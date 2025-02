Captain America: Brave New World, cast e guida ai personaggi Marvel

Molti volti noti ritornano in Captain America: Brave New World, e il debutto sul grande schermo di Sam Wilson nei panni di Capitan America introduce anche diversi nuovi ed entusiasmanti personaggi dell’MCU. Dopo il successo di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, nei Marvel Studios è stato avviato lo sviluppo di un sequel del film, che segna la prima volta in cui Sam Wilson interpreta il nuovo Capitan America dell’MCU nei cinema. In Avengers: Endgame Steve Rogers ha passato il testimone a Wilson, ma ci sono voluti diversi episodi di The Falcon and the Winter Soldier e un Capitan America sostituto e assassino per convincere Wilson a prendere finalmente in mano lo scudo.

Agendo come sequel del franchise di Capitan America, The Falcon and the Winter Soldier e, curiosamente, The Incredible Hulk, Captain America: Brave New World riporta in vita molti personaggi della storia dell’MCU. Sebbene la storia sia incentrata sul nuovo ruolo di Sam come Cap, l’inclusione di una varietà di personaggi legati a Hulk ha causato incertezza su quale storia si svolgerà nel film della Fase 5. Diversi personaggi di The Incredible Hulk del 2008 tornano sotto i riflettori, due dei quali non si vedono dal film solista di Hulk nell’MCU, e sono raggiunti da alcuni personaggi sorprendenti in Captain America: Brave New World (la nostra recensione).

Powered by

Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias Capitan America

Attore: Anthony Mackie ha interpretato Sam Wilson per la maggior parte del MCU, comparendo per la prima volta in Captain America: The Winter Soldier. Sebbene sia principalmente noto per il suo ruolo, Mackie recita dall’inizio degli anni 2000, comparendo in una varietà di film e spettacoli in quel periodo. Tra questi 8 Mile, The Hurt Locker e Altered Carbon.

Personaggio: Dopo aver ricevuto il mantello di Capitan America da un Rogers più anziano in Avengers: Endgame, Wilson ha finalmente impugnato lo scudo (e sfoggiato una nuova tuta di vibranio) in The Falcon and the Winter Soldier. In Captain America: New World, abbraccia il suo ruolo di personaggio mentre il film lo porta attraverso un’altra cospirazione politica, e alla fine vuole riunire di nuovo i Vendicatori.

Danny Ramirez nel ruolo di Joaquín Torres, alias Falcon

Attore: Danny Ramirez è un attore relativamente nuovo, avendo iniziato la sua carriera solo nel 2016. Da allora, è apparso in serie come The Gifted e On My Block, oltre alla sua prima apparizione nell’MCU in The Falcon and the Winter Soldier. È apparso anche in Top Gun: Maverick e Assassination Nation.

Personaggio: relativamente nuovo nel MCU, Danny Ramirez ha debuttato nel ruolo di Joaquín Torres in The Falcon and the Winter Soldier. Torres ha lavorato con Sam Wilson come tenente dell’aeronautica militare degli Stati Uniti e ufficiale dell’intelligence prima di avere l’onore di essere il primo a informare Wilson dei Flag Smashers e della minaccia che rappresentavano per la stabilità globale. In Captain America: Brave New World, è il nuovo Falcon, che lavora al fianco del Captain America interpretato da Anthony Mackie.

Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley

Attore: Carl Lumbly lavora come attore da decenni ed è noto soprattutto per i suoi ruoli in M.A.N.T.I.S., Alias e Cagney & Lacey. Oltre a far parte dell’MCU, Carl Lumbly ha lavorato con la DC, prestando la voce a Martian Manhunter in Justice League e Justice League Unlimited, oltre ad apparire in Supergirl.

Personaggio: Carl Lumbly interpreta Isaiah Bradley, un veterano della guerra di Corea che negli anni ’50 fu sottoposto suo malgrado a degli esperimenti con un siero per super soldati. Poiché il governo temeva le conseguenze di un super soldato afroamericano, Bradley fu incarcerato per trent’anni. Sam Wilson conobbe Bradley grazie a Bucky Barnes, poiché i due avevano combattuto negli anni ’50 quando Bucky era ancora il Soldato d’Inverno. In Captain America: Il mondo nuovo, tenta di assassinare il presidente Ross perché gli è stato fatto il lavaggio del cervello.

