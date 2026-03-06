Il Robot Selvaggio 2 è ufficiale: nuovi registi e primi dettagli sulla trama!

È stato appena annunciato The Wild Robot Escapes (anche noto come Il Robot Selvaggio 2), sequel del film d’animazione di successo del 2024 Il Robot Selvaggio (leggi qui la recensione), e sono anche emersi i primi dettagli sulla trama.

Troy Quane dirigerà il sequel, con Heidi Jo Gilbert come co-regista, secondo quanto riportato da TheWrap. Chris Sanders, che ha scritto e diretto il primo film, non tornerà come regista, ma sta scrivendo la sceneggiatura del sequel, mentre Jeff Hermann tornerà come produttore.

Sanders ha rivelato per la prima volta nel 2024 che sarebbe stato sviluppato un altro capitolo. Il regista sta attualmente lavorando a diversi progetti. Oltre a scrivere la sceneggiatura di The Wild Robot Escapes, sta infatti anche scrivendo il sequel live-action di Lilo & Stitch.

La promozione di Gilbert a co-regista arriva dopo che ha supervisionato il team di sceneggiatori del primo film e ha lavorato ad altre produzioni DreamWorks come Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli, Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio e I Croods: Una nuova era.

Quane ha lavorato a diversi progetti nel corso degli anni, tra cui The Peanuts Movie, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, Mickey’s Once Upon a Christmas, Curious George, Come d’incanto e Hotel Transylvania, e ha co-diretto Spie in incognito e Nimona con Nick Bruno.

The Wild Robot Escapes (Il robot selvaggio 2) sarà l’adattamento dell’omonimo romanzo di Peter Brown del 2018, in cui Roz e Beccolustro tentano di fuggire dalla Hilltop Farm. Un sequel che potrebbe dunque svolgersi molto di meno nella foresta che ha caratterizzato il primo film. La serie comprende tre libri: The Wild Robot, The Wild Robot Escapes e The Wild Robot Protects, per cui ci si può aspettare anche un terzo capitolo che chiuderà la trilogia.

Il primo film è incentrato sul robot Roz dopo che è rimasta bloccata su un’isola ed è costretta a sopravvivere insieme alla fauna selvatica. È stato nominato per il miglior film d’animazione agli Oscar e ai Golden Globe. Mentre Flow – Un mondo da salvare ha vinto entrambi i premi, Il Robot Selvaggio ha vinto il Critics’ Choice Award.

Il film ha debuttato al primo posto al botteghino nel weekend di apertura con 35,7 milioni di dollari e ha continuato a incassare 334,5 milioni di dollari. Il cast dei doppiatori era composto da grandi star come Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Mark Hamill, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Randy Thom e la compianta Catherine O’Hara.

Il cast ufficiale di The Wild Robot Escapes non è però stato ancora rivelato e la DreamWorks non ha ancora annunciato la data di uscita.