Il silenzio degli innocenti: la spiegazione del finale e del suo significato

Il silenzio degli innocenti è famoso per la sua protagonista grintosa, il suo spietato antagonista e il loro finale agghiacciante. Il film del 1991 di Jonathan Demme segue Clarice Starling, una tirocinante dell’FBI che lavora con il famigerato cannibale Dr. Hannibal Lecter per cercare di fermare il serial killer Buffalo Bill. Hannibal è ispirato a killer reali, anche se molti spesso dimenticano che non è il cattivo principale del film. Il killer, Buffalo Bill, dà la caccia alle donne per confezionarsi un abito di pelle. Anche se Clarice e Hannibal sono una coppia improbabile, in fondo si rispettano a vicenda, anche quando Hannibal non è più al sicuro dietro le sbarre alla fine del film.

Questo thriller sconvolgente ha guadagnato notorietà per le sue interpretazioni e i suoi personaggi avvincenti. Il silenzio degli innocenti ha vinto diversi premi Oscar l’anno della sua uscita, tra cui quello per il miglior attore protagonista ad Anthony Perkins, quello per la miglior attrice protagonista a Jodie Foster e quello per il miglior film. Da allora, Il silenzio degli innocenti è stato citato e referenziato molte volte in altri media. Nonostante la sua popolarità e influenza, il finale de Il silenzio degli innocenti lascia il pubblico con alcune domande sul destino dei personaggi.

Cosa succede nel finale de Il silenzio degli innocenti

Nell’ultimo atto de Il silenzio degli innocenti, l’FBI crede di aver localizzato Buffalo Bill a Chicago e si precipita a catturarlo. Ordina a Clarice di rimanere in Ohio, dove lei continua a interrogare le persone collegate alla prima vittima. Questo compito la porta a casa di Buffalo Bill, dove lui la invita a entrare e le fa alcune domande sul caso. Quando Clarice si rende conto di dove si trova, ha inizio un inseguimento, con Buffalo Bill che la conduce nel suo laboratorio nel seminterrato. Dopo che le luci si spengono, Buffalo Bill indossa occhiali per la visione notturna e segue Clarice, ma il rumore della sua pistola che si arma tradisce la sua posizione, portando Clarice a sparargli e ucciderlo.

Hannibal è passato a un altro bersaglio familiare, e l’ultima scena del film lo vede mentre insegue la sua nuova vittima, ancora una volta un uomo libero.

Dopo aver fermato Buffalo Bill, Clarice si diploma all’accademia, ottenendo il titolo di agente speciale. Il suo superiore, Crawford, le stringe la mano, suggerendole che la assumerà per lavorare nell’unità di scienze comportamentali, che lei definisce il lavoro dei suoi sogni. Inoltre, durante la cerimonia, Hannibal chiama Clarice per controllare come sta dopo la sua fuga all’inizio del film. La sua telefonata dimostra che lui sa esattamente dove lei si trova e cosa sta facendo, ma assicura a Clarice che non la cercherà. Hannibal è passato a un altro bersaglio familiare, e l’ultima scena del film lo mostra mentre pedina la sua nuova vittima, il dottor Chilton, ancora una volta un uomo libero.

Cosa significa “Il silenzio degli innocenti”?

È un riferimento al silenzio degli agnelli letterali dell’infanzia di Clarice

Il titolo “Silenzio Degli Agnelli si riferisce agli agnelli dell’infanzia di Clarice, il cui belato la perseguita ancora da adulta. Sono un simbolo del desiderio di Clarice di fermare la sofferenza degli altri, proprio come ha cercato di aiutare gli agnelli che venivano macellati nella fattoria della sua famiglia. In una confessione avventata a Hannibal, Clarice ammette di aver cercato di scappare per salvare uno degli agnelli, ma di essere stata fermata e l’agnello ucciso. Far tacere gli agnelli significherebbe che Clarice smetterebbe di provare compassione per gli altri e sarebbe in grado di prendere decisioni per sé stessa.

