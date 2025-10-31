The Witcher – Stagione 4: le prime recensioni non sono clementi con Liam Hemsworth

La quarta stagione di The Witcher è arrivata su Netflix oggi, e la prima ondata di recensioni è arrivata. Sono decisamente contrastanti, con i critici divisi sull’interpretazione di Liam Hemsworth di Geralt di Rivia (l’attore sostituisce Henry Cavill nel ruolo).

Nonostante una seconda stagione recensita positivamente, la serie non è mai stata un successo come, ad esempio, Il Trono di Spade. Tuttavia, le cose non sembrano rosee per il ritorno di The Witcher, dato che il suo attuale punteggio su Rotten Tomatoes è “Rotten” al 50%. Sul “Popcornmeter” generato dai fan, ha un punteggio del 19%.

Ricordiamo che le stagioni precedenti hanno ottenuto un punteggio del 68% (Stagione 1), del 95% (Stagione 2) e del 79% (Stagione 3). Un calo al 40% è drastico e suggerisce che i critici sono pronti a decretare la conclusione dello show. I fan saranno d’accordo?

The Witcher è stato spesso criticato dalla stampa, quindi se quest’ultima serie di episodi – il casting di Hemworth segna una sorta di nuovo inizio per questa penultima stagione – riuscirà a conquistarli è ancora da definire. Tuttavia, con così tanto scetticismo preesistente che circonda il recasting, le probabilità di successo sono alte.

The Guardian scrive: “Mentre il suo predecessore ha investito Geralt I di una burbera simpatia, Geralt II è meno ‘un valoroso uomo-montagna alle prese con responsabilità che vanno oltre la nostra comprensione’ e più ‘un palo con una parrucca’”. Radio Times concorda. “Hemsworth fa del suo meglio con il materiale che gli è stato assegnato, ma la sua interpretazione e la sua interpretazione spesso deludono, il che potrebbe rivelarsi la goccia che fa traboccare il vaso per molti spettatori di lunga data.”

Anche Slash Film non è rimasta colpita, spiegando: “‘The Witcher’ introduce alcuni momenti importanti del libro alla fine, ma l’impatto di queste note poste in gioco risulta noioso, come un’arma che non viene affilata da anni. Il potenziale insito nel mondo di Sapkowski è immenso, ma l’adattamento Netflix lo spreca con la quarta stagione, che è finora il capitolo più debole del franchise.”

Anche The Wrap ha elogiato poco il Geralt di Hemworth. “Sebbene sia sempre stato un compito arduo per Hemsworth sostituire Cavill come protagonista di un cast consolidato e amato dal pubblico, il nuovo Geralt non è mai all’altezza della situazione.”

IGN ha avuto un’opinione più positiva. “Anche con il cambio di rotta tra Cavill e Hemsworth, The Witcher rimane fedele alle sue armi (ehm, alle sue spade) e offre una stagione decente di magia e caos.” Lo stesso vale per GamesRadar+. “Eliminando gli aspetti che non hanno funzionato e mantenendo quelli che hanno funzionato, la quarta stagione di The Witcher è una stagione migliore, più mirata e, soprattutto, più divertente della serie.”

Il sito ha aggiunto che la quarta stagione presenta “un’azione fantastica, grandi puntate e un’impostazione in stile L’Impero colpisce ancora per la quinta stagione.”

Variety osserva: “In una stagione molto più incisiva e meno contorta della precedente, la quarta stagione di ‘The Witcher’ è ricca di azione e piena di personaggi affascinanti, sia vecchi che nuovi. Agisce come un reset, appianando i conflitti e gli snodi della trama che hanno a lungo afflitto la serie.”

CBR aggiunge: “Sebbene molti spettatori abbiano già dato per spacciato la serie, potrebbe essere giunto il momento di dare una possibilità alla quarta stagione, dato che Liam Hemsworth dimostra di essere stata la scelta giusta per assumere il ruolo dell’iconico cacciatore di mostri del Continente.”

A prescindere dalle recensioni, The Witcher tornerà per una quinta e ultima stagione. La maggior parte dei critici non è stata particolarmente benevola nei confronti di Hemsworth, ma l’attore ha dovuto ricoprire un ruolo importante e non è stato stroncato all’unanimità, il che è un vantaggio.

Cosa c’è da sapere su The Witcher – Stagione 4

Liam Hemsworth si unisce a Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn in quella che sarà la penultima stagione dello show..

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente e che hanno chiuso la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri che si trovano a dover attraversare il Continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni, separati l’uno dall’altro. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

“Come fan del Witcher, sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia”, ha dichiarato Hemsworth poco dopo essere stato scelto come nuovo protagonista dello show. “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile, e sono onorato che mi passi le redini e mi permetta di imbracciare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura“.

La serie The Witcher è tornato su Netflix il 30 ottobre 2025.