La Leggenda di Vox Machina: la serie rinnovata per una quinta e ultima stagione

La serie fantasy animata di Critical Role La Leggenda di Vox Machina (qui la recensione della prima stagione) è stata rinnovata per una quinta e ultima stagione, come annunciato dal gruppo al San Diego Comic Con. La notizia arriva con largo anticipo rispetto al rilasciio della quarta stagione, che sarà disponibile su Prime Video nel 2026. Intanto i fan di Dungeons and Dragons potranno godersi la nuova serie di Critical Role, “The Mighty Nein”, che sarà disponibile dal 19 novembre.

Entrambe le serie vedono protagonisti i fondatori e i membri del cast di Critical Role: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham. In La Leggenda di Vox Machina danno vita ai personaggi di Dungeons & Dragons preferiti dai fan della loro prima campagna Critical Role. Bailey interpreta la ranger mezzelfa Vex, O’Brien è il suo fratello gemello Vax, Willingham è l’adorabile barbaro Grog, Johnson è il sacro chierico gnomo Pike, Jaffe è il pistolero reale Percy, Ray è la druida mezzelfa magica Keyleth e Riegel è il bardo gnomo volgare Scanlan.

Dove siamo rimasti con La Leggenda di Vox Machina?

La terza stagione si è conclusa con il gruppo che ha sconfitto una volta per tutte i draghi malvagi del Chroma Conclave, per poi apparentemente separarsi e andare ciascuno per la propria strada. Tuttavia, la scena finale ha anticipato l’apparizione del cattivo non morto definitivo di Critical Role, Vecna. La quarta stagione “vedrà i nostri eroi sparsi in tutto il mondo in viaggi separati, ma quando una minaccia catastrofica si abbatte su Exandria, devono riunirsi per affrontare un nemico più oscuro di quanto potessero immaginare”.

“È molto raro che una serie televisiva riesca a raccontare una storia completa, dall’inizio alla fine, esattamente come era stata immaginata”, hanno detto Riegel e Willingham. “Siamo molto grati ai nostri fan, ai critters, ai nostri partner di Prime Video e ai sostenitori originali di Kickstarter per aver dato vita a questo show e aver trasformato gli stupidi di Vox Machina in leggende dell’animazione”. Non resta a questo punto che attendere i nuovi episodi di La Leggenda di Vox Machina su Prime Video.