Gli agnelli sono una metafora delle vittime innocenti che Clarice incontra nel caso. Sono creature indifese che si sono smarrite e ora sono in pericolo, bisognose dell’aiuto di Clarice. È chiaro che lei farebbe qualsiasi cosa per aiutare a salvare queste vittime, anche se ciò significasse mettersi in pericolo. Ad esempio, lei insegue Buffalo Bill nella sua casa e cerca immediatamente di aiutare e proteggere Catherine prima ancora di pensare a chiamare i rinforzi e cercare aiuto per sé stessa. Sebbene questo sia un tratto ammirevole, l’empatia e la scelta professionale di Clarice significano che probabilmente non sarà mai in grado di mettere a tacere le grida di nessun agnello metaforico nella sua vita.

Cosa simboleggia la falena?

La falena significa trasformazione

Culturalmente, le falene hanno molti significati, come la distruzione invisibile e la ricerca della luce. Sebbene entrambe queste interpretazioni siano possibili per l’inclusione delle falene in Il silenzio degli innocenti, esse rappresentano più chiaramente il cambiamento e la crescita. Questo simbolismo è evidente nell’ossessione di Buffalo Bill per loro, in particolare per la falena testa di morto, poiché anche lui cerca di subire una trasformazione. Proprio come una crisalide si evolve in un insetto più bello, Buffalo Bill spera chiaramente di sentirsi più a suo agio dopo aver completato la sua tuta di pelle femminile. Lascia i bozzoli nella gola delle vittime per rappresentare il viaggio che sente di intraprendere.

L’immagine della falena della morte è raffigurata sul poster del film, diventando sinonimo del film stesso.

La specificità della falena aiuta l’FBI a identificare Buffalo Bill dopo aver collegato un ordine di falene teschio al suo vero nome, Jame Gumb. Il nome della falena deriva dal motivo sul suo dorso, che ricorda un teschio umano. Essa rappresenta letteralmente la morte, e Buffalo Bill lascia le sue vittime con quel simbolo, anche dopo che sono morte. Anche i suoi metodi di violenza derivano dalla falena, tagliando modelli di cucito dalla schiena di una vittima in una forma a diamante che ricorda le ali.

Come ha fatto Clarice a trovare il vero Buffalo Bill?

Ha seguito gli indizi di Hannibal per arrivare al killer

Seguendo gli indizi di Hannibal su dove Buffalo Bill potrebbe aver trovato la sua prima vittima, Frederica, Clarice va a Belvedere, Ohio, per parlare con le persone che la conoscevano. L’amica di Frederica dice che erano solite cucire con la signora Lippman e dà a Clarice l’indirizzo. Senza saperlo, questo è ora l’indirizzo di Buffalo Bill, e la rivelazione è un capolavoro di montaggio ricco di suspense, che rispecchia il resto dell’arrivo dell’FBI a Chicago. Clarice entra nella casa di Buffalo Bill senza rendersi conto di dove si trova, ma quando vede una falena e altri oggetti sospetti, gli punta subito la pistola contro.

Come la maggior parte delle rivelazioni nel film, Clarice è guidata lì dalla guida di Hannibal. Chiaramente, Hannibal sapeva che Buffalo Bill era a Belvedere, motivo per cui ha dato a Clarice indizi che suggerivano che avrebbe potuto cercare lì. Altrettanto intenzionalmente, fornisce indizi fuorvianti all’FBI, sapendo che questo li rallenterà. Sapeva dove stava mandando entrambe le parti nell’atto finale. Si può sostenere che Hannibal lo abbia fatto per far risaltare Clarice come agente, aiutandola a ottenere una promozione, ma potrebbe anche essere che lei fosse l’unica a cui teneva abbastanza da aiutarla.

Perché Hannibal ama così tanto Clarice e perché promette di risparmiarla?

