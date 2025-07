Washington Black è una storia vera? Il protagonista è esistito davvero?

Washington Black che ha debuttato su Prime Video è un dramma storico in cui uno spirito ottimista intraprende affascinanti avventure nel suo viaggio verso la vera libertà. Creata da Selwyn Seyfu Hinds, la serie segue una doppia linea temporale, entrambe guidate dal protagonista George Washington “Wash” Black. Il giovane ragazzo inizia la sua vita in una piantagione di canna da zucchero alle Barbados, dove attira l’attenzione del fratello del proprietario terriero, Christopher “Titch” Wilde. L’eccentrico inventore, abolizionista per convinzione, si affeziona alla mente brillante del giovane Wash e lo nomina suo assistente per le sue ricerche scientifiche. Tuttavia, una tragedia nella piantagione costringe i due a fuggire con il pericolo che li insegue ad ogni passo.

Anni dopo, Wash si ritrova a vivere in incognito in Nuova Scozia, continuando a coltivare il sogno suo e di Titch di creare un Cloud Cutter. Tuttavia, il suo passato ineluttabile continua a incombere su di lui, costringendolo a continuare a cercare la libertà. La serie accompagna gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso il mondo intorno al 1830, in un clima di tensioni socio-politiche. Nonostante l’ambientazione storica, la storia è intrisa di temi legati alle meraviglie delle scoperte, sia scientifiche che personali.

Un caso storico ha ispirato l’autrice Esi Edugyan a scrivere Washington Black

Washington Black è un romanzo storico tratto dall’omonimo romanzo di Esi Edugyan pubblicato nel 2018. Inizialmente, durante la sua fase di sviluppo, il romanzo aveva preso una direzione molto diversa. L’autrice canadese, nota per le sue opere avvincenti sulla storia dei neri, era pronta a scrivere un libro sul famigerato caso Tichborne. Il caso, uno dei processi più lunghi nella storia dei tribunali inglesi, ruotava attorno a una serie di affermazioni fatte da un individuo alla fine degli anni ’60 del XIX secolo. Il caso coinvolgeva un certo Arthur Orton (altrimenti noto come il “Tichborne Claimant”), che sosteneva di essere Roger Tichborne. Quest’ultimo era l’erede della nobile famiglia Tichborne, presumibilmente morto in un naufragio. Ciononostante, il macellaio australiano rivendicò la sua identità.

Dopo che Lady Tichborne, madre di Roger, venne a conoscenza delle affermazioni di Orton, inviò Andrew Bogle, un ex schiavo, per identificare e recuperare il pretendente. Poiché quest’ultimo era stato al servizio dei Tichborne e conosceva bene Robert, la sua identificazione del macellaio come erede della nobile famiglia giocò un ruolo cruciale nel caso. Tuttavia, col tempo, il suo contributo nel fornire a Orton informazioni sulla famiglia durante i processi divenne oggetto di speculazioni. Alla fine, il rapporto unico tra il pretendente Tichborne e Bogle si trasformò in un notevole punto di ispirazione e influenza per Edugyan. L’autrice era affascinata dalla “complessità del rapporto tra colonizzatore e colonizzato”. Inoltre, voleva esplorare le complessità di un percorso di auto-realizzazione all’interno dello stesso contesto.

In un’intervista con The Booker Prizes, Edugyan ha approfondito questo legame. Ha raccontato: “Ho scoperto che in realtà era la voce del narratore (nel caso Tichborne) a interessarmi di più, la posizione complicata di un uomo che era stato trasportato a caso dal mondo violento della sua infanzia in luoghi che erano razzialmente, socialmente e geograficamente diversi da tutto ciò che aveva conosciuto. Questo è ciò che ho tratto da quell’idea iniziale“. Di conseguenza, anche se il romanzo, e per associazione la serie, tracciano un mondo narrativo lontano dalla realtà del caso Tichborne, il personaggio di George Washington Black e il suo viaggio rimangono intrinsecamente legati ad esso.

Washington Black adatta il romanzo attraverso una lente ottimistica

Per la maggior parte, ”Washington Black” rimane un adattamento autentico del romanzo di Esi Edugyan. Sia la serie che il romanzo sono incentrati sulle avventure di Wash nel corso di diversi anni, durante i quali viaggia in vari angoli del mondo. Il creatore Selwyn Seyfu Hinds, che ha diretto la sceneggiatura insieme al suo team di scrittori, è stato ispirato ad affrontare il progetto dal suo amore per il materiale originale. Hinds ha scoperto il romanzo durante l’adolescenza. All’epoca, il giovane immigrato caraibico era abituato a sradicare continuamente la sua vita per spostarsi in cerca di nuove esperienze e opportunità. Questo, insieme alle origini della sua famiglia, originaria delle Barbados, ha naturalmente spinto il creatore a trovare un senso di affinità tra sé stesso e l’eroe letterario. Anche se le circostanze e la storia di Wash sono molto più cupe, il nucleo della sua storia rimane qualcosa con cui può facilmente identificarsi.

Di conseguenza, Hinds si è sentito attratto dall’idea di adattare il progetto per il grande schermo. Nel farlo, il creatore e la sua troupe si sono presi alcune libertà creative, creando alcuni punti di distinzione tra la loro versione della storia e il libro di Edugyan. In particolare, la serie cerca di mettere in evidenza i temi della speranza e dell’evasione che il materiale originale sottolinea in modo significativo. Tuttavia, mentre la storia sullo schermo affronta questi argomenti idealistici, mantiene la narrazione ancorata alla realtà storica. Parlando della serie con UPI, Hinds ha detto: “Un viaggio senza tempo per gli esseri umani è quello di trovare speranza, gentilezza e gioia, e questo sembra particolarmente rilevante in tempi difficili. Non è solo evasione dalla realtà senza contenuto. È una sorta di evasione con uno scopo tematico”.

La storia di George Washington Black come inventore è un’opera di narrativa storica

In “Washington Black”, il protagonista dagli occhi vivaci inizia la sua storia nei campi di una piantagione delle Barbados e diventa uno scienziato a tutti gli effetti. La serie descrive il suo apprendistato sotto la guida di Titch e oltre, mentre continua a creare invenzioni per conto proprio in Nuova Scozia. Sebbene la sua invenzione più amata, il pallone aerostatico a vapore, rimanga una versione migliorata del lavoro suo e di Titch, Washington Black scopre anche una passione tutta sua per la biologia marina. Infatti, mentre il suo rapporto con Tanna e suo padre, il signor Goff, progredisce, crea il primo acquario dell’epoca.

L’autrice Esi Edugyan ha sviluppato questi aspetti del personaggio del protagonista con grande cura e attenzione. Ha condotto ricerche approfondite sul XIX secolo e sulla realtà delle imprese scientifiche di quel periodo storico. Di conseguenza, diversi aspetti del mondo scientifico della storia sono strettamente legati alla vita reale. Tuttavia, il posto di Wash nella storia di queste invenzioni rimane, com’era prevedibile, frutto della fantasia. Invenzioni come la mongolfiera e l’acquario sono tutte emerse nel XIX secolo. Tuttavia, i loro inventori hanno poco in comune con Wash e la sua storia. Pertanto, proprio come Andrew Bogle, anche questi inventori storici possono essere solo piccole fonti di influenza nel personaggio di George Washington Black. In definitiva, non esiste un corrispondente reale dietro al personaggio, rendendolo un’opera di fantasia.