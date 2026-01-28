Wonder Man, la spiegazione del finale: qual è il futuro della Damage Control nel MCU?

L’intera stagione di Wonder Man è stata resa disponibile su Disney+ e, sebbene risolva l’arco narrativo principale, il finale solleva alcune domande. Simon Williams non ha certo avuto una vita facile. Nonostante possieda poteri straordinari che molti invidierebbero, i suoi sogni lo hanno portato in una direzione molto diversa.

Come protagonista dell’attesissimo reboot supereroistico Wonder Man, la fama di Williams è destinata a decollare a Hollywood e oltre, ma c’è anche una vena di malinconia quando l’eroe ripensa agli eventi che lo hanno condotto a questo successo e all’improbabile amicizia nata con il controversissimo Trevor Slattery.

Naturalmente, tutto ciò porta ad alcuni sviluppi interessanti nel finale di stagione che quasi certamente garantiscono un futuro a Simon Williams nel MCU, ma prima che tutto questo accada ci sono alcuni aspetti importanti da chiarire.

Simon Williams ha finalmente abbracciato la sua identità di supereroe come Wonder Man

Simon Williams ha avuto una profonda paura delle proprie abilità fin dalla prima infanzia, fino al momento in cui lo incontriamo per la prima volta in Wonder Man. Come viene rivelato a metà serie, Hollywood non è affatto accogliente nei confronti di chi possiede capacità soprannaturali, e i sogni di Simon avrebbero potuto infrangersi prima ancora di cominciare se qualcuno avesse scoperto il suo segreto.

Tuttavia, dopo la sua grande occasione come Wonder Man, sembra molto più disposto ad accettare quella parte di sé che per tutta la vita ha cercato di tenere nascosta. Che ciò sia dovuto in parte alla sua nuova sicurezza economica o al fatto di aver finalmente realizzato i propri sogni, Simon è pronto a rischiare tutto per salvare il suo caro amico Trevor Slattery.

Con la scusa di prepararsi per un nuovo ruolo, Simon inizia a seguire da vicino un uomo medio della classe media americana che, a quanto pare, lavora per il Dipartimento di Controllo dei Danni (Department of Damage Control, DODC). Questo fa parte di un elaborato piano di Simon per liberare Trevor da una prigione DODC ad alta sicurezza, occasione in cui rivela per la prima volta di poter volare, oltre a possedere gli altri poteri già noti.

La prigione del DODC posiziona inoltre il Dipartimento come uno dei principali antagonisti degli eventi futuri, soprattutto considerando che è già stato confermato il suo ritorno in Spider-Man: Brand New Day.

Trevor Slattery è un fuggitivo, ma almeno è libero

Simon Williams può sperare che la sua identità resti in parte nascosta, ma ha corso un enorme rischio personale per liberare Trevor, e ora diverse persone conoscono il suo segreto, il che potrebbe sconvolgere completamente la sua vita. Tuttavia, almeno è riuscito a riunirsi con il suo amico, e Trevor non è più costretto a pagare per crimini che non ha commesso.

Trevor si è nuovamente presentato al mondo come un pericoloso terrorista, arrivando persino a sostenere di aver fatto esplodere un set cinematografico. Tuttavia, Trevor ha degli amici a Ta Lo che potrebbero essere disposti ad accogliere lui e Simon Williams. Se così fosse, ciò creerebbe immediatamente un collegamento tra questi personaggi e Shang-Chi, aprendo la strada a una loro futura ricomparsa.

Wonder Man tornerà in Avengers: Doomsday?

Wonder Man non suggerisce in modo definitivo un ritorno di Simon Williams, poiché non include una scena post-crediti, ma esiste un percorso che potrebbe portare questo eroe a unirsi ai più potenti eroi della Terra per affrontare una minaccia come Doctor Doom. Come evidenziato, Simon ora ha un legame con Shang-Chi attraverso Trevor, il che potrebbe condurlo a unirsi agli Avengers di Sam Wilson.

Tuttavia, se Simon riuscisse a mantenere la sua doppia vita da star di Hollywood, potrebbe essere impegnato in altri progetti e continuare a evitare l’uso dei suoi poteri quando il pericolo si presenta. Per questo motivo, non è affatto chiaro se Wonder Man tornerà in Avengers: Doomsday oppure no.

Ci sarà una seconda stagione di Wonder Man?

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale su una seconda stagione di Wonder Man, ma il responsabile di Marvel Television, Brad Winderbaum, ha confermato che esiste la possibilità che la serie continui, soprattutto per via del suo status di Marvel Spotlight, ovvero una categoria di produzioni leggermente meno centrali e interconnesse con il resto del MCU.

Sembra che i Marvel Studios stiano aspettando di vedere come i fan reagiranno a ciascun progetto, per poi decidere se proseguire la serie qualora le condizioni fossero favorevoli. Considerando inoltre che Wonder Man ha già ottenuto un indice di gradimento del 92% su Rotten Tomatoes da parte della critica, le possibilità di un seguito appaiono piuttosto solide.

Wonder Man prepara il terreno per i West Coast Avengers?

Nei fumetti Marvel, Wonder Man è spesso associato ai West Coast Avengers, una branca degli Avengers con base principalmente negli Stati Uniti occidentali. Wonder Man non fa nulla di esplicito per introdurre i West Coast Avengers, ma vale la pena notare che si tratta del quarto eroe proveniente dalla California nel MCU.

In primo luogo, Scott Lang, alias Ant-Man, aveva base a San Francisco e ha avuto un ruolo di rilievo nella Infinity Saga. In secondo luogo, anche Shang-Chi vive a San Francisco, sebbene venga introdotto più tardi, nella Multiverse Saga. Più recentemente, prima di Simon Williams, Jennifer Walters, alias She-Hulk, operava nell’area di Los Angeles.

Sulla West Coast ci sono sicuramente abbastanza talenti per formare una squadra di supereroi, ma resta da vedere se questa possibilità si concretizzerà. In ogni caso, Wonder Man introduce un nuovo e potente eroe nel MCU.