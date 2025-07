James Gunn afferma che il sentimento antiamericano potrebbe influire sul botteghino internazionale di Superman

Il regista di Superman, James Gunn, ha ipotizzato che gli incassi internazionali del film inaugurale del DCU saranno influenzati dal “sentimento antiamericano“. Questa affermazione arriva in un momento in cui Superman sta riscuotendo un enorme successo sia dal punto di vista della critica che da quello finanziario, lanciando il franchise nascente su una traiettoria positiva, e Supergirl, in uscita il prossimo anno, sembra proseguire su questa strada.

Gli elogi per Superman tendono a concentrarsi sulla sua estetica ricca e colorata, sul cast stellare e sulla sua disponibilità ad approfondire parallelismi politici. Quest’ultimo aspetto è ciò che ha anche fatto guadagnare a Superman la sua giusta dose di detrattori, con alcuni che hanno criticato aspramente quello che considerano un messaggio “woke” in un momento particolarmente tumultuoso della politica globale.

Questo contesto geopolitico potrebbe anche influenzare le performance di Superman all’estero, secondo James Gunn, che in un’intervista a Rolling Stone ha dichiarato che il “sentimento antiamericano” potrebbe dissuadere parte del pubblico internazionale dall’acquistare un supereroe tradizionalmente americano. Ciononostante, questo non sembra preoccupare il regista, che sottolinea che Superman sta ottenendo buoni risultati in patria.

“Stiamo sicuramente ottenendo risultati migliori a livello nazionale che a livello internazionale, ma anche a livello internazionale stiamo crescendo e stiamo ottenendo ottimi risultati nei giorni feriali, proprio come da noi. Quindi ovviamente il passaparola è molto positivo sia qui che altrove. Questa è la cosa che dovevamo fare di più. Allo stesso tempo, ci sono alcuni paesi in cui sta ottenendo ottimi risultati. Brasile e Regno Unito.

Superman non è un prodotto di largo consumo in alcuni luoghi. Non è un supereroe molto conosciuto in alcuni luoghi come Batman. Questo influenza le cose. E ha anche un impatto sul fatto che in questo momento ci sia un certo sentimento antiamericano in giro per il mondo. Non ci sta aiutando molto. Quindi penso che si tratti solo di lasciare che qualcosa cresca. Ma, ripeto, per noi è stata una vittoria totale. Avere il film al cinema e che sia stato accolto con entusiasmo da persone di tutto il mondo è solo il seme dell’albero che Peter e io abbiamo innaffiato negli ultimi tre anni. Quindi, poterlo vedere partire in modo così positivo è stato incredibilmente travolgente.”

Nella nostra recensione di Superman abbiamo scritto: James Gunn costruisce una storia che parla di scelte e di identità, dove ogni personaggio si trova davanti a un bivio morale. Superman, in particolare, viene messo di fronte alla domanda più antica e complessa: cosa significa davvero essere umano? La sua è una battaglia non solo per la giustizia, ma per il diritto alla speranza, per la possibilità di scegliere la bontà anche quando il mondo intorno (e la propria predestinazione) spinge nella direzione opposta. Questo Superman non è mai un dio distante, ma un uomo che lotta ogni giorno per mantenere la propria fede nell’umanità, con tutti i suoi limiti e contraddizioni, nonostante sia uno straniero in terra straniera, un alieno, o, per usare un termine più attuale, un “immigrato”.

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.