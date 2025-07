The Gringo Hunters: la storia vera dietro la serie Netflix

Da oltre vent’anni, una squadra speciale di agenti di polizia messicani opera in silenzio lungo il confine settentrionale per rintracciare e deportare i fuggitivi stranieri che attraversano il Messico per sfuggire alle accuse penali nei loro paesi d’origine. Conosciuta ufficiosamente come The Gringo Hunters, la squadra opera da Tijuana ed è specializzata nel localizzare e rimuovere questi fuggitivi, per lo più americani, che entrano in Messico nella speranza di sfuggire al sistema giudiziario statunitense. Ufficialmente, si chiama Unità di collegamento internazionale della polizia dello Stato della Bassa California.

Le loro operazioni reali hanno ora ispirato la nuova serie Netflix, The Gringo Hunters (Los Gringo Hunters), sulla piattaforma dal 9 luglio. Il dramma è basato su un articolo del Washington Post del 2022 che offriva uno sguardo più articolato su come l’unità rintraccia, arresta e espelle i fuggitivi con rapidità e discrezione. Si tratta dunque di una storia che merita indubbiamente un maggior approfondimento, al fine di comprendere meglio il contesto in cui tali dinamiche avvengono e le dinamiche con cui si svolgono.

Un’unità di cui pochi al di fuori del Messico avevano mai sentito parlare

Sin dalla sua fondazione nel 2002, l’unità ha espulso ad oggi più di 1.600 fuggitivi, per lo più uomini americani ricercati per reati gravi come omicidio, rapimento, reati sessuali e traffico di droga. In media effettuano circa 13 arresti al mese e tra i catturati ci sono fuggitivi presenti nella lista dei dieci ricercati dall’FBI, serial killer e miliardari accusati di frode finanziaria. Per portare avanti le loro operazioni, i cacciatori di gringos lavorano in borghese, guidano veicoli senza contrassegni e si affidano alle informazioni fornite da agenzie statunitensi come l’FBI, il Dipartimento della Sicurezza Interna e gli U.S. Marshals.

Sono addestrati sia sul sistema legale messicano che su quello statunitense e si concentrano esclusivamente su casi di grande impatto. Parte della loro formazione consiste inoltre nell’osservare le persone che si distinguono nelle comunità messicane, un’abilità essenziale quando si cercano sospetti che spesso cercano di mimetizzarsi. Ad esempio, i fuggitivi indossano spesso pantaloncini e infradito più dei locali e parlano poco spagnolo. Gli agenti prestano attenzione anche a comportamenti irregolari e caratteristiche fisiche come tatuaggi o cicatrici documentati nelle banche dati criminali statunitensi.

Invece di seguire lunghe procedure di estradizione, l’unità utilizza le violazioni delle leggi sull’immigrazione per espellere rapidamente i sospetti. La maggior parte degli arresti viene completata in poche ore. Poiché gli agenti statunitensi non possono operare in modo indipendente in Messico, si affidano dunque alla polizia messicana per effettuare gli arresti. Non si tratta quindi di un’estradizione formale, che richiede un processo giudiziario. Tecnicamente, i fuggitivi vengono espulsi per aver violato la legge messicana sull’immigrazione.

Il caso che ha rivelato l’unità al mondo

Fino al 2022, l’unità era in gran parte sconosciuta al di fuori degli ambienti delle forze dell’ordine. La situazione è però cambiata quando Kevin Sieff, corrispondente investigativo internazionale del Washington Post, si è unito alla squadra mentre si preparava ad arrestare Damion Salinas, un americano di 21 anni accusato di omicidio in California. L’articolo di Sieff descrive in dettaglio come gli agenti hanno rintracciato Salinas a Ensenada, confermato la sua identità e coordinato l’operazione con i Marshals statunitensi.

L’arresto è avvenuto sul ciglio della strada ed è durato in tutto pochi secondi. Salinas è poi stato espulso quasi immediatamente. L’articolo ha dunque offerto una rara panoramica sulle tattiche quotidiane dell’unità e sul suo approccio discreto. Con l’articolo di Sieff, l’unità The Gringo Hunters ha dunque guadagnato maggiore popolarità, cosa che non necessariamente è un bene per loro, intenzionati ad operare senza destare sospetti. Ad ogni modo, la notorietà di cui sono stati investiti li ha portati ad essere oggi oggetto della serie TV disponibile su Netflix.

La silenziosa riscrittura di una narrazione di confine

Il soprannome dell’unità, The Gringo Hunters, è emerso informalmente tra la popolazione locale come abbreviazione della loro missione: trovare e arrestare i fuggitivi stranieri che credono che attraversare il confine con il Messico li metta al riparo dalla giustizia. Anche se la squadra non ha adottato ufficialmente questo nome, esso riflette un ribaltamento della tradizionale narrazione di confine. Invece dei messicani che fuggono verso nord, sono gli americani a nascondersi a sud del confine e ad essere rintracciati dalle forze dell’ordine messicane.

L serie Netflix The Gringo Hunters drammatizza ovviamente molto la loro storia e non si basi direttamente su precisi eventi. Piuttosto, si è voluto ricostruire il contesto in cui operano e le sfide con cui si trovano a confrontarsi quotidianamente. Ancora oggi, i veri agenti operano in modo silenzioso ed efficiente. Arrestano i fuggitivi e li riportano rapidamente davanti alla giustizia, spesso senza l’attenzione del pubblico o clamore. Il loro lavoro richiede dunque grande pazienza, precisione e stretta collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi.