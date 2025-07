Perché in The Sandman Delizia si è trasformata Delirio? Ecco la spiegazione

La seconda stagione della serie Netflix The Sandman amplia la famiglia degli Eterni introducendo gli altri fratelli. Il più importante di loro è Delirio, la più giovane, che svolge un ruolo fondamentale nel destino di Sogno. In una delle conversazioni, viene rivelato che Delirio era Delizia, ma alcune circostanze l’hanno portata a cambiare. La serie non rivela mai com’era quando era Delizia, ma solleva la questione della sua trasformazione. SPOILER IN ARRIVO.

La trasformazione di Delizia rimane un grande mistero nell’universo di Sandman

La vastità dell’universo di “The Sandman” significa che ci sono molte informazioni su molti personaggi, ma alcune cose non vengono mai realmente risolte. Il cambiamento di Delizia in Delirio è una di queste. Per cominciare, è chiaro che questo cambiamento è avvenuto molto tempo fa. Una delle scene flashback dei fumetti suggerisce che sia avvenuto in epoca preistorica. Ciò significa che, mentre gli eventi di “The Sandman” si svolgono, Delizia è Delirio da molto tempo. Anche nella serie, l’unica volta che la vediamo come Delizia è nel ritratto che Destino usa per convocarla alla riunione di famiglia.

Le prove suggeriscono anche che i suoi fratelli potrebbero non essere realmente consapevoli del motivo di questo cambiamento. Lei lo usa per far notare a Destiny che, anche se lui dovrebbe sapere tutto ciò che accadrà nella storia dell’universo, ci sono percorsi al di fuori del suo giardino di cui non è a conoscenza e ci sono cose che non sono scritte nel suo libro. Ciò significa che, sebbene i suoi fratelli abbiano assistito alla sua trasformazione, potrebbero non essere realmente consapevoli della sua causa.

Sebbene né i fumetti né la serie rivelino cosa sia successo a Delizia per trasformarla in Delirio, i fan hanno raccolto alcuni indizi disseminati finora. Ad esempio, a un certo punto, Delirio rivela che stava per sposarsi, ma che il matrimonio non è mai stato celebrato. Potrebbe essere stato questo l’evento che ha causato il suo cambiamento, o forse la rottura è stata una conseguenza del suo cambiamento piuttosto che la causa? Ci sono anche teorie secondo cui sarebbe sopravvissuta a una violenza sessuale, ma non c’è nulla che provi che abbia subito un trauma del genere. Esiste invece una teoria molto diversa, secondo cui la trasformazione di Delirium non è ancora completa.

Delirio è destinata a trasformarsi in qualcos’altro

Parlando del cambiamento di Delizia in Delirio, il creatore di “The Sandman” Neil Gaiman ha detto una volta che il personaggio doveva essere sempre in uno stato di cambiamento. Questo significa che il suo cambiamento da Delizia a Delirio non è permanente, ma una fase che alla fine lascerà spazio a qualcosa di diverso. Non viene rivelato in cosa si trasformerà esattamente, ma l’autore ha lasciato alcuni indizi su questo imminente stato di cose nei fumetti. In “Brief Lives”, quando Delirio e Sogno finalmente trovano Distruzione, che si è autoesiliato, lui fa una chiacchierata con i suoi fratelli prima di ripartire.

Mentre saluta, dice a Delirio che spera che il suo prossimo cambiamento sia più facile per lei. Questo suggerisce che lei sta ancora cambiando e che potrebbe trasformarsi in qualcos’altro tra un po’. Ma questo non risponde ancora alla domanda su cosa la stia facendo cambiare. Un modo per interpretare questo cambiamento è non vederlo come un degrado, ma come un’evoluzione. Si potrebbe dire che, rispetto alla natura pacifica e ordinata di Delizia, il caos e la turbolenza di Delirio sembrano un passo indietro. Ma non è necessariamente così.

Gli Eterni sono stati creati all’alba dell’universo e ognuno di loro è nato nel momento in cui le cose hanno iniziato a formarsi. Ad esempio, prima che nascesse la prima cosa, Morte era lì ad accoglierla; e prima che il primo essere si svegliasse, Sogno era lì ad accoglierlo nel Reame dei Sogni. Delizia, sebbene sia nato per ultimo, è comunque arrivato più o meno nello stesso momento. Se si confronta questo con la nascita dell’universo, allora bisogna notare che le cose sono passate dall’ordine al caos nel corso del tempo. Una regola generale suggerisce che l’entropia (e in un certo senso il caos) dell’universo è in costante aumento e continuerà ad aumentare fino al punto in cui arriverà un altro cambiamento.

Forse Delizia/Delirio rappresenta questo cambiamento. Lei è destinata a cambiare con l’universo, motivo per cui questa trasformazione è fuori dal suo controllo. Diventa ogni giorno più caotica e ogni volta che cerca di imporsi un po’ di ordine (come costringere i suoi occhi ad avere lo stesso colore), prova un dolore fisico. È destinata a questo caos e quando arriverà il momento in cui l’universo farà il passo successivo, anche lei si evolverà in qualcos’altro.