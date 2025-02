Maxton Hall – Il mondo tra di noi – stagione 2: cast, storia e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi è stata confermata e le notizie sul cast e sulle riprese sono state gradualmente diffuse. Maxton Hall – Il mondo tra di noi Us è basato sul libro Save Me della scrittrice tedesca Mona Kasten. Maxton Hall, una serie drammatica in sei episodi in lingua tedesca su Amazon Prime Video, vede come protagonista Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una giovane che frequenta Maxton Hall grazie a una borsa di studio, un’opulenta scuola preparatoria dove è decisamente l’anomalia dal punto di vista economico rispetto ai suoi compagni di classe, in particolare l’arrogante James Beaufort (Damian Hardung).

Mentre Ruby cerca di concentrarsi per entrare all’Università di Oxford, inizia a innamorarsi di James e si ritrova invischiata in complicazioni personali che potrebbero minacciare la sua ulteriore istruzione. Il rispettabile 67% di Rotten Tomatoes per Maxton Hall non illustra la popolarità dello show, poiché ha raggiunto il più alto numero di visualizzazioni globali di un titolo originale non americano in una settimana di lancio nella storia di Amazon Prime Video (via About Amazon). Non è stata una sorpresa, quindi, quando è stato annunciato che la seconda stagione di Maxton Hall sarebbe arrivata sullo streamer, e altre notizie sono arrivate poco a poco.

Ultime notizie sulla seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi

Damian Hardung dice che la seconda stagione è molto più cupa della prima

Le ultime notizie su Maxton Hall sono arrivate da Damian Hardung che, nel podcast del 2 gennaio 2025, Short Take, ha detto che le riprese hanno avuto un impatto (tramite i podcast),

“Sono davvero entusiasta di vedere la seconda stagione di Maxon Hall perché ho appena fatto l’ADR per essa. E la seconda stagione è davvero, davvero cupa e oscura e piena di dolore e traumi. Ho avuto davvero un periodo difficile durante le riprese.”

Da quello che si sente, le riprese della seconda stagione di Maxton Hall potrebbero essere quasi terminate.

Confermata la seconda stagione di Maxton Hall

Le riprese di Maxton Hall sono iniziate nell’estate del 2024

La seconda stagione di Maxton Hall è stata annunciata per la prima volta nel maggio 2024, con James Farrell, vicepresidente di International Originals presso Amazon MGM Studio, che ha dichiarato (tramite Collider)

“Maxton Hall – The World Between Us dimostra ancora una volta che le storie locali hanno il potere di affascinare il pubblico globale. Dopo l’originale francese Medellín e gli spagnoli Culpa Mía e Reina Roja, Maxton Hall – The World Between Us è il prossimo successo europeo che ispirerà un pubblico globale. Non vediamo l’ora di portare la seconda stagione ai clienti”.

Le riprese sono poi iniziate a Berlino e Londra nell’estate del 2024. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita, il fatto che Hardung stia lavorando all’ADR suggerisce che la stagione sia quasi terminata.

Il cast della seconda stagione di Maxton Hall

Si prevede che la maggior parte del cast principale tornerà

Al momento, l‘unico attore confermato che tornerà per la seconda stagione di Maxton Hall è Damian Hardung nel ruolo di James Beaufort. Tuttavia, è quasi certo che torneranno anche altri membri del cast, in base al finale di Maxton Hall – The World Between Us. Harriet Herbig-Matten nel ruolo di Ruby Bell, Sonja Weißer nel ruolo di Lydia Beaufort, Eidin Jalali nel ruolo di Graham Sutton, Andrea Guo nel ruolo di Lin Wang e Fedja van Huêt nel ruolo di Mortimer Beaufort dovrebbero tornare tutti per la nuova stagione.

Possibile cast e personaggi per la seconda stagione di Maxton Hall

Damian Hardung interpreta James Beaufort

Harriet Herbig-Matten interpreta Ruby Bell

Sonja Weißer interpreta Lydia Beaufort

Eidin Jalali interpreta Graham Sutton

Andrea Guo interpreta Lin Wang

Fedja van Huêt interpreta Mortimer Beaufort

Dettagli della trama della seconda stagione di Maxton Hall

Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulla trama della seconda stagione di Maxton Hall, ma Hardung ha detto che c’è un tono decisamente più cupo nella seconda stagione,

“E quindi quella spensieratezza, che è andata un po’ via sparando a James nella seconda stagione perché è così cupa. Quindi ho davvero cercato di tornare a quello perché è, credo, qualcosa che mi è molto vicino. E voglio custodire e far vivere questo tratto del mio carattere.”

Quell’oscurità deriva dal tragico momento alla fine della prima stagione di Maxton Hall, quando James e Lydia tornano a casa e scoprono che la madre è morta, e James si vendica violentemente contro il padre per il suo abuso emotivo. La seconda stagione sicuramente affronterà il tema di James che cerca di accettare la perdita della madre e la sua rabbia contro il padre. Alla fine della stagione, anche Lydia scopre di essere incinta di Graham, una complicazione che avrà ripercussioni nella seconda stagione.

Ruby ha superato il colloquio per Oxford e ha iniziato una relazione con James, è l’unica che inizierà la seconda stagione con una visione rosea della vita. Ciò significa, ovviamente, che qualcosa di brutto è destinato a succedere e Ruby dovrà affrontare un altro ostacolo nella seconda stagione di Maxton Hall.