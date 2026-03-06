The Pitt – Stagione 2, Episodio 9: Un altro disastro si profila all’orizzonte per il PTMC

La tensione continua ad aumentare in The Pitt, e l’episodio 9 della seconda stagione dimostra quanto il Pittsburgh Trauma Medical Center sia ormai sull’orlo del collasso. Dopo l’attacco informatico che ha mandato in tilt i sistemi digitali dell’ospedale e il sovraffollamento causato dalle celebrazioni del 4 luglio, medici e infermieri si trovano a lavorare in condizioni sempre più caotiche. Ma quando la situazione sembra già al limite, la serie prepara il terreno per un nuovo disastro che potrebbe travolgere definitivamente il PTMC.

In questo episodio, infatti, il racconto alterna diversi fronti narrativi: il ritorno alla gestione manuale dei pazienti dopo il cyberattacco, nuovi casi clinici che mettono alla prova i medici e una crescente sensazione di presagio che riguarda in particolare il futuro del dottor Robby. Il risultato è un capitolo teso e stratificato che prepara il terreno agli eventi dei prossimi episodi.

Il crollo dello scivolo acquatico annuncia un nuovo afflusso di pazienti

Il momento che chiude l’episodio è anche quello che apre le prospettive più inquietanti per il futuro immediato dell’ospedale. Dana riceve infatti una chiamata dal telefono rosso delle emergenze del PTMC, segnale che qualcosa di grave è appena accaduto. Poco dopo, un servizio televisivo visibile nella hall rivela la notizia: uno scivolo acquatico di un parco divertimenti è crollato, causando almeno una vittima e numerosi feriti.

A complicare ulteriormente la situazione è il contesto generale della città. Diversi ospedali della zona sono stati colpiti dagli stessi cyberattacchi che hanno paralizzato il PTMC, e questo significa che molti dei feriti verranno trasferiti proprio lì. Il personale sanitario dovrà quindi affrontare un’ondata improvvisa di nuovi pazienti con fratture multiple, traumi da schiacciamento, cadute e possibili annegamenti, mentre i sistemi informatici continuano a rimanere fuori uso.

L’ospedale è già costretto a gestire le cartelle cliniche con carta e penna, una soluzione di emergenza che ha già prodotto diversi errori e rallentamenti. Gli esami radiologici si accumulano, le comunicazioni tra reparti diventano più lente e il rischio di errori medici cresce. L’arrivo di decine di nuovi feriti potrebbe trasformare la situazione in una vera crisi sanitaria.

A peggiorare il quadro c’è anche un problema logistico: essendo il giorno dell’Independence Day, molti medici e infermieri sono fuori servizio e difficilmente potranno essere richiamati rapidamente in ospedale. Senza una tragedia di dimensioni ancora più gravi, come la sparatoria del PittFest della prima stagione, è probabile che il PTMC debba affrontare questa emergenza con personale ridotto.

Il viaggio in moto di Robby diventa sempre più inquietante

Parallelamente alla crisi dell’ospedale, l’episodio continua a costruire un’altra linea narrativa che negli ultimi episodi sta assumendo toni sempre più oscuri: il futuro del dottor Robby.

Fin dalla premiere della stagione sappiamo che Robby ha deciso di prendersi un periodo sabbatico e partire per un viaggio in moto di tre mesi verso Head-Smashed-In Buffalo Jump, un sito storico in Canada. La scelta di intraprendere questo viaggio è legata anche alla sua difficoltà nel superare i traumi accumulati negli ultimi anni, dalla pandemia di COVID-19 fino alla tragedia del PittFest.

La serie, tuttavia, continua a disseminare segnali che suggeriscono un possibile esito tragico. Robby insiste nel non indossare il casco, una scelta che viene più volte sottolineata nella narrazione e che sembra anticipare possibili conseguenze drammatiche.

In questo episodio i segnali diventano ancora più espliciti. Durante una conversazione con Whitaker, Robby gli chiede di occuparsi del suo appartamento mentre sarà via e aggiunge, con un tono ambiguo, che potrà continuare a usarlo “se non dovesse tornare”. Poco prima anche il dottor Abbot gli aveva chiesto di chiamarlo se il viaggio dovesse diventare “troppo oscuro”, ma Robby aveva liquidato la preoccupazione con leggerezza.

