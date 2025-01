The Upshaws – Parte 7: cast, storia e tutto ciò che sappiamo

L’esilarante sitcom di Netflix The Upshaws ha accumulato in sordina un’impressionante serie di sei episodi, e ora la serie è pronta a tornare presto per la sua settima e ultima puntata. Creata per il piccolo schermo da Regina Y. Hicks e Wanda Sykes, la serie racconta di una famiglia nera della classe operaia dell’Indiana che cerca di avere successo negli affari e allo stesso tempo di costruire i propri legami familiari. Il fulcro della serie è l’attività di autoriparazione di Bennie (Mike Epps) e il suo rapporto logoro con la cognata e socia in affari Lucretia (Sykes). Pur non essendo un’idea innovativa, The Upshaws brilla per il suo umorismo tagliente.

Sebbene Netflix sia noto per le sue serie di massa con budget giganteschi, lo streamer ha trovato il successo anche con progetti più piccoli come The Upshaws. Il costo contenuto e la rapidità di produzione hanno permesso allo show di andare in onda per quattro stagioni a partire dal 2021, anche se gli show più importanti dello streamer languono in un limbo di produzione a tempo indeterminato. Sfortunatamente, la parte 7 di The Upshaws è confermata per la fine della popolare sitcom, che uscirà di scena dopo un’impressionante serie di cinque stagioni. Anche se non è chiaro cosa ci sia in serbo per Bennie e il resto della famiglia Upshaw, la settima parte sarà senza dubbio un tripudio di risate come i suoi predecessori.

La parte 7 di The Upshaws è confermata

Ancor prima della première della sesta parte, prevista per l’inizio del 2025, Netflix aveva già deciso la settima parte di The Upshaws. Con la notizia del giugno 2024, Netflix ha annunciato (via Deadline) che non solo la sitcom si era guadagnata la settima parte, ma che la settima parte avrebbe anche concluso la serie. Sebbene non sia stata fornita alcuna ragione per la cancellazione, sembra che la decisione di terminare lo show sia stata presa di comune accordo.

Il rinnovo preventivo (prima della première della sesta parte) suggerisce che lo show è sempre stato in programma per cinque stagioni, ed è già uno degli show multi-camera di maggior successo dello streamer. La settima parte sarà composta da un totale di 12 episodi e arriverà presumibilmente nel 2025. Con la fine di The Upshaws a breve, Netflix non avrà più sitcom multicamera sulla sua piattaforma. That ’90s Show è andato in onda in contemporanea con The Upshaws per due stagioni, ma è stato cancellato nel 2024.

La parte 7 di The Upshaws sarà la stagione finale

La stagione finale porterà The Upshaws a un totale di 60 episodi, posizionandosi solo dietro Fuller House (che ha avuto una durata di 75 episodi) e The Ranch (80 episodi). Sebbene non sia noto il motivo della cancellazione dello show, almeno avrà un finale conclusivo grazie al rinnovo preventivo.

Dettagli sul cast di The Upshaws Parte 7

Come qualsiasi altra sitcom, The Upshaws si affida a un cast costante di stagione in stagione per costruire un rapporto umoristico tra i personaggi. Per quanto riguarda questo aspetto, si prevede che tutti i volti noti delle prime sei puntate della sitcom saranno presenti per riprendere i loro ruoli. Forse il più importante è che l’attore comico Mike Epps tornerà a vestire i panni del meccanico oberato di lavoro Bennie, che sarà nuovamente tormentato dalla cognata e socia in affari Lucretia (Wanda Sykes).

La figlia minore, Maya, sarà probabilmente interpretata dalla rientrante Journey Christine, mentre il figlio maggiore, Bennie Upshaw Jr, sarà interpretato da Jermelle Simon. Anche una serie di altri volti familiari potrebbe tornare, soprattutto con la settima parte che conclude la sitcom di Netflix.

Dettagli sulla trama di The Upshaws Parte 7

La conclusione di una sitcom è sempre un affare complicato e The Upshaws non farà eccezione a questa tradizione consolidata nel tempo. Mentre ci si aspetta un commiato sentito, i dettagli specifici della storia sono un po’ più sfuggenti a causa della natura a basso rischio delle sitcom. Bennie continuerà probabilmente a lottare per tenere a galla il suo garage, affrontando anche gli alti e bassi della vita familiare. Nel frattempo, l’irrequietezza di Lucretia arriverà probabilmente a un punto di svolta nell’ultima serie di episodi, e potrebbe rimanere con la sua famiglia o andarsene ancora una volta.

Anche i figli di Bennie e Regina stanno entrando in nuove fasi della loro vita, e questo non solo fornisce materiale narrativo per la settima parte, ma rappresenta anche una sfida emotiva per i loro genitori. Come se le cose fossero già abbastanza stressanti per Bennie e Regina, potrebbero dover imparare a gestire il fatto che il loro affiatato nucleo familiare sta crescendo e si sta separando. I 12 episodi della settima parte saranno probabilmente ricchi di contenuti, ma senza sacrificare l’umorismo leggero che funziona così bene. Qualunque cosa accada nell’ultima stagione di The Upshaws, il divertimento è assicurato.