Cesar 2026, tutte le nomination: Nouvelle Vague di Richard Linklater colleziona 10 candidature

Sono state annunciate le nomination ai Cesar 2026 e quest’anno, stranamente, è un nome americano a essere nominato il maggior numero di volte: Richard Linklater. Il regista ha infatti lavorato in Francia per il suo ultimo film (presentato a Cannes 2025 dove lo abbiamo visto in anteprima), Nouvelle Vague, che ha conquistato il massimo numero di nomination: dieci.
Ecco di seguito tutti i nominati per il premio più importante del cinema francese:
Miglior film
L’attachement – La tenerezza
Dossier 137
Nouvelle Vague
La petite dernière
Un semplice incidente
Miglior regia
Carine Tardieu – L’attachement – La tenerezza
Dominik Moll – Dossier 137
Stéhane Demoustier – Lo sconosciuto del Grande Arco
Richard Linklater – Nouvelle Vague
Hafsia Herzi – La petite dernière
Miglior attrice
Leïla Bekhti – C’era una volta mia madre
Valeria Bruni Tedeschi – L’attachement – La tenerezza
Léa Drucker – Dossier 137
Isabelle Huppert – La Femme la plus riche du monde
Mélanie Thierry – La stanza di Mariana
Miglior attore
Claes Bang – Lo sconosciuto del Grande Arco
Bastien Bouillon – Partir un jour
Laurent Lafitte – La Femme la plus riche du monde
Pio Marmaï – L’attachement – La tenerezza
Benjamin Voisin – Lo straniero
Miglior attrice non protagonista
Jeanne Balibar – Nino
Dominique Blanc – Partir un jour
Marina Foïs – La Femme la plus riche du monde
Ji-min Park – La petite dernière
Vimala Pons – L’attachement – La tenerezza
Miglior attore non protagonista
Swann Arlaud – Lo sconosciuto del Grande Arco
Xavier Dolan – Lo sconosciuto del Grande Arco
Michel Fau – Lo sconosciuto del Grande Arco
Pierre Lottin – Lo straniero
Raphaël Personnaz – La Femme la plus riche du monde
Miglior scoperta femminile
Manon Claver – Kika
Suzanne Lindon – I colori del tempo
Nadia Melliti – La petite dernière
Camille Rutherford – Jane Austen ha stravolto la mia vita
Anja Verderosa – L’Épreuve du feu
Miglior scoperta maschile
Idir Azougli – Météors
Sayyid El Alami – La pampa
Félix Lefebvre – L’Épreuve du feu
Guillaume Marbeck – Nouvelle Vague
Théodore Pellerin – Nino
Miglior opera prima
Arco
L’Épreuve du feu
Nino
La pampa
Partir un jour
Miglior film d’animazione
Arco
La piccola Amélie
La Vie de chateau, mon enfance a Versailles
Miglior documentario
À bicyclette!
Le Chant des Forêts
Le Cinquieme plan de La Jetee
Personne n’Y Comprend Rien
Put Your Soul on Your Hand and Walk
Miglior film straniero
L’Agente Segreto
Una Battaglia dopo l’Altra
Black Dog
Sentimental Value
Sirat
Miglior adattamento
Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’attachement – La tenerezza
Stéhane Demoustier – Lo sconosciuto del Grande Arco
Hafsia Herzi – La petite dernière
Miglior fotografia
Elin Kirschfink – L’attachement – La tenerezza
Patrick Ghiringhelli – Dossier 137
Marine Atlan – L’engloutie
Manu Dacosse – Lo straniero
David Chambille – Nouvelle Vague
Miglior scenografia
Jean-Philippe Moreaux – Chien 51
Catherine Cosme – Lo sconosciuto del Grande Arco
Riton Dupire-Clément – C’era una volta mia madre
Katia Wyszkop – Nouvelle Vague
Marie Cheminal – I colori del tempo
Migliori costumi
Céline Guignard – La condition
Corinne Bruand – Dracula – L’amore perduto
Jurgen Doering – La Femme la plus riche du monde
Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague
Pierre-Yves Gayraud – I colori del tempo
Miglior musica
Arnaud Toulon – Arco
Olivier Marguerit – Dossier 137
Fatima Al Qadiri – Lo straniero
Alex Beaupain – La Femme la plus riche du monde
Amine Bouhafa – La petite dernière
Miglior montaggio
Stan Collet – 13 jours, 13 nuits
Christel Dewynter – L’attachement – La tenerezza
Laurent Rouan – Dossier 137
Catherine Schwartz – Nouvelle Vague
Géraldine Mangenot – La petite dernière
Miglior suono
Arco
Le Chant des Forêts
Dossier 137
Nouvelle Vague
Partir un jour
Migliori effetti visivi
Chien 51
Lo sconosciuto del Grande Arco
C’era una volta mia madre
Nouvelle Vague
I colori del tempo
Miglior cortometraggio d’animazione
Les belles cicatrices
Dieu est timide
Fille de l’eau
Miglior cortometraggio documentario
Au bain des dames
Car Wash
Ni dieu ni père
Miglior cortometraggio
Big Boys Don’t Cry
Deux personnes échangeant de la salive
Mort d’un acteur
Wonderwall