Washington Black, la spiegazione del finale: perché Titch ha abbandonato Wash?

Washington Black che ha debuttato su Prime Video è una serie drammatica epica e avventurosa che segue la storia del personaggio principale attraverso i numerosi alti e bassi della sua vita. Basata sull’omonimo romanzo di Esi Edugyan, la serie di otto episodi offre un viaggio ricco di azione che si conclude con una nota molto emozionante per il protagonista. Dopo anni passati alla ricerca della verità su come sono andate le cose, Washington Black, alias Wash, si ritrova finalmente faccia a faccia con le persone che lo hanno perseguitato per tanto tempo. Le risposte che ottiene non sono necessariamente quelle che cercava, ma sono comunque quelle di cui aveva bisogno. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in Washington Black

George Washington Black, alias Wash, è nato in una piantagione dove ha vissuto al servizio della famiglia Wilde. Tuttavia, le cose prendono una piega diversa con l’arrivo di Christopher “Titch” Wilde, un uomo dallo spirito scientifico che riconosce il forte senso dell’invenzione e dell’esplorazione di Wash. Mentre Titch crede nel dare a Wash ogni opportunità di imparare e crescere come scienziato, i suoi fratelli, Phillip ed Erasmus, non la pensano allo stesso modo. Quando Phillip muore e Wash si assume la responsabilità della sua morte, Titch decide di portarlo via dalla piantagione, mentre Erasmus manda un cacciatore di taglie alle sue calcagna.

Il viaggio porta Titch e Wash attraverso molti alti e bassi, ma alla fine si separano nell’Artico, dove Titch intendeva trovare suo padre, che si presumeva morto. Anni dopo, Wash vive in Nuova Scozia, dove si è affermato come un giovane uomo rispettabile con grandi sogni sostenuti da Medwin Harris. Lì incontra anche Tanna Goff, una donna di razza mista costretta a nascondere la sua identità nera e a farsi passare per bianca. Mentre suo padre ha già combinato il suo matrimonio con un certo signor McGee, lei si innamora di Wash. Nel frattempo, la taglia che Erasmus ha messo sulla testa di Wash è ancora valida e il cacciatore finalmente viene a cercarlo.

Alla fine della stagione, Wash è riuscito a sbarazzarsi del cacciatore di taglie e si è riunito con Tanna, con la quale parte per l’Inghilterra, sperando di trovare un posto nella comunità scientifica del paese, grazie alla sua invenzione dell’acquario. Tuttavia, quando il padre di Tanna rivendica l’invenzione come propria, Wash decide di seguire la sua strada creando un dispositivo volante su cui aveva lavorato con Titch anni prima. Questo gli permette anche di viaggiare in lungo e in largo per trovare finalmente le risposte che ha sempre cercato. SPOILER IN ARRIVO.

Kit era la madre di Kit Wash?

Durante i suoi primi anni nella piantagione, Wash non aveva idea di chi fosse e da dove venisse. Una donna di nome Big Kit, un’altra schiava della piantagione, era l’unica figura materna che conoscesse. Alla fine, però, scopre che anche lei era sua madre biologica. Questa rivelazione sconvolge Wash perché significa che era stato vicino a sua madre per tutto questo tempo e che era stato abbandonato nella piantagione quando era scappato con Titch. Alla fine, scopre tutta la verità su chi era realmente sua madre.

Si scopre che prima di essere costretta a una vita da schiava, Kit era una guerriera al servizio del re di Dahomey. Faceva parte della sua squadra di protezione e una delle regole del suo lavoro era che non poteva avere una famiglia propria. Tuttavia, aveva segretamente avuto una relazione con un uomo ed era rimasta incinta. L’uomo non tornò mai più, ma quando il re scoprì che era incinta, la cacciò dalla sua squadra e la punì vendendola a un uomo bianco. Quando Kit arrivò alla piantagione Wilde, era già sul punto di dare alla luce Wash.

