Uno splendido errore – Stagione 2: la spiegazione del finale della serie

La seconda stagione di Uno splendido errore (leggi qui la recensione della Stagione 1) ha visto molti colpi di scena drammatici (e romantici), poiché il ritorno di Jackie Howard al ranch della famiglia Walter ha riportato a galla molti sentimenti irrisolti. Tuttavia, questa stagione non si è limitata al triangolo amoroso centrale della serie tra Jackie (Nikki Rodriguez), Alex (Ashby Gentry) e Cole (Noah LaLonde). Gli sceneggiatori hanno cercato di dare a tutto il cast di Silver Falls il proprio momento di gloria, consentendo agli altri personaggi di crescere ed esplorare le proprie storie.

Ciò ha incluso una nuova e inaspettata storia d’amore tra la sedicente nerd Kiley (Mya Lowe) e l’atleta Dylan (Kolton Stewart), un secondo triangolo amoroso che coinvolge il giovane e impressionabile Nathan (Corey Fogelmanis) e la lotta degli adulti per il futuro del ranch come affascinante attività turistica. Tutto culmina nel finale della seconda stagione di Uno splendido errore, preparando il terreno per la terza stagione già confermata. Jackie è costretta a rivelare i suoi veri sentimenti, Alex e Cole compiono passi concreti verso il loro futuro e la famiglia Walter affronta un’altra tragedia devastante.

Cosa succederà ad Alex e Cole dopo il finale della seconda stagione di Uno splendido errore

Sebbene sia Alex che Cole siano ancora legati a Jackie nella seconda stagione, questo non impedisce loro di perseguire i propri sogni. Alex ottiene un’ambita sponsorizzazione come cavaliere di bronchi, grazie alla sua nuova tutor, Blake (Natalie Sharp). Cole, nel frattempo, si afferma come assistente allenatore dei Bighorns, aiutandoli a vincere la partita finale quando l’allenatore Allen (Jesse Lipscombe) se ne va prima del previsto. Le rispettive attività sportive di Alex e Cole sono una parte importante della trama di questa stagione, dando loro la possibilità di esplorare le loro passioni al di fuori della loro complicata dinamica romantica con Jackie.

Anche così, Cole ha ora una possibilità genuina e meritata di ottenere una laurea, che potrebbe avvicinarlo a Jackie, mentre lei continua a perseguire un futuro a Princeton. I sogni di Alex, d’altra parte, potrebbero allontanarlo da Jackie. Anche se il suo sostegno significa tutto per lui, con la sponsorizzazione sarà costretto a viaggiare molto di più, e una relazione a distanza potrebbe non essere ciò che entrambi desiderano. Considerate le altre possibilità romantiche all’orizzonte per Alex, tra cui l’allenatore Blake e la sua migliore amica Kiley, quella distanza potrebbe essere la soluzione migliore.

Come Jackie trova la sua indipendenza a Silver Falls

Uno splendido errore è ancora la storia di Jackie; fortunatamente, questa stagione le dà la possibilità di crescere al di là del triangolo amoroso centrale. Non solo la seconda stagione di Walter Boys esplora in modo realistico il suo dolore e il suo rapporto con la famiglia, ma la serie le dà anche la possibilità di trovare il suo posto e il suo ruolo all’interno della comunità di Silver Falls. Organizza il ballo d’autunno, si candida come rappresentante di classe e dice a Katherine Walter (Sarah Rafferty) che vuole essere trattata alla pari nella famiglia Walter.

Nel finale della seconda stagione di Uno splendido errore, Jackie ottiene finalmente la patente di guida e vince il Silver Falls Young Sparkler Award, che riconosce il suo sostegno alla scuola e ai suoi studenti. Nella prima stagione, il senso di appartenenza di Jackie alla sua nuova famiglia e alla scuola dipendeva in gran parte dal suo legame con i fratelli Walter. È bello vederla cambiare rotta in questa stagione, anche se è ancora confusa tra Alex e Cole. Si sta costruendo una vita tutta sua, che le permetterà di superare qualsiasi difficoltà sentimentale possa incontrare in futuro.

Cosa succede alle altre relazioni in Uno splendido errore nella seconda stagione

L’imbarazzante riunione tra Jackie, Cole e Alex non è stato l’unico dramma sentimentale in gioco in questa stagione. Altre tre sottotrame romantiche hanno influenzato la narrazione di questa stagione, tra cui la continuazione della relazione tra Danny Walter (Connor Stanhope) ed Erin (Alisha Newton), la svolta drammatica della storia d’amore tra Nathan e Skylar Summerhill (Jaylan Evans) e la nuova dinamica tra Kiley e Dylan. Sebbene Danny ed Erin sembrassero andare forte e abbiano persino concluso la stagione con un bacio, la loro relazione è piena di tensione.

Entrambi sanno che i loro rispettivi sogni li allontaneranno, quindi per quanto tempo potranno davvero mantenere viva la loro relazione? È un peccato, perché sono stati una delle sorprese più piacevoli della prima stagione di Uno splendido errore, ma il modo in cui la loro storia finisce nella seconda stagione di Walter Boys è innegabilmente realistico e comprensibile. Sono stati una piacevole presenza rassicurante in una stagione piena di colpi di scena romantici travolgenti, soprattutto se paragonati al triangolo amoroso secondario tra Nathan, Skylar e il manipolatore Zach (Carson MacCormac).

