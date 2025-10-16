Outlander: Blood of My Blood – Stagione 1, la spiegazione del finale sospeso

La prima stagione di Outlander: Blood of My Blood ci ha lasciato con un intrigante colpo di scena. Lo spin-off di Outlander segue i genitori di Jamie e Claire, che, con nostra sorpresa, in questa versione della storia si conoscevano già. Nel corso di tutti e dieci gli episodi, abbiamo visto questi due amanti lottare contro ogni previsione per stare insieme. Nel finale di Outlander: Blood of My Blood, ci sono finalmente riusciti.

Naturalmente, il finale sospeso della prima stagione di Blood of My Blood lascia in sospeso la questione se i Fraser e i Beauchamp riusciranno a evitare di essere separati di nuovo. Anche se Ellen e Brian si sono uniti in matrimonio, non sono ancora legalmente sposati, quindi potrebbero esserci ulteriori problemi con entrambe le loro famiglie. Poi c’è Julia, che, sebbene si sia riunita con Henry, è tecnicamente sposata con Lord Simon Lovat.

Brian ed Ellen potrebbero essere fuggiti insieme ed evitare tutti i drammi familiari, ma la loro scena finale in Blood of My Blood ha visto l’accensione di croci infuocate dei clan, che segnalano l’inizio della ribellione giacobita. Allo stesso modo, Henry e Julia sarebbero al sicuro dai loro problemi nel loro tempo, ma attraversare le pietre sarà sicuramente molto più complicato di quanto sperino.

Henry, Julia e William riusciranno ad attraversare le pietre?

L’aspetto principale del cliffhanger della prima stagione di Outlander: Blood of My Blood è il tentativo di Henry e Julia di attraversare le pietre. Sono finalmente riusciti a sfuggire ai loro rispettivi rapitori e sono arrivati a Craigh na Dun, ma la grande domanda è se il loro figlio neonato, William, possa viaggiare nel tempo. Da Outlander sappiamo che c’è una possibilità molto concreta che non possa farlo.

Inizialmente, Henry e Julia hanno ideato un piano per garantire la sicurezza di William. Uno dei due avrebbe cercato di attraversare le pietre con il bambino, mentre l’altro sarebbe rimasto indietro per ogni evenienza. Tuttavia, l’avvicinarsi del signor Bug ha costretto i Beauchamp a prendere misure più drastiche. Henry ha afferrato la mano di Julia e l’ha posata sulla pietra eretta, ed è qui che si è concluso il prequel di Outlander.

Henry ha giustamente intuito che il viaggio nel tempo è genetico, il che significa che William potrebbe certamente aver ereditato il gene dai suoi genitori. Anche il neonato, tecnicamente, ha già viaggiato nel tempo, dato che Julia era incinta quando ha attraversato le pietre. Tuttavia, le regole qui sono un po’ confuse. Henry e Julia possono attraversare le pietre, mentre William viene lasciato indietro.

Una cosa che sappiamo per certo è che Henry e Julia non torneranno dalla giovane Claire. La protagonista di Outlander è cresciuta senza i suoi genitori, e questo è un fatto che non può essere cambiato. Quindi, o William viene lasciato indietro e la stagione 2 di Blood of My Blood è dedicata al ritorno di Henry e Julia da lui, oppure i tre finiscono in un’epoca completamente diversa.

Le croci infuocate alla fine della prima stagione di Blood of My Blood spiegate

La storia di Brian ed Ellen in Outlander: Blood of My Blood si è conclusa con un cliffhanger completamente diverso. Come Henry e Julia, Brian ed Ellen sono stati, in un certo senso, prigionieri per tutta la prima stagione. Nell’episodio finale, tuttavia, sono stati finalmente liberi di stare insieme. Il loro piano iniziale era quello di partire e trovare un posto dove stabilirsi insieme, dove le loro famiglie non potessero disturbarli.

