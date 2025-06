Jurassic World – La Rinascita: prime reazioni lodano il film per aver ricreato la magia di Spielberg

Jurassic World – La Rinascita: le prime reazioni lodano l’atmosfera alla Spielberg, i dinosauri e i momenti di suspense del nuovo film. Diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) e scritto dall’autore originale della saga David Koepp, Rebirth introduce un nuovo gruppo di personaggi che intraprendono una missione sull’isola di Ile Saint-Hubert, un tempo utilizzata dalla InGen come centro di ricerca e popolata da dinosauri mutanti. Il cast di Jurassic World – La Rinascita include Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, Ed Skrein e altri ancora.

Ora, dopo la prima all’Odeon Luxe Leicester Square di Londra il 17 giugno, le prime reazioni a Jurassic World – La Rinascita sono apparse sui social media. Nel complesso, lodano l’atmosfera alla Spielberg del nuovo film, i dinosauri mutanti e il fatto che i dinosauri siano tornati a essere spaventosi. Ecco alcune delle reazioni:

@PNemiroff scrive: “#JurassicWorldRebirth è un successo! Gareth Edwards sapeva esattamente come portare sul grande schermo una storia giurassica. Adoro la magia cinematografica pratica del film originale. Nel corso degli anni, il franchise ha abbracciato sempre più la CGI. Rebirth è infatti ricco di effetti speciali, ma questi elementi digitali funzionano particolarmente bene qui perché Edwards sapeva esattamente come garantire che il film avesse ancora quella consistenza tangibile, in particolare scegliendo di girare in location reali e di girare il film su pellicola.”

@LionJurassic scrive: “Se siete fan di Il mondo perduto: Jurassic Park o delle scene dell’Isla Nublar in Fallen Kingdom, adorerete Rebirth. Questo è il film di Jurassic World più simile a quelli di Spielberg, con una trama compatta e ben strutturata. Al momento: lo adoro”.

@maudegarrett scrive: “#JurassicWorldRebirth ti travolge non appena entri nei mari e nelle terre popolati dai dinosauri, e la tensione ti accompagna per tutto il film. Anche se alcuni momenti sono un po’ troppo prevedibili e altri sono carini o imbarazzanti, è un film divertente, ricco di nostalgia e colpi di scena”.

@AndreSaintAlbin scrive: “#JurassicWorldRebirth è uno spettacolo assolutamente carico di dinosauri che vi farà ruggire dall’eccitazione! Gareth Edwards crea un thriller alla Spielberg ricco di immagini, dinosauri terrificanti e sequenze d’azione piene di ansia che ti terranno con il fiato sospeso. Jonathan Bailey è straordinario e ruba la scena con il suo carisma (guardate alcune delle sue battute, fidatevi!). Il film cattura lo spirito nostalgico di Jurassic Park con riferimenti intelligenti e brani musicali che faranno gioire il bambino che è in voi. I nuovi dinosauri, da quelli maestosi (meme + peluche di Dolores in arrivo) a quelli minacciosi, sono indimenticabili. Un’avventura da non perdere sul grande schermo per tutti i fan di Jurassic, ma attenzione: scene di smembramento intenso e sangue potrebbero spaventare i bambini più piccoli!“

@theFLICKpick scrive: “#JurassicWorldRebirth aveva un’idea di base solida: dinosauri mutanti su una nuova isola. Mi incuriosiva. Ma il film è semplicemente insulso. È una serie di scene dimenticabili che non portano da nessuna parte. Una sequenza sul fiume spicca, ma il resto è confuso. I personaggi sono noiosi, non c’è alcuna chimica, e mi sono ritrovato a tifare per i dinosauri solo per provare qualcosa. La storia si svolge come una lista di cose da fare dello studio: non viene esplorato nulla e non c’è cuore. Alcuni dei design dei dinosauri riportano in vita l’atmosfera dei vecchi film di mostri, ma il film li usa a malapena. Finisce e basta, senza slancio, senza una trama e senza entusiasmo per il futuro di questo franchise. Non è terribile come gli ultimi, ma sembra comunque vuoto.“

@TheConnorWeb scrive: “#JurassicWorldRebirth è tutto ciò che desiderate. La trama può essere sciocca, ma chi se ne importa. Il film è stupendo, i dinosauri sono FANTASTICI e Jonathan Bailey potrebbe diventare uno dei miei nuovi attori preferiti. Il mio cuore batteva all’impazzata e c’è stato un momento in cui ero così felice che avrei voluto applaudire.”

@JoshuaKekana scrive: “#JurassicWorldRebirth è il mio Jurassic World preferito e ha lo stesso fascino dell’originale Jurassic Park.”

@CabooseEK scrive: “Stasera sono andato a vedere #JurassicWorldRebirth e mi sono divertito molto. Sono stato felice di vedere che i dinosauri fanno di nuovo paura. Gareth Edwards ha fatto un ottimo lavoro nel far sentire la grandezza di queste creature e nel presentarle in modo così terrificante. Anche alcune scene sono fantastiche!”

@TheMikeWinkler scrive: “#JurassicWorldRebirth è stato molto divertente e ha tutte le caratteristiche di Jurassic. Non fa molto avanzare la trama generale, ma la storia è interessante e i personaggi sono ben costruiti. Mi ha ricordato la trilogia originale, il che mi ha reso molto felice. Una scena in particolare mi ha fatto venire i brividi”.

@DravenReacts scrive: “#JurassicWorldRebirth è un’aggiunta fantastica alla serie, offre tutto ciò che si può desiderare e anche di più! Dall’azione alla fotografia, Gareth Edwards sa come realizzare un grande film sui dinosauri. Questo film cattura lo spirito degli originali e ti riporta indietro nel tempo.”

Cosa significano le prime reazioni a Jurassic World Rebirth per il film

Le prime reazioni a Jurassic World – La Rinascita sono in gran parte positive, con molti che lodano la regia di Gareth Edwards e il ritorno del franchise all’atmosfera tattile e realistica del film originale di Spielberg. Molti spettatori apprezzano l’equilibrio tra CGI ed effetti pratici in Rebirth, esaltato dalle riprese in location reali e su pellicola 35 mm. Diverse reazioni sottolineano che il film cattura lo stile suspense di Steven Spielberg con richiami, spunti musicali e scene emozionanti. Per molti, Rebirth offre nostalgia e allo stesso tempo azione mozzafiato con i dinosauri e interpretazioni eccezionali, in particolare quella di Jonathan Bailey.

Tuttavia, non tutte le prime reazioni sono entusiastiche. Mentre molti celebrano lo spettacolo e i richiami emotivi, alcuni criticano il film per la mancanza di cuore e di slancio narrativo. Secondo questi punti di vista, nonostante le immagini impressionanti e i concetti promettenti come i dinosauri mutanti, la storia sembra una lista di cose da fare assemblata dallo studio, con personaggi piatti e potenziale sprecato. Altri menzionano diversi momenti prevedibili e incongruenze tonali, che offrono un mix di divertimento ma anche qualche momento imbarazzante. Nel complesso, Rebirth sembra soddisfare i fan di lunga data che desiderano nostalgia e brividi dinosauri, anche se non conquista completamente tutti.