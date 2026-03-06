Daisy Edgar-Jones protagonista dell’adattamento di Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow

La Paramount sta portando avanti l’adattamento cinematografico di uno dei migliori romanzi della storia recente e ha scritturato una talentuosa star emergente. Secondo Variety, Daisy Edgar-Jones è stata scelta per uno dei ruoli principali nell’adattamento cinematografico del romanzo best seller di Gabrielle Zevin del 2022 Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow. Quest’opera è stata nominata uno dei 100 migliori libri del XXI secolo dal New York Times. Edgar-Jones interpreterà la designer di videogiochi Sadie Green, protagonista del racconto.

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow narra la storia di due amici d’infanzia, Sam e Sadie, che si ritrovano al college e insieme creano un gioco di grande successo e lanciano uno studio di videogiochi. Sam non è ancora stato scritturato, né il suo compagno di stanza e amico Marx, il terzo socio dell’impresa. Sian Heder è invece la regista e sceneggiatrice, basandosi sulle bozze della sceneggiatura di Zevin e Mark Bomback. Si tratta di un cast promettente, con Heder nota come sceneggiatrice (e regista) vincitrice dell’Oscar per CODA del 2021.

Heder ha anche lavorato come sceneggiatrice per Orange is the New Black, Little America e Tallulah. È possibile che uno o più attori di questi progetti passati possano unirsi a Edgar-Jones nel cast di Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, anche se questa è la prima collaborazione di Edgar-Jones con la regista. C’è dunque ancora molto da annunciare sul film tratto da Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, e l’intesa tra i protagonisti sarà fondamentale, ma potrebbe benissimo essere uno dei ruoli più importanti di Daisy Edgar-Jones fino ad ora.

Dove abbiamo già visto Daisy Edgar-Jones?

I due film più recenti della star sono invece usciti entrambi nel 2024, Cavalli elettrici e Twisters. In quest’ultimo, Edgar-Jones recita al fianco di Glen Powell e Anthony Ramos, i tre protagonisti del blockbuster catastrofico di Lee Isaac Chung. In particolare, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow non sarà il primo grande adattamento cinematografico di un libro per Edgar-Jones, il che suggerisce la sua affinità con il ruolo.

L’attrice ha raggiunto il successo recitando al fianco di Paul Mescal nella miniserie TV Normal People, basata sull’acclamato romanzo omonimo di Sally Rooney. La malinconica storia d’amore e il dramma psicologico hanno lanciato entrambi gli attori verso la celebrità. Edgar-Jones ha poi recitato nel film del 2022 La ragazza della palude, tratto dal thriller misterioso di Delia Owens. La star appare anche in Fresh e War of the Worlds.