Sebbene sappiamo che Brian ed Ellen finiranno per fondare Lollybroch, sembra che quel momento non sia ancora arrivato. Proprio mentre i due stavano per partire, Brian ha notato le croci fiammeggianti che attraversavano il paesaggio scozzese. I clan stanno chiamando i loro uomini alle armi in preparazione della loro prima significativa rivolta giacobita.

Ancora una volta, sappiamo più o meno come andrà a finire. I giacobiti sono destinati a fallire. Sappiamo anche che Brian non è destinato a morire nelle prossime battaglie (e nemmeno molti altri personaggi di spicco). Tuttavia, la necessità di Brian di rispondere alla chiamata significherà probabilmente un ritorno da Lord Simon, il che non è una buona notizia per il suo personaggio, considerando la sua drammatica uscita di scena.

È anche probabile che Brian ed Ellen dovranno separarsi di nuovo per un po’ nella seconda stagione di Outlander: Blood of My Blood. Tuttavia, situazioni del genere sono all’ordine del giorno nella serie Outlander. Sappiamo che torneranno insieme, ma il tempo trascorso lontani aggiungerà senza dubbio molta tensione. Poi c’è la questione della morte di Malcolm Grant che si aggiunge a tutto questo.

Brian ed Ellen dovranno sicuramente affrontare le conseguenze della morte di Malcolm Grant

Per quanto ne sappiamo, nessuno oltre a Brian ed Ellen ha assistito alla morte di Malcolm Grant. Ellen era già scomparsa dal matrimonio, quindi, per quanto ne sanno i Grant e i MacKenzie, lei non ha nulla a che fare con l’accaduto. Tuttavia, in Outlander: Blood of My Blood è evidente che lo zio di Malcolm, Malcolm MacKinnon Grant, è un uomo intelligente e molto pericoloso. Sospetterà la verità.

Malcolm MacKinnon Grant diventerà probabilmente il capo dei Grant ora che suo nipote è morto, e questa non è una buona notizia per Brian ed Ellen, per non parlare dei MacKenzie. Con Dougal sposato con Maura, l’alleanza tra i due clan rimarrà probabilmente intatta. Tuttavia, la discordia tra le famiglie è lungi dall’essere finita. Il nuovo capo dei Grant cercherà sicuramente vendetta, e non con mezzi onorevoli.

Come la stagione 1 di Blood Of My Blood potrebbe collegarsi alla stagione 8 di Outlander

Come ogni buona serie prequel, Outlander: Blood of My Blood ha cambiato retroattivamente la nostra comprensione di alcune storie di Outlander. La sopravvivenza di Henry e Julia Beauchamp e l’esistenza del loro secondo figlio sono elementi rivoluzionari e avranno sicuramente un impatto sulla prossima stagione 8 di Outlander. Dopotutto, sarebbe strano se la storia di Claire finisse senza che lei scoprisse la verità.

Se Henry, Julia e William riusciranno a superare con successo le pietre erette, è possibile che atterreranno negli anni ’70 del Settecento, dove Claire e Jamie stanno attualmente partecipando alla Rivoluzione Americana. Tuttavia, sembra più probabile che, semmai, atterreranno più o meno nel periodo in cui Claire è apparsa per la prima volta nel XVIII secolo. Questo permetterebbe alla loro storia di collegarsi al mistero di Faith in Outlander.

In Outlander: Blood of My Blood, abbiamo visto Julia cantare “I Do Like to Be Beside the Seaside” al piccolo William. Questa è la stessa canzone che Fanny Pocock cantava nella stagione 7 di Outlander, ispirando la teoria di Claire secondo cui sua figlia Faith era sopravvissuta. È chiaro che gli sceneggiatori stanno creando un filo conduttore. Tuttavia, non è ancora chiaro come tutto questo si ricollegherà.

Anche se probabilmente dovremo aspettare la seconda stagione di Outlander: Blood of My Blood per avere un quadro completo delle storie di Henry e Julia, anche l’ottava stagione di Outlander dovrebbe fornire alcuni indizi intriganti.