A di X di Netflix, gli editor e i produttori hanno finito per usare la seconda ripresa (girata il primo giorno su cinque) per l’episodio 1; la tredicesima ripresa per l’episodio 2 (girata l’ultimo giorno); l’undicesima ripresa per l’episodio 3 (girata l’ultimo giorno); e la sedicesima ripresa per l’episodio 4 (girata sempre l’ultimo giorno). Tuttavia, il cast e la troupe del dramma del 2025 di Stephen Graham non hanno girato gli episodi in ordine cronologico. L’episodio 3, che vede Jamie incontrare la sua psicologa infantile, Briony, è stato il primo a essere girato.

Sorprendentemente le puntate della serie non hanno tagli nascosti

Nessuno degli episodi presenta transizioni segrete

Si potrebbe pensare che Adolescence nasconda un po’ di magia cinematografica per far sembrare che ogni episodio sia stato girato in una sola ripresa. Ma non è la verità. Ogni puntata della serie TV Netflix è stata creata utilizzando una ripresa continua. Gli episodi non contengono modifiche che facciano sembrare che non ci siano tagli. Né tanto meno questi sono visibili a occhio nudo.

Il processo di post-produzione per Adolescence non ha richiesto ai montatori di unire insieme nessuna scena. Hanno semplicemente dovuto scegliere le riprese migliori e poi apportare altre modifiche (come la correzione del colore, le modifiche audio, ecc.) agli episodi. In definitiva, la serie ha richiesto un lavoro di ripresa stellare per garantire che i montatori non dovessero preoccuparsi di mettere insieme un numero infinito di riprese per creare una storia senza soluzione di continuità. Invece, il cast e la troupe hanno reso tutto ciò realtà durante le riprese.

I dettagli sulla ripresa con il drone di Adolescence

La troupe ha fissato senza problemi la telecamera su un drone

Due dei momenti più impressionanti per quanto riguarda le riprese di Adolescence arrivano nell’episodio 2. Durante la seconda ora dello show, l’ispettore capo Luke Bascombe e il sergente capo Misha Frank visitano la scuola di Jamie per parlare con i suoi compagni di classe e vedere se riescono a scoprire qualche informazione su dove il ragazzo ha nascosto l’arma del delitto. Come ogni altro episodio, è stato girato in una sola ripresa.

Verso la fine dell’episodio 2 di Adolescence, Bascombe insegue uno degli amici di Jamie, che salta fuori dalla finestra di una classe e scappa dal poliziotto. Di conseguenza, anche la telecamera passa attraverso la finestra. Quindi, l’episodio si chiude con la telecamera che prende il volo e si dirige verso la scena del crimine (ora un memoriale per Katie), dove Eddie depone dei fiori a terra.

Per la transizione della finestra, la troupe ha rimosso il vetro prima che iniziassero le riprese. Quindi, l’operatore di ripresa all’interno dell’aula poteva facilmente trasferire la telecamera all’altro operatore che aspettava fuori per continuare a filmare l’episodio. Il secondo operatore di ripresa si era accovacciato dall’altro lato per assicurarsi di essere fuori dall’inquadratura. Quindi, la finestra è stata rimessa a posto usando VFX in post-produzione.

Per quanto riguarda la ripresa con il drone di Adolescence, la troupe ha attaccato senza problemi la telecamera a un drone dopo aver seguito i ragazzi fuori dalla scuola. Poi è volato sulla scena del delitto (a circa 500 metri di distanza dalla scuola), dove è toccato a un operatore di ripresa e a una squadra di macchinisti. Hanno ripreso la telecamera e hanno fatto una ripresa ravvicinata di Eddie prima che finisse l’episodio di Adolescence.