Untamed: la spiegazione del finale della serie Netflix

Il finale sconvolgente di Untamed, la serie poliziesca targata Netflix, offre una rivelazione tanto tragica quanto inaspettata sulla sorte di Lucy Cook e sull’identità del vero colpevole che si cela dietro gli eventi. Al centro della narrazione c’è Kyle Turner, interpretato con intensità da Eric Bana, un ranger del Parco Nazionale di Yosemite segnato dalla perdita del figlio Caleb. La sua ossessione per la verità lo porta a indagare sulla misteriosa morte di Lucy, una giovane donna ritrovata ai piedi della scogliera di El Capitan. Con il progredire dell’indagine, le certezze iniziali crollano, e si fa strada una verità molto più complessa e dolorosa.

Contrariamente a quanto creduto, Lucy (Ezra Franky) non è stata assassinata: la sua morte è il risultato di un suicidio, avvenuto dopo una lunga vita di abbandoni, abusi e manipolazioni. A peggiorare la situazione, è stato il padre biologico di Lucy, Paul Stouter (Sam Neill), a colpirla alla gamba poco prima della sua morte. Paul, uomo rispettato nella comunità e apparentemente irreprensibile, si rivela il cuore oscuro della storia. Per anni aveva nascosto l’esistenza di Lucy, nata da una relazione extraconiugale con Maggie Cook, affidandola a una famiglia in Nevada e cambiandole identità in “Grace McCray”. Lontana da tutto e da tutti, Lucy ha vissuto nell’ombra, cresciuta nel silenzio e nella menzogna.

Paul aveva costruito una doppia vita, cancellando ogni traccia della figlia e arrivando perfino a manipolare le indagini per proteggere il proprio segreto. Il suo gesto disperato – sparare a Lucy nel tentativo di fermarla dal rivelare la verità – è il culmine di una vita fatta di controllo e colpa. Quando la realtà viene a galla, Kyle capisce che il vero “cattivo” della storia non è un semplice assassino, ma un padre che ha scelto di distruggere una vita pur di salvare la propria reputazione. La verità, svelata solo alla fine, offre una chiusura straziante ma necessaria a una vicenda segnata dal dolore, e conferma Untamed come una riflessione amara sulla famiglia, la colpa e la ricerca della verità.

Paul si è suicidato dopo aver confessato la verità su Lucy a Kyle

Kyle ha cominciato ad avere seri dubbi sulla sincerità di Paul dopo aver parlato con Faith Gibbs, la barista del locale dove era solito andare. Faith conosceva Lucy con il nome di Grace, quando viveva nella casa del padre in Nevada. Lì, Grace e altri bambini abbandonati venivano tenuti rinchiusi in un seminterrato. Paul aveva pagato Lester per far sì che mantenesse il silenzio su Lucy. Secondo Faith, Grace diceva sempre che suo padre era un poliziotto, ma lei non le aveva mai creduto davvero.

Per nascondere il legame con Lucy, Paul aveva fatto rimuovere il nome di sua figlia Kate dalla lista dei test del DNA, così che non emergesse nessuna corrispondenza. Tuttavia, Kate era comunque registrata nel sistema a causa di un arresto avvenuto l’anno prima. Dopo la morte di Maggie, Paul rapì Lucy da casa sua – dove viveva con Rory, il marito di Maggie – e la portò da Lester Gibbs. Rory, un alcolizzato violento, fu ucciso dopo la scomparsa di Lucy perché tutti credevano fosse stato lui a farle del male. Lucy riuscì a fuggire e, da adolescente, fece ritorno a Yosemite.

Un anno prima del ritrovamento del corpo, Paul le aveva promesso che l’avrebbe aiutata a sistemarsi. Più tardi, però, raccontò a Kyle che Lucy aveva iniziato a ricattarlo: aveva bisogno di soldi e lo minacciava. A quel punto, Lucy viveva in una comune guidata da Glory (Marilyn Norry) e faceva da corriere per Shane Maguire (Wilson Bethel), coinvolto nel traffico di droga e armi. Dopo che Naya (Lily Santiago) gli sparò, venne scoperto il suo arsenale. Paul confessò gran parte di questa storia a Kyle, permettendogli così di chiudere finalmente il caso della morte di Lucy Cook. In un flashback, vediamo Lucy cadere da El Capitan, lo stesso luogo da cui guardava il vuoto da bambina, insieme a Maggie.