Rispetta la sua intelligenza e il suo tatto

Hannibal apprezza chiaramente Clarice come rivale intellettuale. Sebbene Hannibal sappia di essere un intellettuale, confida anche nel fatto che Clarice sarà in grado di risolvere gli enigmi che le propone, aiutandola a condurla a Buffalo Bill. Vede che è giovane e ancora in fase di formazione, quindi non la considera una minaccia alla sua sicurezza; al contrario, la vede come una nuova persona divertente con cui confrontarsi. Le numerose citazioni di Hannibal le offrono solo piccoli indizi per assicurarsi che lei torni da lui una volta risolti, in cerca della sua compagnia.

Alcuni spettatori ipotizzano anche che lui la apprezzi di più dopo aver sentito parlare della sua bontà e delle sue intenzioni pure. Apprezza la sua vulnerabilità e il suo coraggio, soprattutto in contrasto con i medici della struttura che lo trattano come un animale. Lei rivela anche che la sua motivazione è sempre quella di aiutare gli innocenti, cosa che Hannibal sembra rispettare a modo suo. È chiaro che ha dei principi morali e dei valori, come quando punisce un altro paziente per essere stato scortese con Clarice, dicendo: “La scortesia è per me indicibilmente brutta”.

La loro amabilità è esemplificata al meglio dalla telefonata di Hannibal a Clarice alla fine del film. Non l’avrebbe fatto se non la rispettasse almeno un po’. Promette anche che non la cercherà, ma entrambi sanno che alla fine lei potrebbe cercarlo di nuovo, cercando di rimetterlo in prigione. Questo legame lo eccita, così la chiama per darle qualche indizio sui suoi piani, stuzzicandola con la sua onnipresenza nella sua vita. Vede il potenziale ritorno di Clarice nella sua vita come una sfida che non vede l’ora di affrontare, dicendole: “Il mondo è più interessante con te”.

Chi incontra Hannibal nell’ultima scena e dove si trova?

Lui accenna al fatto che ucciderà il dottor Chilton

Quando Hannibal chiama Clarice, le dice di non cercare di rintracciare la chiamata perché non resterà in linea a lungo. Con fare schivo, le dice che ha un vecchio amico a cena. Anche se si tratta di un’espressione comune, è chiaro che Hannibal la intende in senso letterale. Dato che non dice a Clarice dove si trova, lei non ha modo di sapere cosa sta facendo o chi sarà la sua prossima vittima. Tuttavia, al pubblico viene rivelato che Hannibal sta guardando avidamente il dottor Chilton del Baltimore State Hospital for the Criminally Insane mentre scende da un piccolo aereo.

La destinazione finale di Hannibal non viene mai rivelata. Sebbene alcuni ipotizzino che si tratti di Firenze, dato che Hannibal e Clarice ne hanno discusso, l’ambientazione non assomiglia molto a una città italiana. La scena è stata girata all’aeroporto di Bimini, nelle Bahamas, che sembra più probabile di Firenze. Non è chiaro come Hannibal sapesse che Chilton sarebbe stato alle Bahamas e come lui stesso sia arrivato lì.

Il vero significato del finale de Il silenzio degli innocenti

La lotta di Clarice con Hannibal non è finita

Il silenzio degli innocenti si concentra sulla lotta di Clarice contro il male. Anche se è riuscita a trovare e uccidere Buffalo Bill, salvando Catherine Martin, il suo lavoro non è finito. L’ultima telefonata di Hannibal le ricorda che lui è ancora là fuori ad uccidere persone. Sebbene lui prometta di non ucciderla, entrambi sanno che le loro strade probabilmente si incroceranno di nuovo quando lei dovrà rintracciarlo. La loro telefonata è breve, ma scuote chiaramente Clarice, mentre Hannibal sembra impassibile. Anche l’ultima scena de Il silenzio degli innocenti ha lo scopo di mettere a disagio il pubblico, sapendo che Hannibal è libero, e ricordando agli spettatori la lotta continua e senza fine contro il male.

Approfondimenti sul mondo di Hannibal Lecter: