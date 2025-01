Beetlejuice – Spiritello porcello: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film di Tim Burton

Non sarà stato il suo primo lungometraggio (titolo che spetta a Pee-wee’s Big Adventure), ma Beetlejuice – Spiritello porcello è unanimemente considerato il primo vero film con cui il regista Tim Burton ha dato propria di tutte le sue capacità cinematografiche. È proprio grazie a questa pellicola del 1988 che egli inizia a costruire il suo oggi ricchissimo immaginario, composto da personaggi bizzarri, situazioni grottesche e un gusto unico per la messa in scena, fatta di fantastiche ricostruzioni scenografiche ed effetti speciali in stop motion. Commedia con tony fantasy/horror, questo film si è poi affermato come un grandissimo successo di critica e pubblico.

A fronte di un budget di appena 15 milioni di dollari, Beetlejuice – Spiritello porcello è infatti arrivato a guadagnarne circa 75, dando prova di un’altra abilità di Burton: realizzare grandi successi con basso budget. Basta guardare il film per comprendere il segreto di questo successo. Si tratta infatti non solo di un’opera profondamente intrista delle atmosfere oggi iconiche nel cinema di Burton, ma anche una divertentissima commedia composta da un cast di grandi attori, dove ogni situazione, per quanto grottesca o terrificante, è in grado di suscitare genuine risate. Non a caso, l’American Film Institute ha classificato questo film all’ottantottesimo posto nella classifica delle cento commedie statunitensi migliori di sempre.

Per chi ha amato titoli venuti in seguito come Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato o Sweeney Todd, è impensabile non vedere anche Beetlejuice – Spiritello porcello, dove si possono ritrovare tutti gli elementi che ancora oggi più si amano di Burton e del suo personalissimo cinema. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Beetlejuice – Spiritello porcello

Il film ha per protagonisti i coniugi Adam e Barbara Maitland. Una sera, tornati a casa dopo un violento incidente d’auto, i due si accorgono di essere morti e di essere diventati due fantasmi. La loro casa, di conseguenza, viene venduta all’ignara famiglia Deetz e i coniugi scoprono che la figlia dei nuovi inquilini, la gotica Lydia, è in grado di percepire la loro presenza. Ad Adam e Barbara viene invece imposto di trascorrere altri centoventicinque anni nella vecchia dimora e di imparare a spaventare gli umani, studiando a fondo il ‘Manuale del novello deceduto’. Dal momento che marito e moglie non riescono ancora a utilizzare i loro poteri sovrannaturali contro i Deetz, i due contattano il temuto Beetlejuice.

I metodi del fantasma, tuttavia, rischiano di mettere in pericolo anche Lydia, che si è sempre dimostrata leale con i Maitland. Adam e Barbara decidono dunque di sbarazzarsi del nuovo arrivato, provando a risolvere da soli il problema con gli inquilini umani. Ma Beetlejuice, adirato per il rifiuto, non tarda ad architettare la sua vendetta. Il malvagio spiritello vuole ora allontanare i due coniugi defunti e sposare Lydia, dopo aver terrorizzato l’intera famiglia Deetz. Spinti dal desiderio di salvare la giovane ragazza, Adam e Barbara dovranno dimostrare di poter padroneggiare i loro poteri da fantasma, nonostante il prezzo per la vita di Lydia potrebbe essere quello di perdere per sempre la loro amata casa.

Il cast di attori e i personaggi del film

Ad interpretare il ruolo del diabolico Beetlejuice vi è l’attore Michael Keaton, che per Burton interpreterà anche Batman. Secondo Keaton, il personaggio di Beetlejuice gli è stato descritto da Burton come “una personalità che ha vissuto in ogni tempo e in nessun tempo“. Keaton ha usato questo come punto di partenza per ideare il personaggio con caratteristiche come una pettinatura shock, trucco a forma di muffa e denti grandi. Ha detto che quando si è presentato per la prima volta sul set come Beetlejuice, la troupe ha cantato: “Juice, Juice, Juice!” Questo ha entusiasmato ancor di più Keaton per il suo ruolo. Pur essendo indicato come uno dei protagonisti, egli appare soltanto in 17,5 minuti del film e ha impiegato solo due settimane per girare la sua parte.

Ad interpretare Adam Maitland vi è invece l’attore Alec Baldwin, il quale in seguito ha affermato di non gradire il film e di non apprezzare affatto la propria interpretazione. Geena Davis interpreta invece Barbara, la moglie di Adam. Lydia Deetz è invece interpretata da una giovanissima Winona Ryder. L’attrice, tuttavia, aveva inizialmente rifiutato il ruolo, trovando che il film fosse troppo bizzarro. Burton riuscì infine a convincerla e l’esperienza si rivelò per lei talmente entusiasmante da collaborare anche in altre occasioni con il regista. I suoi genitori, Charles e Delia sono invece interpretati da Jeffrey Jones e Catherine O’Hara. L’esorcista Otho è invece interpretato da Glenn Shadix.

Il sequel mai realizzato

Dato il buon successo di Beetlejuice – Spiritello porcello, un primo progetto di sequel del film fu discusso già nel 1990, e avrebbe dovuto basarsi su una sceneggiatura di Warren Skaaren. Problemi di salute dello stesso Skaaren e gli impegni di Tim Burton in altri progetti, tuttavia, fecero sì che il film non venisse mai realizzato. È poi noto che il regista e sceneggiatore Kevin Smith ha parlato di alcune offerte che gli sono state fatte per scrivere la sceneggiatura di un eventuale seguito, intitolato Beetlejuice Goes Hawaiian (“Beetlejuice va alle Hawaii“).

La trama ruotava intorno ai Deetz che partono per una vacanza ai tropici e, a causa di un errore, vengono risvegliati degli spiriti maligni tribali. Beetlejuice sarebbe a quel punto intervenuto per risolvere la situazione. Anche questo progetto, come noto, non si fece e si è dovuto attendere ben 36 anni prima di vedere un sequel, Beetlejuice Beetlejuice (qui la nostra recensione), uscito nel 2024 e di nuovo con Michael Keaton nei panni del bioesorcista. Sequel che si è affermato come un buon successo ed ha dunque lasciato aperta la porta per un ulteriore seguito.

Il trailer e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Beetlejuice – Spiritello porcello grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 10 gennaio alle ore 21:10 sul canale TwentySeven.