Tim Blake Nelson nel ruolo di Samuel Sterns, alias Il Leader

Attore: Tim Blake Nelson lavora come attore da decenni, il suo primo ruolo è stato in The Unnaturals nel 1989. Da allora si è fatto un nome con ruoli in progetti come Holes, Minority Report e Watchmen della HBO. Conosciuto soprattutto come attore caratterista, Tim Blake Nelson dà sempre il meglio di sé nei suoi ruoli.

Personaggio: Tim Blake Nelson torna nel ruolo che aveva interpretato in L’incredibile Hulk, quello di Samuel Sterns. Nel secondo film della serie, Sterns viene esposto al sangue irradiato con raggi gamma di Bruce Banner, che sembra iniziare a trasformarlo, anche se da allora non è più stato visto né menzionato. In Captain America: Brave New World, il personaggio diventa completamente il Leader, manipolando il presidente Ross fino a trasformarlo in Red Hulk.

Harrison Ford nel ruolo del presidente Thaddeus Ross

Attore: Harrison Ford, uno degli attori più iconici di tutti i tempi, è noto per i suoi ruoli monumentali in Star Wars, Indiana Jones e Blade Runner, ma ha dimostrato più volte di essere un attore di incredibile talento anche al di là di questi. Prima di Star Wars, Ford ha avuto un ruolo da protagonista in American Graffiti di George Lucas.

Personaggio: Harrison Ford è stato scelto per il ruolo di Thaddeus Ross, continuando l’eredità del compianto William Hurt, che ha debuttato nel ruolo in L’incredibile Hulk e ha fatto varie apparizioni nei successivi progetti della Marvel. Ross è il presidente degli Stati Uniti in Captain America: Brave New World, e alla fine diventa Red Hulk dopo essere stato manipolato dal Leader nel corso del film.

Shira Haas nel ruolo di Ruth Bat-Seraph, alias Sabra

Attrice: Dopo aver mosso i primi passi nell’industria cinematografica israeliana, Shira Haas ha ottenuto un successo internazionale grazie al suo ruolo nella serie Netflix Unorthodox. Inoltre, è apparsa in progetti come Asia e Bodies.

Personaggio: Shira Haas debutta nel MCU in Captain America: Brave New World nel ruolo di Ruth Bat-Seraph, alias Sabra, anche se il suo personaggio è stato modificato drasticamente rispetto ai suoi legami mutanti, diventando invece un’ex Vedova Nera che occupa una posizione di alto rango nel governo degli Stati Uniti. È una stretta alleata del presidente Ross, che la mette in rotta di collisione con Capitan America.

Giancarlo Esposito nel ruolo di Sidewinder

Attore: noto soprattutto per il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, Giancarlo Esposito è uno degli attori più amati di oggi. Oltre al suo ruolo iconico, ha recitato in progetti come The Mandalorian, Fa’ la cosa giusta e The Boys. Era solo questione di tempo prima che Giancarlo Esposito si unisse all’MCU.

Personaggio: Giancarlo Esposito interpreta Sidewinder in Captain America: Brave New World, il leader della Società dei Serpenti. Nel film ruba l’adamantio dal Giappone e viene fermato da Capitan America prima che possa venderlo. Dopo essere fuggito, Sidewinder cerca di uccidere Capitan America, rivelando di essere stato ingaggiato dal Leader.

Cast e personaggi secondari di Captain America: Brave New World

Liv Tyler nel ruolo di Betty Ross: Liv Tyler torna nel MCU per la prima volta dopo il suo ruolo in The Incredible Hulk del 2008. In quanto figlia del presidente Ross ed ex interesse amoroso di Bruce Banner, è una parte importante della storia del MCU.

Xosha Roquemore nel ruolo di Leila Taylor: anche se non ha un ruolo importante, Leila Taylor è a capo dei servizi segreti che lavorano per il presidente Ross, con il compito di difendere il presidente.

Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Copperhead: Copperhead ha un ruolo minore ed è un membro della Serpent Society, che lavora sotto il comando di Sidewinder durante gli eventi del film.

William Mark McCullough nel ruolo del comandante Dennis Dunphy: come la maggior parte dei personaggi secondari del film, il comandante Dennis Dunphy ha un ruolo minore in quanto membro delle forze armate statunitensi.

Takehiro Hira nel ruolo del primo ministro Ozaki: il personaggio ha un ruolo minore nel film in quanto primo ministro del Giappone, e il punto della trama viene utilizzato per creare il conflitto tra Sam Wilson e Sidewinder sull’adamantio.