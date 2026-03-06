Vladimir, spiegazione del finale: cosa succede dopo l’incendio?

Creata da Julia May Jonas, Vladimir è una serie comica dark che ruota attorno a un’ossessione totalizzante, che porta a fantasie e spirali discendenti che potrebbero benissimo rovinare alcune vite. La protagonista (Rachel Weisz), che rimane senza nome per tutta la trama (ma viene indicata come M nella sinossi dell’episodio Netflix), è una stimata professoressa della stessa università di suo marito, John. Di conseguenza, l’udienza di quest’ultimo relativa alle sue scandalose accuse di violazioni del Titolo IX ha naturalmente ripercussioni negative sulla carriera e sulla posizione sociale della moglie. Nello stesso periodo, l’università assume un giovane scrittore, Vladimir Vladinski, che diventa rapidamente oggetto della fervida infatuazione della protagonista. Ben presto, il suo desiderio di trasformare in realtà le fantasie carnali che ha in mente diventa il centro dell’universo della protagonista in modo rovinoso e autodistruttivo. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede in Vladimir?

La protagonista, una professoressa di mezza età di “Donne nella narrativa americana”, si trova ad affrontare un momento difficile quando scoppia uno scandalo sessuale nell’università, che coinvolge proprio suo marito. Molte ex studentesse di John hanno presentato accuse contro di lui, sostenendo che avesse avuto relazioni con loro. Di conseguenza, l’università lo sospende dal servizio mentre il suo caso viene esaminato. Per la maggior parte, il professore rimane preoccupato che il caso possa privarlo della pensione, che potrà intascare se gli sarà permesso di rimanere nel ruolo del personale abbastanza a lungo da andare in pensione alla fine del semestre. Sorprendentemente, per tutti gli altri, sua moglie si rifiuta di parlare contro di lui e il loro rapporto rimane pressoché invariato. Questo perché la protagonista e John avevano un tacito accordo matrimoniale che rendeva il loro rapporto simile a un matrimonio aperto.

Ciò significa che la protagonista aveva una vaga idea di ciò che accadeva nella vita di suo marito. È anche fermamente convinta che queste relazioni, pur conservando un elemento di squilibrio di potere, fossero consensuali poiché riguardavano due adulti. Infine, semplicemente non le interessa diventare il portavoce di suo marito e crede che non dovrebbe parlare a suo nome. Ciononostante, le sue convinzioni personali non impediscono alle persone che la circondano di speculare e fare supposizioni sul suo matrimonio e sulla sua moralità personale. Forse per lo stesso motivo, finisce per rivelare la verità sul caso di John alla figlia Sid e alla sua compagna Alexis, quando le due vengono a cena con loro. Inizialmente, Sid è furiosa per la rivelazione, ma soprattutto perché detesta il fatto che i suoi genitori le abbiano mentito per anni.

Nel frattempo, la protagonista affronta anche una diversa frustrazione di tipo romantico e sessuale. Da quando ha incrociato Vladimir, il nuovo assunto dell’università, non riesce a smettere di fantasticare su di lui nei momenti più inopportuni. Tuttavia, mentre il suo matrimonio non le impedisce di perseguire liberamente la sua infatuazione, lo stato civile della giovane scrittrice complica certamente le cose. Inizialmente, cerca di reprimere la sua attrazione per lui stringendo amicizia con sua moglie Cynthia, che insegna nella stessa università. Tuttavia, quest’ultima continua a trovare scuse per evitare gli inviti della protagonista, creando situazioni spiacevoli, come un incontro a bordo piscina con Vladimir. Naturalmente, la sua infatuazione per il giovane continua a crescere di giorno in giorno.

Nel frattempo, la situazione inizia a peggiorare per John quando anche una delle sue studentesse più grandi, Lila, si unisce al caso. Il motivo per cui lei rappresenta un problema particolare è che, oltre ad essere sua studentessa, frequentava anche il corso del protagonista. Inoltre, quest’ultimo aveva un voto decisivo sulla scelta di Lila per una borsa di studio, che alla fine ha votato contro. Mentre l’ex studentessa sostiene che si sia trattato di una forma di ritorsione, il protagonista sostiene che non punirebbe mai uno studente per la sua vita privata e che la sua decisione è stata puramente accademica. Mentre la pressione continua a crescere, la professoressa finisce per compiere un gesto avventato: invece di accompagnare John all’udienza come aveva promesso, finisce per pranzare con Vladimir. Non solo, continua a portare lo scrittore nella sua baita nel bosco, dove orchestra le circostanze per prolungare il suo soggiorno, praticamente rapendolo.

Il finale di Vladimir: cosa succede dopo l’incendio?