Questi dialoghi non sembrano casuali. La serie suggerisce chiaramente che Robby non ha ancora elaborato completamente il trauma vissuto nelle stagioni precedenti e che la sua salute mentale resta fragile. Se il viaggio in moto rappresenta per lui un tentativo di fuga o di ricerca di sé, allo stesso tempo potrebbe rivelarsi un percorso pericoloso, soprattutto senza il sostegno del suo abituale sistema di supporto.

Il caso di Jude: una storia che riflette le fragilità sociali

Tra i casi clinici più emotivamente complessi dell’episodio c’è quello di Jude, un ragazzino arrivato in ospedale dopo aver perso alcune dita a causa di un petardo esploso durante i festeggiamenti del 4 luglio. L’incidente, purtroppo, rientra tra le emergenze tipiche di questa festività negli Stati Uniti, ma la situazione familiare del ragazzo rende il caso particolarmente delicato.

Quando la sorella maggiore Chantal arriva al PTMC, Santos e Robby scoprono che i genitori dei due ragazzi sono stati deportati ad Haiti e che Chantal sta crescendo il fratello praticamente da sola. Il fatto che Jude abbia tracce di alcol nel sangue costringe Robby a coinvolgere l’assistente sociale dell’ospedale, una decisione che crea tensioni con Santos, preoccupata che le autorità possano separare i due fratelli.

Alla fine, l’assistente sociale ritiene che i due possano continuare a vivere insieme, ma emerge un possibile sviluppo inquietante: Jude potrebbe essere costretto in futuro a trasferirsi ad Haiti per raggiungere i genitori, nonostante non abbia mai vissuto lì. La vicenda sottolinea ancora una volta come The Pitt utilizzi i casi clinici per raccontare anche problemi sociali più ampi, dal sistema migratorio alle difficoltà delle famiglie vulnerabili.

L’errore di Javadi dimostra quanto il sistema sia fragile

Uno degli effetti più immediati del caos organizzativo causato dal cyberattacco è rappresentato dall’errore commesso da Javadi, giovane tirocinante del PTMC. Con i sistemi informatici fuori uso, i pazienti vengono monitorati tramite una lavagna condivisa tra i reparti.

Javadi, però, dimentica di inserire una paziente nella lista. La donna rimane quindi senza controlli per troppo tempo e sviluppa una volvolo del sigma, una condizione grave che richiede un intervento chirurgico urgente.

Per la prima volta dall’inizio della stagione, Javadi commette un errore serio, e la reazione del dottor Garcia è immediata e severa. L’episodio mostra quanto la pressione e il caos possano compromettere anche i medici più attenti. La colpa pesa enormemente sulla tirocinante, che sembra destinata a portarsi dietro questo senso di responsabilità per il resto della stagione.

Il ritorno della sorella di Mel regala un raro momento di umanità

In mezzo al caos generale, l’episodio offre anche un momento più intimo con l’arrivo in ospedale di Becca King, la sorella della dottoressa Mel. Già menzionata negli episodi precedenti per un forte dolore addominale, Becca viene finalmente portata al PTMC.

Mel è visibilmente agitata, ma non può occuparsi direttamente del caso perché deve partecipare alla deposizione legata alla causa per malpractice che la coinvolge. A visitare Becca è quindi il dottor Langdon, che dimostra grande sensibilità nei suoi confronti.

Becca è autistica e Langdon, ricordando come aveva gestito Mel in una situazione simile, decide di spegnere le luci della stanza per ridurre gli stimoli sensoriali. Il gesto crea uno dei momenti più delicati dell’episodio, mostrando un lato empatico del medico in un contesto altrimenti dominato da emergenze e tensioni.

Un episodio di transizione che prepara la tempesta

Nel complesso, il nono episodio della seconda stagione di The Pitt funziona come un grande momento di preparazione narrativa. Il cyberattacco continua a mettere in crisi l’ospedale, il crollo dello scivolo acquatico promette un’ondata di nuovi pazienti e il destino di Robby viene circondato da un’aura sempre più inquietante.

La sensazione dominante è che il PTMC stia accumulando problemi su problemi, come se la serie stesse lentamente costruendo un punto di rottura. Se il prossimo episodio mostrerà davvero le conseguenze del disastro al parco acquatico, è probabile che i medici del Pittsburgh Trauma Medical Center si troveranno ad affrontare la loro prova più difficile della stagione.