L’Esorcista: Mike Flanagan sceglie Carla Gugino e altri 10 attori con cui ha già lavorato

L’Esorcista di Mike Flanagan conferma ufficialmente la reunion con Carla Gugino e altri 10 attori che tornano dai suoi film e programmi TV precedenti.

Il cast del film L’Esorcista di Mike Flanagan ha iniziato con diversi grandi successi: Scarlett Johansson, Jacobi Jupe, rivelazione di Hamnet, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Sasha Calle e Diane Lane, nessuno dei quali aveva mai lavorato con il regista prima. Chiwetel Ejiofor è stato il primo attore di Flanagan a riunirsi a Flanagan per questo film, tornando a lavorare con il regista dopo The Life of Chuck (2025).

Ora, secondo Deadline, L’Esorcista di Mike Flanagan ha ingaggiato un totale di 11 attori che tornano dai suoi film e programmi TV precedenti: Rahul Kohli, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak e Carla Gugino. I dettagli sui personaggi di tutti gli 11 nuovi membri del cast sono ancora segreti. Il film è attualmente in fase di riprese a New York.

Molti di questi attori sono apparsi nella miniserie Netflix di Flanagan Midnight Mass (2021) e The Fall of the House of Usher (2023), mentre vari membri del gruppo sono apparsi anche in progetti come Oculus (2013), Hush, Ouija: Origin of Evil (entrambi del 2016), Gerald’s Game (2017), The Haunting of Hill House (2018), The Haunting of Bly Manor (2020), The Midnight Club (2022) e The Life of Chuck (2025).

Mike Flanagan è noto per la sua frequente collaborazione con attori ricorrenti, tra cui la sua più stretta collaboratrice creativa, la moglie Kate Siegel, che è apparsa nella maggior parte dei suoi progetti a partire da Oculus. Oltre agli attori sopra menzionati, i suoi collaboratori abituali includono Bruce Greenwood, Michael Trucco, Annalise Basso, Henry Thomas e Mark Hamill.

Anche i dettagli della trama de L’esorcista di Mike Flanagan sono segreti, sebbene non si tratti di un sequel di L’esorcista: Believer (2023), che è stato accolto così male che la Universal ha annullato i piani per una nuova trilogia. Invece, il reboot di Flanagan non è né un remake né un sequel, ma una versione “fresca e audace” del franchise ambientato nell’universo de L’esorcista.

L’esorcista di Mike Flanagan uscirà nelle sale il 12 marzo 2027.