Per anni, Kit tenne segreto il suo vero legame con Wash. In primo luogo, si sentiva in colpa per averlo portato in un mondo in cui non poteva essere un uomo libero. In secondo luogo, nonostante le circostanze, nutriva ancora la speranza che Wash riuscisse a trovare una via d’uscita da quella situazione atroce e a fare qualcosa della sua vita. Sapeva anche che quando fosse arrivato il momento di andarsene, lui avrebbe dovuto essere libero di seguire la propria strada e non restare indietro per un senso di obbligo verso di lei come madre. A modo suo, pensava di proteggere il bambino. La sua fiducia nel ragazzo si rivela fondata quando lui lascia la piantagione e, nonostante tutte le difficoltà incontrate lungo il cammino, diventa un inventore con idee e pensieri che potrebbero cambiare il mondo. Questo è ciò che Kit ha sempre voluto.

Perché Titch ha lasciato Wash?

Se Kit era la figura materna di Wash, Titch è diventato la sua figura paterna e il suo mentore, almeno nei pochi anni che hanno trascorso insieme in fuga. Senza Titch, la storia di Wash avrebbe potuto prendere una piega molto diversa, e Wash era grato per tutto ciò che aveva imparato da lui. Tuttavia, questo non cambia il fatto che Titch lo abbia abbandonato nell’Artico. Il loro viaggio nella tundra ghiacciata era motivato dalla scoperta che il padre di Titch, James Wilde, era vivo. Per tutta la vita, Titch aveva cercato l’approvazione di suo padre, ed era per questo che era rimasto ferito quando aveva scoperto che suo padre aveva probabilmente finto la sua morte, credendo anche che questa potesse essere la sua occasione per dimostrare a suo padre che era uno scienziato bravo quanto lui, se non migliore.

Ciò che Titch ha trovato è stata una delusione, poiché è venuto fuori che suo padre aveva intenzionalmente lasciato tutto per concentrarsi interamente sulla sua ricerca e per trascorrere del tempo con il suo amante, Peter. Non sembrava importargli affatto che i suoi figli avessero attraversato un periodo difficile, con uno di loro che era morto. Non aveva alcuna intenzione di tornare, almeno non fino a quando non avesse terminato la sua ricerca. Allo stesso tempo, suo padre gli fece anche capire chiaramente che non lo aveva mai considerato uno scienziato e che non lo avrebbe mai apprezzato come avrebbe voluto. Il viaggio giunge al termine quando Titch decide di avventurarsi nell’ignoto, lasciando Wash alle spalle. Naturalmente, prende accordi affinché il ragazzo possa andare in Nuova Scozia e ricominciare una nuova vita. Wash, tuttavia, ha sempre considerato Titch l’unica famiglia che avesse mai avuto e quando l’uomo se ne va, il ragazzo si sente abbandonato.

Anni dopo, quando Wash arriva a Londra, scopre che Titch è sopravvissuto alla sua camminata nel nulla innevato dell’Artico e che attualmente si trova in Marocco. Per Wash, la scoperta che il suo mentore è sopravvissuto è enorme, soprattutto perché è ancora tormentato dal suo abbandono. Quando si incontrano, Wash si rende conto che anche Titch è ancora perseguitato dal fantasma di suo padre. Sembra che, nonostante la morte di James anni prima e l’apparente allontanamento di Titch, l’uomo abbia continuato a nutrire l’ossessione di ottenere l’approvazione di suo padre. Quando Wash si presenta davanti a lui, il suo primo pensiero è come il ragazzo, ormai diventato un uomo, possa aiutarlo a capire i meccanismi della macchina su cui sta lavorando, che dovrebbe portarlo sulla luna.

Rendendosi conto che Titch è ancora legato alle cose che lo hanno tenuto prigioniero per tutti questi anni, capisce che non otterrà alcuna risposta da lui. Tuttavia, dal comportamento di Titch si possono dedurre molte cose. Sembra che Titch abbia sempre visto Wash come un mezzo per raggiungere un fine. Aveva notato il talento del ragazzo e, sebbene provasse un certo affetto per lui, non era abbastanza forte da tenerlo legato a sé. Quando lo portò con sé in fuga, non pensò che prendersi cura di un bambino fosse una responsabilità che richiedeva grandi sacrifici. Alla fine, quando si è riunito con suo padre e ha subito un dolore straziante, si è reso conto di non essere in grado di essere ciò di cui Wash aveva bisogno. Alla fine, è diventato un riflesso di suo padre, abbandonando Wash, che era come un figlio per lui, al suo destino e scegliendo i propri motivi egoistici.

