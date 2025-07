Dexter: Resurrection – Guida al cast – Tutti i personaggi nuovi e quelli che ritornano

La prossima serie sequel di Dexter, Dexter: Resurrection, vedrà il ritorno di diversi personaggi della serie originale e di New Blood, oltre all’aggiunta di un nuovo personaggio di prim’ordine. Annunciata durante il panel dedicato a Dexter: Original Sin al San Diego Comic-Con 2024, Dexter: Resurrection è la seconda serie sequel del franchise, dopo la controversa conclusione di Dexter (2006-2013) dopo otto stagioni. La serie sarà creata da Clyde Phillips, showrunner di New Blood e Original Sin, e dovrebbe essere distribuita su Paramount+ con Showtime nell’estate del 2025.

La notizia che Uma Thurman si unirà al cast di Dexter: Resurrection è stata diffusa per la prima volta il 21 gennaio 2025 (tramite Deadline). Il personaggio di Charley interpretato dalla Thurman è il primo personaggio completamente nuovo ad essere aggiunto al sequel della serie Dexter del 2025.

Per ora, tuttavia, sono stati confermati solo pochi potenziali personaggi di Dexter: Resurrection. Michael C. Hall è tornato come voce narrante in Dexter: Original Sin, con un cast completamente nuovo che interpreterà molti personaggi familiari. Resurrection riprenderà da dove New Blood era terminato, dopo che Original Sin ha rivelato che Dexter è sopravvissuto al colpo di pistola di Harrison.

Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan

Attore: Michael C. Hall, 53 anni, è un attore cinematografico e televisivo statunitense originario di Raleigh, nella Carolina del Nord. Famoso soprattutto per la sua acclamata interpretazione del simpatico serial killer Dexter Morgan, che gli è valsa una nomination agli Emmy, Hall ha debuttato in televisione nel 1999 in un episodio della soap opera As the World Turns. È diventato famoso interpretando David Fisher nella serie drammatica della HBO Six Feet Under, acclamata dalla critica e vincitrice di nove Emmy durante le cinque stagioni in cui è andata in onda, dal 2001 al 2005.

Al di fuori dell’universo di Dexter, Hall ha recitato in diversi film come Gamer (2009), Kill Your Darlings (2013), Christine (2016), Game Night (2018) e Lazarus (2018). Tra le sue altre opere televisive degne di nota figurano The Crown (2017), Safe (2018) e The Defeated (2020).

Uma Thurman nel ruolo di Charley

Attrice: Uma Thurman, 54 anni, è un’attrice di fama mondiale candidata all’Oscar, originaria di Boston, Massachusetts. Nota soprattutto per i suoi ruoli nei classici film di Quentin Tarantino come Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol. 2 (2004) e Pulp Fiction (1994), Thurman ha iniziato la sua carriera di attrice nel 1984 come voce di Kushana nel celebre film d’animazione dello Studio Ghibli Nausicaä della Valle del Vento.

Thurman è diventata famosa come attrice di Hollywood grazie alle sue interpretazioni in film come Le relazioni pericolose (1988) e Pulp Fiction (1994), dove ha interpretato l’iconica Mia Wallace. Tra i lavori più recenti di Thurman figurano Red, White & Royal Blue (2023) di Prime Video, Super Pumped (2022) di Showtime e Imposters (2017-2018) di Bravo.

Personaggio: Thurman entrerà a far parte dell’universo di Dexter nei panni di Charley, un ex ufficiale delle forze speciali e capo della sicurezza del miliardario Leon Prater.

James Remar nel ruolo di Harry Morgan

Attore: James Remar, 71 anni, è un celebre attore di Boston, Massachusetts. Con oltre 180 film e serie televisive al suo attivo, Remar ha debuttato sul grande schermo nel 1978 con On the Yard. Ha recitato in numerosi film di successo negli anni ’80 e ’90, tra cui Cruising (1980) al fianco di Al Pacino, The Cotton Club (1984) con Richard Gere, White Fang (1991) con Ethan Hawke e Miracle on 34th Street (1994).

Remar è apparso anche in diversi film d’azione dei primi anni 2000, come 2 Fast 2 Furious (2003) e Blade: Trinity (2004). Tra i suoi lavori più recenti figurano Transformers One (2024), Megalopolis (2024), Oppenheimer (2023) e City on a Hill (2019).Opere degne di nota:Film/Serie TVPersonaggioDexter (2006-2013)Harry MorganOppenheimer (2023)Henry StimsonCity on a Hill

Personaggio: Remar riprenderà il ruolo che aveva nella serie originale Dexter, quello del fantasma di Harry Morgan, il padre adottivo di Dexter Morgan morto prima degli eventi della serie.

David Zayas nel ruolo di Angel Batista

Attore: David Zayas, 62 anni, è nato a Ponce, in Porto Rico. Con oltre 100 film e serie TV al suo attivo, Zayas ha debuttato nel 1996 in un episodio della serie poliziesca New York Undercover. Zayas è salito alla ribalta a Hollywood dopo aver recitato in due film di successo del 1998, Return to Paradise e Rounders.

Zayas ha continuato a recitare in diversi film dei primi anni 2000, come Washington Heights (2002) e A Gentleman’s Game (2002), prima di ottenere il successo nella celebre serie HBO Oz, interpretando Enrique Morales dal 2000 al 2003. Zayas ha continuato a recitare nei film Michael Clayton (2007), The Expendables (2010) e Annie (2014) e nelle serie TV Gotham (2014-2015), Bloodline (2016-2017), Blue Bloods (2017-2024) e The Bear stagione 3 (2024).

Personaggio: Zayas riprenderà il suo ruolo iconico di Angel Batista in Dexter e Dexter: New Blood.

Jack Alcott nel ruolo di Harrison Morgan

Attore: Jack Alcott, 25 anni, è un attore americano di Franklin, Tennessee. Giovane attore emergente, Alcott ha attualmente all’attivo solo pochi film e serie televisive. Dopo aver recitato in una serie di cortometraggi durante gli anni 2010, Alcott ha debuttato in televisione in un episodio di When the Streetlights Go On nel 2017, prima di diventare famoso in un episodio del 2020 di The Blacklist.

Questo ha portato Alcott ad apparire nella miniserie western della Showtime The Good Lord Bird nel 2020 e ad ottenere il ruolo di Harrison Morgan in Dexter: New Blood l’anno successivo. Recentemente ha recitato in un episodio della serie Peacock di Rian Johnson Poker Face (2023) e apparirà nei prossimi progetti Lone Rider e Killing Faith.

Personaggio: Alcott riprenderà il ruolo di Harrison Morgan, figlio di Dexter, in Dexter: Resurrection.