Una volta chiarito il vero motivo per cui Zach voleva conquistare Nathan (voleva usarlo per tornare con Skylar), Nathan ha provato un sincero rimorso per le sue azioni. Sebbene fosse comprensibile il bisogno di Nathan di essere accettato dopo aver fatto coming out, era altrettanto ragionevole l’incapacità di Skylar di fidarsi nuovamente di lui. Tuttavia, dato che sia Nathan che Skylar hanno ammesso di amarsi ancora, c’è spazio per una riconciliazione nella terza stagione. Mentre Danny ed Erin sono stati la coppia più piacevolmente inaspettata della stagione 1, questo primato spetta a Kiley e Dylan nella stagione 2.

Anche se all’inizio era difficile capire dove sarebbe andata a parare la loro storia, Kiley ha avuto un impatto davvero positivo sul carattere di Dylan e sul suo percorso come calciatore, e lui era sinceramente interessato a conoscerla, cosa che lei meritava dopo essere stata ignorata da Alex una volta arrivata Jackie. Il loro bacio al festival è stato dolce, ma l’espressione impassibile di Alex in risposta suggerisce che potrebbero esserci ancora dei problemi in serbo per loro. Kiley ha completamente superato Alex, o il suo nuovo interesse implicito per lei la allontanerà da Dylan?

Perché Jackie è ancora combattuta tra Alex e Cole

Nel finale, Cole chiede finalmente a Jackie perché sia così determinata a rimanere amici, anche se lei ha nascosto la sua relazione ripresa con Alex. Lei gli dice che lui è l’unica persona che l’ha mai fatta sentire fuori controllo, ed è per questo che non può stare con lui, anche se lo ama. Cole forse non capisce Jackie, ma le sue ragioni sono sensate. Dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, il bisogno di controllo di Jackie è un riflesso automatico. Poiché non prova lo stesso livello di passione per Alex, mantiene il controllo nella loro relazione. Questo non è necessariamente giusto nei confronti di Alex, ma è chiaro il motivo per cui lei si comporta così.

Cosa è successo a George Walter nel campo in cima alla collina?

Subito dopo il confronto tra Jackie e Cole, il fratello maggiore dei Walter, Will (Johnny Link), arriva di corsa a casa, mentre un’ambulanza appare nel vialetto. È successo qualcosa al patriarca dei Walter, George (Marc Blucas), mentre era fuori ad esplorare i confini più remoti del ranch. Non è chiaro cosa sia successo, però, creando un secondo drammatico colpo di scena alla fine della seconda stagione di Uno splendido errore. Con lo stress di tutto ciò che era successo al ranch, compreso lo sviluppo, la petizione della città, l’incendio del fienile e il nuovo accordo con la cantina, qualcosa doveva pur spingerlo oltre il limite. All’inizio della stagione era stata accennata una malattia, quando George si era stretto brevemente l’addome durante la sua serata con Katherine, quindi questa trama era in sviluppo già da un po’.

Come il finale della seconda stagione di Uno splendido errore prepara la terza stagione

Netflix ha già confermato che Uno splendido errore tornerà con la terza stagione, quindi fortunatamente tutti i filoni narrativi e i colpi di scena di questa stagione troveranno una risoluzione. Cosa succederà a George è difficile da prevedere. Tuttavia, considerando ciò che Jackie ha già dovuto sopportare, sarebbe una mossa sorprendente da parte degli autori della serie scrivere della morte di George. È più probabile che non sarà in grado di aiutare con il ranch per un po’ di tempo dopo la degenza in ospedale, il che potrebbe portare a una potenziale posizione di leadership per Will.

Eppure, se Will e sua moglie Hayley (Zöe Soul), appena tornata, sono intenzionati a vedere il mondo insieme, come lei ha suggerito nel finale della seconda stagione di Uno splendido errore, questo potrebbe causare problemi al ranch e ulteriori disaccordi tra gli adulti della famiglia Walter. Per quanto riguarda gli adolescenti, ora che Alex sa cosa prova davvero Jackie per Cole, potrebbe finalmente riuscire ad andare avanti. La sua amicizia con Kiley sta lentamente migliorando, ma c’è un’aria di gelosia che circonda le sue interazioni con lei. Lei lo ha desiderato ardentemente nella prima stagione. Lui la desidererà ardentemente nella terza stagione? O finirà comunque con Blake, che sembra ancora interessata a lui?

Jackie, nel frattempo, potrebbe non voler rinunciare al suo senso di controllo, ma ora che Cole è sulla strada giusta, potrebbero davvero essere una bella coppia. Lui può aiutarla a lasciarsi andare, mentre lei può aiutarlo a lavorare per il suo nuovo futuro. Se il triangolo amoroso è finalmente giunto al termine, potremmo vedere Cole e Jackie portare la loro relazione fuori dall’ombra e condividerla con la loro famiglia. Resta da vedere come reagiranno gli altri nella prossima stagione di Uno splendido errore.