Cosa succede a Titch?

Quando Wash capisce che non otterrà mai una spiegazione o delle scuse da Titch, decide di lasciare l’uomo al suo destino. Invece di lasciarsi confondere dalla decisione di averlo abbandonato, decide di rinunciare completamente a Titch e all’influenza che questi potrebbe aver avuto su di lui. In un gesto di gentilezza verso il suo ex mentore, Wash lascia Titch con le ultime parole di suo padre, soprattutto dopo che l’uomo gli chiede dei suoi ultimi momenti, considerando che lui era una delle poche persone presenti.

Wash rivela che James gli ha detto di dire a suo figlio di vivere la sua vita per se stesso e secondo i propri termini, senza lasciarsi dettare dal desiderio di compiacere qualcun altro, tanto meno lui. Queste parole colpiscono profondamente Titch perché lui aveva fatto esattamente l’opposto. Aveva vissuto una vita che pensava suo padre avrebbe approvato e, così facendo, aveva dimenticato di vivere. È anche commosso dalla consapevolezza che suo padre teneva a lui, dopotutto, e che ha pensato a lui nei suoi ultimi momenti.

Mentre elabora queste informazioni, Wash lo saluta senza alcuna intenzione di tornare da lui o di cercarlo di nuovo. Questo è l’addio definitivo di Wash a Titch, e non gli importa cosa farà l’uomo in futuro. Considerando quanto Titch sia immerso nella sua attuale invenzione e quanto sia forte il suo desiderio di dimostrare il proprio valore a suo padre, sembra improbabile che lascerà il deserto. Tuttavia, le parole di Wash dovrebbero dargli la prospettiva necessaria per abbandonare la sua impresa folle, tornare a casa e riconsiderare le sue scelte di vita.

Dove vanno Wash e Tanna?

Dopo aver ricevuto da Titch la chiusura di cui aveva bisogno, Wash torna a costruire la sua nave e, con l’aiuto di Tanna, ci riesce. I due si sposano e quando raggiungono Dahomey, Tanna è incinta. Il ritorno in patria permette a Wash di comprendere meglio il passato di sua madre, scoprendo che il suo vero nome era Nawi. Scopre le sue origini guerriere e come è stata costretta a lasciare la sua casa perché era rimasta incinta di Wash. Quando chiede di suo padre, non ottiene una risposta precisa, ma gli viene detto che dalla descrizione fatta da sua madre sembra che suo padre non fosse altro che Nymae, il dio del cielo e dell’acqua. Sebbene l’idea sia interessante, Wash fatica a crederci.

Qualche tempo dopo, Tanna dà alla luce la loro bambina, che chiamano Nawi. Alla fine, il soggiorno di Wash e Tanna a Dahomey giunge al termine e i due riprendono il volo. Questa volta vanno alle Isole Salomone, dove è il turno di Tanna di ricongiungersi con la famiglia materna. Era stata tenuta lontana da loro per tutti questi anni perché suo padre non voleva che riconoscesse, e tanto meno accettasse, quella parte di sé. Tuttavia, il ritorno alle Isole Salomone le permette di tornare alle sue radici e ricongiungersi con sua madre, cosa che desiderava fin da quando era bambina.

Alla fine, anche il soggiorno delle due donne sulle isole giunge al termine e riprendono il volo. A questo punto, la loro figlia è già cresciuta e il trio non vede l’ora di esplorare nuovi luoghi e cose. Con Wash e Tanna liberi di scegliere la vita che desiderano, il mondo è loro. Potrebbero tornare in Inghilterra affinché Wash riprenda le sue invenzioni e vinca l’expo. Tuttavia, lui non sembra più interessato all’approvazione degli scienziati inglesi ed è più probabile che lui e Tanna si concentrino interamente su ciò che vogliono creare e inventare, senza essere influenzati dalle aspettative degli altri.