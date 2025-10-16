The Diplomat – Stagione 3: la spiegazione del finale: chi ha rapito Poseidon?

La terza stagione della serie Netflix The Diplomat riprende immediatamente dopo il finale della seconda stagione. L’ultima volta che abbiamo visto Kate Wyler, stava affrontando la vicepresidente Grace Penn riguardo alle sue azioni con la HMS Courageous, mentre parlava del proprio desiderio di diventare vicepresidente. A sua insaputa, suo marito Hal ha chiamato la Casa Bianca, mettendosi in contatto diretto con il presidente Rayburn, al quale ha raccontato tutto del tradimento di Grace. Hal sapeva che avrebbe avuto un effetto significativo sul presidente, ma non aveva previsto che la notizia sul suo vicepresidente lo avrebbe ucciso. Ora che Rayburn è morto, Grace è il nuovo presidente, il che lascia il destino di Kate e del Paese in bilico. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in The Diplomat – Stagione 3

Nonostante la loro rivalità, quando Grace diventa presidente, Kate non fa altro che aiutarla. Uno dei motivi per cui ora vuole entrare nelle grazie di Grace è perché sa che ha bisogno di qualcuno con i piedi per terra come vice, per impedirle di prendere decisioni che potrebbero portare a un altro incidente come quello dell’HMS Courageous. Tutti pensano che Kate sia la persona più adatta per questo incarico, ma Grace ribalta la situazione nominando Hal. Questo spezza il cuore a Kate, ma lei si fa forza, soprattutto ora che sa che Hal avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile. Anche per lui la nomina è una sorpresa e promette a Kate che le troverà un lavoro all’altezza delle sue capacità. Mantiene la promessa, ma Kate non è ancora pronta a lasciare Londra.

Decide quindi di conciliare il suo lavoro di ambasciatrice con il suo ruolo di Second Lady. Questo la allontana molto da Hal, ma i due sono già così distanti che trovarsi in continenti diversi sembra una buona scelta. Entrambi concordano di mantenere viva la facciata del matrimonio per l’immagine pubblica, ma a livello personale sono separati. Tornata a Londra, Kate riprende il suo lavoro di ambasciatrice, che la mette in contatto con una spia britannica di nome Callum Ellis. Lui le racconta di un sottomarino nucleare russo abbandonato al largo delle coste britanniche, di cui bisogna occuparsi.

È interessante notare che lui ha raccontato questa notizia prima a Kate, e ora stanno lavorando insieme per risolvere questo pasticcio. La loro collaborazione professionale si trasforma in una storia d’amore, che tengono segreta agli altri, o almeno ci provano. Nel frattempo, le cose si complicano quando i segreti sull’HMS Courageous rischiano di essere rivelati da una fonte russa. Affrontare la questione si trasforma in un errore che potrebbe costare caro al Paese. Ma Kate, con la sua infinita arguzia e saggezza, escogita un piano ingegnoso. Solo molto più tardi scopre di essere stata manipolata da Hal per fare qualcosa che avrebbe potuto avere conseguenze bibliche sia per lei che per il Paese.

Trowbridge accetta l’aiuto di Grace?

L’attacco alla HMS Courageous era stato un punto critico nell’amministrazione di Nicol Trowbridge nel Regno Unito e lui, come ogni altro britannico, ne era stato infuriato e indignato. Fece tutto ciò che era in suo potere per assicurare i colpevoli alla giustizia. Quando scoprì che Margaret Roylin, che era stata sua mentore e confidente per anni, era coinvolta, decise di farla uccidere. Non arrivò mai a quel punto perché Roylin si suicidò, ma questo dimostra quanta rabbia provasse Trowbridge. Poi gli americani gli dicono che Roylin collaborava con il defunto presidente Rayburn.

Non solo, gli chiedono anche di non fare il nome di Rayburn e di attribuire tutta la colpa a Roylin, almeno per il momento. Questo ha infranto la fiducia di Trowbridge nei suoi omologhi americani. Si è sentito tradito da loro, soprattutto perché ha scoperto che ne erano a conoscenza da tempo, ma hanno fornito l’informazione solo dopo che i russi li hanno costretti a farlo. Così, nella conferenza stampa, Trowbridge dice la verità su Rayburn e interrompe ogni comunicazione con gli americani. La loro credibilità è stata così compromessa che quando gli dicono che c’è un sottomarino nucleare con il famigerato e non così mitico Poseidon a poche miglia dalla costa britannica, lui si rifiuta di credergli. Sa della presenza del sottomarino, ma pensa che Poseidon sia una bugia.

Dato che ha ancora bisogno della tecnologia di qualcuno per sbarazzarsi del sottomarino, si rivolge ai cinesi. Questo allarma gli americani, perché sanno che questa mossa metterebbe Poseidon nelle loro mani. Alla fine, Grace presenta un ramoscello d’ulivo, cercando di far ragionare Trowbridge e offrendo l’aiuto dell’America per smaltire Poseidon senza causare problemi al Regno Unito. Lui rimane fermo sulle sue posizioni e rifiuta di collaborare con loro, ma alla fine, quando gli vengono mostrate le prove dell’esistenza di Poseidon, concorda sul fatto che i cinesi non possono avvicinarsi ad esso. Tuttavia, non vuole nemmeno che lo abbiano gli americani. È allora che Hal e Kate propongono l’idea del Runit Dome. Invece di lasciare che qualcuno abbia Poseidon, dovrebbe essere sepolto sotto il cemento in fondo all’oceano. Questo soddisfa Trowbridge, che accetta una tregua.

Che fine ha fatto Poseidon? Chi l’ha preso?