Alla fine della storia, la protagonista si ritrova in una situazione del tutto inaspettata e caotica. Nonostante le circostanze dubbie che circondano la sua visita alla baita con Vladimir, la fuga finisce per essere produttiva in più di un modo. Oltre ad accendere la creatività della coppia di scrittori, permette loro anche di affrontare la realtà della loro crescente attrazione e di agire di conseguenza. Le cose si complicano un po’ quando John si presenta alla baita, poco dopo che la protagonista ha avuto un rapporto con Vladimir. Anche se il marito non ha alcun problema con la relazione extraconiugale della moglie, la sua visita costringe la coppia ad affrontare la realtà scoraggiante della loro situazione. Inoltre, apre anche una nuova possibilità per la protagonista, che dovrà essenzialmente scegliere come si evolverà il suo futuro con entrambi gli uomini.

Tuttavia, tutte queste complicazioni passano in secondo piano quando, più tardi nella notte, con tutti e tre gli accademici sotto lo stesso tetto, la baita va in fiamme. L’incendio, presumibilmente, ha inizio dopo che una stufa elettrica si guasta e le sue scintille si trasformano in una fiamma distruttiva. Anche se tutti nella baita stanno dormendo, fortunatamente la protagonista riesce a svegliarsi appena in tempo e a svegliare John, mentre il rumore sveglia anche Vladimir. Mentre i due uomini cercano di aprire la porta d’ingresso, la protagonista fugge dalla porta sul retro, stringendo il suo manoscritto tra le braccia. Le conseguenze della sua fuga vengono narrate al pubblico solo dal personaggio stesso. Secondo il suo racconto, sia suo marito che il suo amante riescono a fuggire dalla casa in fiamme mentre lei chiama il 911 in tempo. Nel corso della serie, la protagonista si afferma come una narratrice inaffidabile.

Non è tanto che sia una bugiarda patologica. Piuttosto, è desiderosa di avere il controllo sulla narrazione e di guidarla in una certa direzione. Fantastica su come potrebbe essere la sua vita e poi cerca di trasformarla in realtà. Che ci riesca o meno è tutta un’altra questione. Allo stesso tempo, mostra una grande venerazione per l’arte e le ripercussioni che essa ha sul mondo. Pertanto, sebbene sia possibile che l’incendio non sia stato così accidentale e sia stato in realtà provocato dalla protagonista, è improbabile che lei menta sulle sue conseguenze. Oltre ad affermare la sopravvivenza degli uomini, sostiene che sia lei che Vladimir scriveranno dei libri sulla loro relazione, e che il suo avrà un successo leggermente maggiore. Questo dettaglio conferisce legittimità al suo racconto.

La protagonista finirà con Vladimir? Tornerà con John?

Un aspetto importante della trama della protagonista è influenzato dal suo approccio mutevole alle relazioni, all’amore e al desiderio. Il suo matrimonio con John rimane complicato fin dall’inizio. La coppia ha un matrimonio aperto senza i problemi stereotipati che spesso accompagnano la poligamia indesiderata. Sebbene nella loro relazione siano presenti gelosia e rancore, questi sentimenti influenzano solo la struttura della loro storia d’amore e consentono loro di trovare la felicità nella reciproca compagnia senza aspettative irrealistiche. Infatti, quando la protagonista inizia a corteggiare Vladimir, John sembra sinceramente tifare per lei affinché consumi questa sua ossessiva infatuazione.

Allo stesso modo, quando nella baita John le propone di reintrodurre l’impegno monogamo nel loro matrimonio, specifica che ciò non è necessario a meno che la sua relazione con il giovane scrittore non si esaurisca. Tuttavia, nonostante la natura flessibile dell’offerta, questa costringe la protagonista a rivalutare il suo matrimonio e a prendere una decisione. In alternativa, qualcosa di identico accade alla sua relazione con Vladimir. Inizialmente, la sua infatuazione per l’uomo più giovane le fa provare un desiderio appassionato e fantasie. Man mano che si sente sempre più attratta da lui, si infatua della natura stessa delle fantasie. Queste diventano per lei una forza trainante e quasi ispiratrice.

In esse trova una via di fuga, che si traduce in modo sfacciato nelle sue azioni quando fugge letteralmente con lui per evitare l’udienza del marito sul Titolo IX. Tuttavia, il motivo per cui queste fantasie sono così soddisfacenti ed eccitanti è proprio il fatto che sono fantasie. I suoi incontri clandestini con Vladimir nella sua immaginazione si svolgono esattamente come lei desidera. Per lo stesso motivo, durante la fuga in baita, la vediamo provare disgusto per lo scrittore più volte, specialmente quando lui cerca di avviare un rapporto sessuale tra loro attraverso il gioco di ruolo studente-insegnante. Anche se in seguito lui le concede esattamente le fantasie che desidera, poco dopo le cose sfuggono nuovamente al suo controllo. Vladimir le fa una proposta, chiedendole di prendere in considerazione la possibilità di continuare la loro relazione attraverso incontri settimanali illeciti nella baita.

