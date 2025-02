Valeria – stagione 4: trailer, trama, cast e tutto quello che sappiamo

La quarta stagione di Valeria è pronta per arrivare sui piccoli schermi questo mese. La quarta e ultima stagione di Valeria sarà disponibile in streaming dal 14 febbraio su Netflix. Come al solito, tutti gli episodi saranno trasmessi in anteprima contemporaneamente, quindi i fan non dovranno aspettare che vengano pubblicati nuovi episodi. I nuovissimi episodi della quarta stagione di Valeria saranno disponibili alle 12:00 Pacific Standard Time o alle 3:00 Eastern Standard Time del 14 febbraio.

Va notato che questa stagione segnerà la fine della serie. Basata sui romanzi di Elísabet Benavent, la serie è ambientata a Madrid e racconta la vita della scrittrice di nome Valeria (Diana Gómez). Sente che manca qualcosa nella sua vita coniugale e nella sua scrittura. Affronta la sua vita insieme alle sue tre amiche più care, Lola (Silma López), Nerea (Teresa Riotto) e Carmen (Paula Malia). Data di uscita della quarta stagione di Valeria Come accennato in precedenza, la quarta stagione di Valeria sarà trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 14 febbraio a mezzanotte (fuso orario del Pacifico) o alle 3 del mattino (fuso orario della costa orientale).

Cosa è successo nella terza stagione di Valeria

Prima dell’inizio della nuova stagione, ecco un breve riassunto di come si è conclusa la terza stagione di Valeria. La terza stagione si è conclusa con Valeria che ha dato la priorità alla sua crescita personale e alla carriera di scrittrice dopo aver affrontato i suoi sentimenti complicati sia per Adrián (il suo ex marito) che per Víctor (il suo amore on-again, off-again). Anche gli amici di Valeria sperimentano alcuni cambiamenti fondamentali nelle loro vite. Lola rinuncia alle sue iniziali riserve sulla differenza di età tra lei e Rai e inizia una nuova relazione con lui. Carmen è alle prese con i preparativi per il matrimonio, mentre la suocera continua a interferire. Anche Nerea acquista maggiore sicurezza nella sua vita personale e professionale.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione di Valeria

Netflix ha già pubblicato il trailer della quarta stagione di Valeria. Proprio come nelle tre stagioni precedenti, anche in questa le quattro migliori amiche affronteranno gli alti e bassi della vita. Fortunatamente, la loro amicizia li aiuta a superare ogni cosa. In questa stagione, la protagonista Valeria prenderà una decisione importante riguardo alla sua vita sentimentale, scegliendo tra Víctor (Maxi Iglesias) e Bruno (Federico Aguado). Inoltre, dovrà anche decidere riguardo alla sua carriera. Carmen, invece, sarà una neomamma che dovrà esplorare i suoi nuovi doveri di genitore insieme a Borja (Juanlu González).

Lola raggiungerà un nuovo traguardo a 30 anni, che porterà con sé le sue difficoltà. Per non parlare del fatto che il suo partner Rai (José Pastor) non sarà nella stessa fase della sua vita. Nel frattempo, Nerea, che i fan hanno visto fare i conti con la sua sessualità, affronterà la sua vita professionale come libera professionista insieme alla sua vita sentimentale con Georgina (Mima Riera). Produzione e regia della quarta stagione di Valeria: Plano a Plano è la società di produzione dietro la serie commedia-drammatica. Marina Pérez e Montaña Marchena hanno scritto questa stagione, con Pérez che ha anche condiviso i compiti di regia insieme a Laura M. Campos. Inoltre, Pérez è anche la produttrice esecutiva dello show insieme a Ángel Armada ed Elísabet Benavent, che come accennato in precedenza, è la scrittrice dei romanzi su cui si basa lo show.