Il mito di Poseidon aveva circolato negli ambienti delle agenzie di intelligence per diversi anni, ma non era ritenuto reale. Quindi, quando Trowbridge ne viene informato proprio dagli americani, crede che si tratti dell’ennesima bugia inventata per apparire indispensabili al Regno Unito. Per dimostrarlo, Kate suggerisce di inviare un drone sul fondo dell’oceano, che potrebbe scattare delle foto al Poseidon. Poiché è noto per avere uno scafo caratteristico, sarebbe inconfondibile nelle immagini. Una volta che Trowbridge capisce che la minaccia è reale, non penserebbe più di rivolgersi nuovamente ai cinesi. Il problema è che ciò richiederebbe alla Marina degli Stati Uniti di entrare nelle acque del Regno Unito senza permesso, e potrebbe essere percepito come un atto di guerra. Ma è un rischio che devono correre, e una volta provata la presenza di Poseidon, Trowbridge sarebbe troppo preso dall’affrontare la minaccia nucleare piuttosto che rimproverare l’America per aver portato le sue navi nelle acque del Regno Unito.

Il piano funziona. Quando le foto vengono posate sulla scrivania di Trowbridge, lui ripensa immediatamente alla sua strategia di andare in Cina. Quando chiede perché ci si possa fidare degli americani, e non dei cinesi, per Poseidon, Kate gli offre la possibilità di lasciare che l’arma marcisca in fondo all’oceano, poiché nessuno dovrebbe avere quel tipo di potere. Lui la ascolta e, per un attimo, tutto sembra andare per il meglio. Ma proprio mentre tutti stanno per partire, Callum dice a Kate che Poseidon è scomparso. I livelli di radioattività della zona sono diminuiti drasticamente, cosa che può accadere solo quando uno dei due dispositivi è stato rimosso. È una notizia allarmante, soprattutto se significa che i russi lo hanno preso. Kate lo riferisce immediatamente a Hal, che ne parla con Grace.

Mentre il presidente e il suo vice sono impegnati in una discussione, il marito di Grace, Todd, chiede a Kate se le sta bene il rapporto professionale di successo e un po’ stranamente intimo tra Hal e Grace. All’inizio lei respinge le sue preoccupazioni, credendo che lui stia insinuando una relazione sentimentale tra i due. Ma poi si rende conto che è più di questo. Non sono amanti segreti, ma complici, il che è peggio, perché significa che sono loro ad aver rubato Poseidon. Lei affronta immediatamente Hal al riguardo, sottolineando che, anche se Grace ha mandato un sottomarino a scattare le foto, ha detto a Trowbridge che i droni sono stati usati per ottenere le prove. Anche il momento in cui Poseidon è scomparso è molto sospetto e, senza sorpresa, Hal ammette che sono stati loro. L’America ha Poseidon, ma lei non può dirlo a nessuno.

Hal e Kate tornano insieme? Lei rompe con Callum?

All’inizio della stagione, quando Grace inizia ad avere dei ripensamenti sulla nomina di Hal a vicepresidente, Kate le dice che Hal tende a sorprenderti nei momenti più inaspettati. Anche se era inteso come un complimento, alla fine viene dimostrato nel modo più poco lusinghiero quando viene alla luce la verità su Poseidon. Kate non ha dubbi che sia stato Hal a proporre l’idea di rubare l’arma proprio sotto il naso di Trowbridge. L’avrebbe venduta come assicurazione, nel caso in cui il primo ministro britannico si fosse ancora rifiutato di collaborare con loro. In tal caso, Poseidon sarebbe sfuggito al controllo dei cinesi e gli americani non avrebbero avuto nulla di cui preoccuparsi. Se Trowbridge avesse accettato il ramoscello d’ulivo, avrebbe colmato il divario tra i due paesi.

Naturalmente, Hal, essendo Hal, non si ferma a pensare alle conseguenze delle sue azioni. Non si chiede cosa succederà quando gli inglesi lo scopriranno, cosa che inevitabilmente accadrà, prima o poi. Grace pensava che nessuno avrebbe scoperto la verità sull’HMS Courageous, ma nonostante tutti gli sforzi per insabbiare la vicenda o scaricare la colpa su qualcun altro, la verità, o almeno una parte di essa, è venuta a galla. Cosa succederà quando Trowbridge scoprirà che, con il pretesto di aiutarli, gli americani li hanno ingannati ancora una volta? Questo fa capire a Kate che, ancora una volta, potrebbe aver riposto troppa fiducia in Hal e aver dimenticato per un attimo quanto lui sia in realtà imperfetto. Pochi minuti prima di scoprire il suo tradimento, Kate ha fatto pace con lui, scusandosi per aver voluto separarsi e per la sua relazione con Callum.

Lei vuole che tornino insieme e Hal la accoglie a braccia aperte. Proprio mentre stanno per uscire, arriva Callum e si presume che Kate approfitterà di questo momento per rompere con loro. Ma poi lui le racconta di Poseidon e tutto crolla di nuovo su Kate. Ancora una volta, Hal ha sovvertito le aspettative nel peggiore dei modi. Proprio quando pensava di poterlo amare di nuovo, lui ha fatto qualcosa di così spettacolarmente stupido che lei è costretta a riconsiderare tutto, compreso il loro matrimonio. Quindi, anche se ha scelto Hal invece di Callum, la strada non sarà affatto facile per loro. Inoltre, tecnicamente non ha ancora rotto con Callum e, date le azioni di Hal, potrebbe finire per cercare conforto e un po’ di sanità mentale tra le braccia di Callum, dopotutto.