Anche se Paul non è stato direttamente responsabile della morte di Lucy, è chiaro che ha avuto un ruolo enorme nel renderle la vita un inferno. Fu proprio lui a spararle alla gamba, dicendo che voleva solo fermarla per poterle parlare. Quando provò a giustificarsi, dicendo che stava solo “proteggendo la sua famiglia”, Kyle gli ricordò che Lucy faceva parte di quella famiglia. Consumato dal senso di colpa e sapendo che la sua reputazione era ormai distrutta, Paul alla fine non riesce ad uccidere Kyle per metterlo a tacere e si toglie la vita con la sua pistola.

Jill ha assunto Shane per uccidere Sean Sanderson dopo che questi aveva assassinato Caleb

Jill Bodwin (interpretata da Rosemarie DeWitt) ha un legame profondo con Shane Maguire, che si articola in due aspetti fondamentali. È stato proprio Shane a fornirle il flacone di pillole “golden X” che Jill ha poi usato nel suo tentativo di togliersi la vita. Inoltre, in un momento di grande vulnerabilità, Jill ha fatto una confessione sconvolgente al marito Scott (Josh Randall): anni prima aveva assoldato Shane per uccidere Sean Sanderson, l’uomo responsabile della morte di suo figlio Caleb.

Parallelamente, anche Kyle ha avuto modo di collegare Shane a Lucy Cook. Alla fine dell’episodio 5, infatti, Kyle scopre un video sul suo telefono in cui si vede Shane aggredire Lucy. È sempre Shane ad averla introdotta nel giro di spaccio clandestino che operava nel parco, un’organizzazione gestita da Simon (Bradley Stryker). A fianco di Simon c’era anche Snakeskin Hand (Jeremy Jones), entrambi coinvolti nell’omicidio di Teddy Redwine (Jonathan Whitesell). Tuttavia, è importante sottolineare che né Simon né Snakeskin Hand sono direttamente collegati alla morte di Lucy Cook.

Kyle ha lasciato il suo lavoro e le macchinine di Caleb a Yosemite

Shane aveva ragione quando ha detto a Kyle: “Non c’è più niente per te in questo parco”. Dopo aver risolto il caso di Lucy Cook, Kyle capisce che il suo tempo a Yosemite è arrivato al termine. Così fa le valigie, affida il suo cavallo a Naya e lascia la collezione di macchinine di Caleb al figlio di lei, Gael, come gesto simbolico di passaggio e chiusura. Non viene rivelata la sua destinazione, ma è chiaro che per lui è giunto il momento di lasciarsi tutto alle spalle.

La scelta di andarsene nasce dalla consapevolezza di aver finalmente trovato una forma di pace. Dopo anni di tormento legato alla morte del figlio Caleb, il caso di Lucy gli ha permesso di affrontare i suoi demoni e raggiungere una sorta di risoluzione. Rimanere a Yosemite significava continuare a convivere con il dolore, le ricadute nell’alcol e la complicata relazione con Jill. Caricato tutto il necessario sul suo furgone, Kyle parte con l’intenzione di ricominciare altrove, sperando in un futuro meno segnato dalla sofferenza.

Sebbene Untamed sia stata concepita come una miniserie, non è escluso che possa esserci una seconda stagione. In quel caso, la trama potrebbe concentrarsi su Naya e sul collega ranger Bruce Milch, alle prese con le conseguenze del suicidio di Paul e con l’assenza di Kyle. Non è da escludere che quest’ultimo possa, in un secondo momento, fare ritorno a Yosemite, magari in seguito a nuovi eventi che lo richiamano, aprendo così la porta a un’ulteriore evoluzione della storia.