I Fantastici Quattro: Gli Inizi, guida ai più grandi spoiler e alle rivelazioni del film

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) è finalmente al cinema, e dopo averlo visto proponiamo ora una guida completa a tutti i principali spoiler e rivelazioni del film, compreso cosa succede, chi muore e come cambierà per sempre l’MCU. Il film, che introduce finalmente la Prima Famiglia Marvel nell’universo cinematografico Marvel, è ambientato nella Terra-828 e si svolge diversi anni dopo l’inizio della carriera del team di supereroi titolare, ormai diventati supereroi e celebrità affermati.

La notizia della gravidanza di Sue Storm rende il mondo ancora più entusiasta per il futuro della famiglia, anche se tutto cambia con l’arrivo di Silver Surfer. Egli annuncia l’arrivo di Galactus, un’entità simile a un dio che sta per divorare la Terra. Con la notizia dell’imminente fine del pianeta, i Fantastici Quattro devono capire come fermare la distruzione della Terra da parte di Galactus, anche se ciò potrebbe comportare un sacrificio estremo.

Chi muore in I Fantastici Quattro: Gli Inizi?

Dopo la notizia dell’arrivo di Galactus, i Fantastici Quattro si dirigono nello spazio per rintracciarlo. Percepiscono l’energia del Divoratore di Mondi provenire da un pianeta lontano, ma quando arrivano non vedono nulla. Almeno fino a quando Galactus non emerge dal pianeta, distruggendolo. Non si sa quali creature lo abitassero, ma i Fantastici Quattro assistono inequivocabilmente alla loro morte. Nel corso del film vengono menzionati diversi altri pianeti che Galactus ha consumato. Tuttavia, questo è l’unico che viene mostrato sullo schermo mentre viene divorato.

Sue Storm muore (ma Franklin la riporta in vita)

Durante lo scontro finale dei Fantastici Quattro con Galactus, il loro piano di intrappolarlo in un teletrasporto fallisce. Fortunatamente, Sue Storm riesce a usare i suoi poteri per spingere Galactus nel teletrasporto, mentre Silver Surfer sferra il colpo finale mandandolo ai confini dell’universo. Tuttavia, spingere Galactus è stato troppo per i poteri di Sue, che consuma le sue forze fino alla morte.

Reed, Johnny e Ben si riuniscono tutti intorno al suo corpo, confermando che è effettivamente morta. A quel punto, Reed poggia Franklin sul corpo della madre morta in modo che possa dirle addio. Tuttavia, Sue torna in vita grazie ai misteriosi poteri di Franklin, i quali sono evidentemente il motivo della sua resurrezione. Quindi, anche se la morte non è permanente, solleva molte domande sulle reali capacità di Franklin Richards.

I più grandi spoiler e rivelazioni in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Galactus e Silver Surfer vengono teletrasportati ai confini dell’universo

I Fantastici Quattro fanno diversi tentativi per impedire a Galactus di consumare la Terra, prima cercando di negoziare con Galactus e poi cercando di teletrasportare la Terra in un luogo diverso. Tuttavia, quando Galactus finalmente arriva, hanno un’ultima carta da giocare: teletrasportare Galactus lontano. Quindi, usano Franklin come esca per attirare Galactus nel luogo in cui si trova un dispositivo di teletrasporto.

Sfortunatamente, Galactus capisce il piano dei Quattro ed evita la trappola. Dopo un’intensa battaglia, Sue – come già riportato – usa i suoi poteri per spingere Galactus nel wormhole. Proprio mentre Galactus sta però per tirarsi fuori, Silver Surfer arriva e, ponendosi in contrasto con quello che fino a quel momento è stato il suo padrone, lo sperona, scaraventando il Divoratore di Mondi (ma anche se stessa) in una parte sconosciuta dello spazio.

Franklin Richards è uno dei personaggi più potenti dell’MCU

Poco dopo la nascita di Franklin Richards, i Fantastici Quattro scoprono che ha dei poteri misteriosi. Quando trattano con Galactus, il cattivo nota la gravidanza di Sue. Si offre di risparmiare la Terra se gli consegnano Franklin, dicendo che Franklin è abbastanza potente da fermare la fame sua costante di Galactus. Reed afferma di non aver rivelato anomalie nei test condotti sul figlio, ma Galactus ribatte che il bambino sta volontariamente nascondendo loro la sua vera natura.

Sebbene i Quattro non abbiano dunque ancora capito i poteri di Franklin, alla fine del film lui riesce a riportare in vita Sue, il che significa che è in grado di resuscitare i morti, il che è un potere non da poco. La scena a metà dei titoli di coda suggerisce poi anche che Franklin possiede una superintelligenza, dato che L’origine delle specie di Charles Darwin è uno dei libri preferiti del bambino di quattro anni. Solo il futuro ci dirà di cosa è capace questo personaggio, che già così si preannuncia essere tra i più potenti del MCU.

Il Dottor Destino vuole Franklin

La scena a metà dei titoli di coda vede il Dottor Destino apparire nel Baxter Building, chiaramente interessato a Franklin Richards. Non si sa ancora cosa voglia Destino, ma probabilmente sta cercando di ottenere quegli stessi poteri che voleva Galactus. Questa trama certamente continuerà in Avengers: Doomsday, rivelando i veri piani di Destino e in che modo si legherà a Franklin.

I Fantastici Quattro non lasciano la Terra-828 in questo film

La scena post-credits di Thunderbolts* ha visto la squadra titolare monitorare un fenomeno interdimensionale, rivelando che la nave dei Fantastici Quattro è arrivata nell’universo principale dell’MCU. Ciò ha creato l’aspettativa che i Fantastici Quattro avrebbero lasciato la Terra-828 ad un certo punto in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Tuttavia, ciò non è accaduto.

La squadra sconfigge Galactus e rimane sulla Terra-828, anche nelle scene post-credits del film. Quindi, è probabile che la scena presente in Thunderbolts* non verrà spiegata fino ad Avengers: Doomsday, con la squadra che potrebbe aver inseguito Doom nell’MCU. Forse il villain ha rapito Franklin e lo ha portato con sé? In ogni caso, questo pone temporalmente il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi prima di Thunderbolts*.

Leggi tutti i nostri approfondimenti su I Fantastici Quattro: Gli Inizi