Proprio come John, Vladimir le offre un futuro molto diverso da quello che lei aveva sempre immaginato. Nessuna di queste opzioni è di per sé negativa. Tuttavia, semplicemente non sono il finale che la protagonista ha in mente. La protagonista non desidera diventare un personaggio nello sviluppo delle storie di Vladimir o John, soprattutto perché non corrisponde ai suoi desideri. Dopo aver consumato la sua infatuazione per Vladimir, ottiene ciò che voleva dalla sua ossessione. Vladimir ha un unico scopo nella sua narrazione, quello di essere l’oggetto dei suoi desideri. Quando questo stimola la sua creatività e la spinge a scrivere alcuni dei suoi migliori lavori, lei capisce che quello è il vero finale. Per lo stesso motivo, durante l’incendio, invece di suo marito o del suo amante, sceglie la sua scrittura, confermando che c’è solo una cosa per cui rischierebbe la vita, ovvero se stessa.

Cosa succede all’udienza di John? Vince la causa?

L’udienza di John ai sensi del Titolo IX rimane un aspetto centrale della sua narrazione e, di conseguenza, della trama che circonda la vita familiare del protagonista. I fatti del caso sono abbastanza chiari. John ha avuto una serie di relazioni con le sue studentesse all’inizio della sua carriera. Queste relazioni erano il segreto peggio custodito del campus. Sebbene sia lui che sua moglie sostengano che si trattasse di “relazioni consensuali”, rimane un intrinseco squilibrio di potere in questi incontri. In qualità di loro professore, John ha un certo potere e influenza su di loro, indipendentemente dalla loro giovane età adulta.

Pertanto, anche se smette di corteggiare le studentesse dopo l’inasprimento delle regole relative a tali relazioni nel campus, le conseguenze di queste relazioni lo perseguitano. Quando le giovani donne corteggiate da John hanno iniziato a farsi avanti, è stato messo in dubbio che John potesse mantenere il suo posto di insegnante. Pertanto, l’udienza non verte tanto sul determinare se il professore abbia avuto relazioni con le sue studentesse, quanto piuttosto sul determinare se abbia sfruttato e abusato delle studentesse attraverso lo squilibrio di potere nella loro dinamica. Inizialmente, egli vuole tenere la realtà di questo processo lontana da Sid, sua figlia.

Ciononostante, Sid finisce comunque per essere travolta dal caos del dramma familiare. Di conseguenza, finisce per rappresentare suo padre nel processo. Alla fine, il caso si conclude a favore di John. Anche se perde il suo posto di insegnante e gli viene vietato l’accesso al campus, ottiene l’unica cosa che ha sempre desiderato: la possibilità di mantenere la sua pensione. Tuttavia, il suo nome è probabilmente macchiato, così come il suo rapporto con Sid, che non rimane nemmeno ad ascoltare il verdetto dopo aver dovuto ascoltare per ore le testimonianze delle donne che hanno subito le conseguenze negative del comportamento di suo padre.

John e Cynthia hanno una relazione?

Inavvertitamente, John finisce per svolgere un ruolo cruciale nel riunire il protagonista e Vladimir in un modo che permette loro di cedere all’attrazione che si è sviluppata tra loro fin dall’inizio. Uno dei motivi principali per cui lo scrittore è molto più riservato nel suo desiderio per il professore rispetto a quest’ultimo è il suo matrimonio con Cynthia. Anche se la loro relazione è complicata, influenzata dagli eventi traumatici del loro passato, Vladimir sembra dare valore alla fedeltà tra loro. Pertanto, anche se si lascia andare all’idea di stare con il protagonista, non agisce mai completamente in tal senso. La realtà della sua attrazione verso il protagonista è più evidente nella baita.

Anche dopo aver capito che lei lo ha drogato, legato e poi ha mandato messaggi a sua moglie dal suo telefono, Vladimir non sembra scoraggiato da lei e continua invece a mandarle segnali contrastanti. Questo è in gran parte dovuto al fatto che a quel punto lei ha condiviso con lui un’informazione che cambia tutto. In precedenza, il protagonista scopre che John si incontra regolarmente con Cynthia e trova i due in un bar, abbastanza a loro agio nella reciproca compagnia fisica. Lei presume che questa sia la prova della loro relazione e la condivide come tale con Vladimir. Tuttavia, l’arrivo di John alla baia dimostra il contrario.

Una volta confrontato con l’accusa della sua relazione con Cynthia, John racconta la verità sulla natura dei loro incontri. I due non hanno avuto una relazione. Invece, il professore ha aiutato l’aspirante scrittrice con il suo libro, mentre lei incoraggia i suoi tentativi di scrivere un poema epico. Queste attività creative sono perseguite sotto l’influenza di alcune droghe leggere. La storia di Cynthia di ideazione suicida rende le droghe un rischio. Tuttavia, è un rischio che lei è disposta a correre in compagnia di John, soprattutto perché si sente più accettata e a suo agio con lui che con suo marito. Tuttavia, nonostante questa vicinanza unica, la loro relazione rimane puramente platonica.