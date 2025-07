I Fantastici Quattro: Gli Inizi, finalmente è stato svelato il volto di Galactus… dalle action figure!

Hot Toys ha finalmente svelato la sua interpretazione di Galactus, l’imponente nemico di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, interpretato dalla star di Nosferatu, Ralph Ineson.

Abbiamo visto un’immagine promozionale del villain, ma questa è senza dubbio la migliore immagine che abbiamo finora del Divoratore di Mondi. Galactus è chiaramente antico e, dal punto di vista del design, sembra avere molto in comune con i Celestiali che abbiamo incontrato per la prima volta in Eternals. Anche le linee sulla parte scoperta della sua bocca sono intriganti e suggeriscono che forse è più di un semplice uomo gigante in costume, pur mantenendo chiaramente i tratti somatici di Ineson.

Nonostante qualche accenno qua e là, i Marvel Studios non hanno ancora rivelato completamente Galactus nei trailer e negli spot televisivi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Questa action figure include versioni in miniatura della Prima Famiglia Marvel e di Silver Surfer, il che significa che Hot Toys ha previsto la possibilità di ricreare la battaglia tra la squadra e questi cattivi cosmici nella tua collezione.

“È una necessità”, ha detto Ineson di Galactus, un personaggio che descrive come un giardiniere cosmico. “Mantiene l’universo in equilibrio. I sentimenti e i pensieri dei mortali di qualsiasi pianeta stia divorando non hanno alcuna importanza per lui.”

L’attore ha anche anticipato un suono unico per il Divoratore di Mondi. “Ho una voce naturalmente profonda”, ha detto. “Ma questo personaggio mi ha dato la possibilità di spingermi ancora più in profondità, di far sembrare Galactus un essere che non parla da milioni di anni, come se stesse lottando per riprendersi, con una qualità ruvida, stanca e profonda che riflette il lungo silenzio e l’immensa età di Galactus.”