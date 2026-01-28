HomeCinema News2026

Cesar 2026, tutte le nomination: Nouvelle Vague di Richard Linklater colleziona 10 candidature

Di Chiara Guida

-

César Awards 2024

Sono state annunciate le nomination ai Cesar 2026 e quest’anno, stranamente, è un nome americano a essere nominato il maggior numero di volte: Richard Linklater. Il regista ha infatti lavorato in Francia per il suo ultimo film (presentato a Cannes 2025 dove lo abbiamo visto in anteprima), Nouvelle Vague, che ha conquistato il massimo numero di nomination: dieci.

Ecco di seguito tutti i nominati per il premio più importante del cinema francese:

Miglior film

L’attachement – La tenerezza
Dossier 137
Nouvelle Vague
La petite dernière
Un semplice incidente

Miglior regia

Carine Tardieu – L’attachement – La tenerezza
Dominik Moll – Dossier 137
Stéhane Demoustier – Lo sconosciuto del Grande Arco
Richard Linklater – Nouvelle Vague
Hafsia Herzi – La petite dernière

Miglior attrice

Leïla Bekhti – C’era una volta mia madre
Valeria Bruni Tedeschi – L’attachement – La tenerezza
Léa Drucker – Dossier 137
Isabelle Huppert – La Femme la plus riche du monde
Mélanie Thierry – La stanza di Mariana

Miglior attore

Claes Bang – Lo sconosciuto del Grande Arco
Bastien Bouillon – Partir un jour
Laurent Lafitte – La Femme la plus riche du monde
Pio Marmaï – L’attachement – La tenerezza
Benjamin Voisin – Lo straniero

Miglior attrice non protagonista

Jeanne Balibar – Nino
Dominique Blanc – Partir un jour
Marina Foïs – La Femme la plus riche du monde
Ji-min Park – La petite dernière
Vimala Pons – L’attachement – La tenerezza

Miglior attore non protagonista

Swann Arlaud – Lo sconosciuto del Grande Arco
Xavier Dolan – Lo sconosciuto del Grande Arco
Michel Fau – Lo sconosciuto del Grande Arco
Pierre Lottin – Lo straniero
Raphaël Personnaz – La Femme la plus riche du monde

Miglior scoperta femminile

Manon Claver – Kika
Suzanne Lindon – I colori del tempo
Nadia Melliti – La petite dernière
Camille Rutherford – Jane Austen ha stravolto la mia vita
Anja Verderosa – L’Épreuve du feu

Miglior scoperta maschile

Idir Azougli – Météors
Sayyid El Alami – La pampa
Félix Lefebvre – L’Épreuve du feu
Guillaume Marbeck – Nouvelle Vague
Théodore Pellerin – Nino

Miglior opera prima

Arco
L’Épreuve du feu
Nino
La pampa
Partir un jour

Miglior film d’animazione

Arco
La piccola Amélie
La Vie de chateau, mon enfance a Versailles

Miglior documentario

À bicyclette!
Le Chant des Forêts
Le Cinquieme plan de La Jetee
Personne n’Y Comprend Rien
Put Your Soul on Your Hand and Walk

Miglior film straniero

L’Agente Segreto
Una Battaglia dopo l’Altra
Black Dog
Sentimental Value
Sirat

Miglior adattamento

Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’attachement – La tenerezza
Stéhane Demoustier – Lo sconosciuto del Grande Arco
Hafsia Herzi – La petite dernière

Miglior fotografia

Elin Kirschfink – L’attachement – La tenerezza
Patrick Ghiringhelli – Dossier 137
Marine Atlan – L’engloutie
Manu Dacosse – Lo straniero
David Chambille – Nouvelle Vague

Miglior scenografia

Jean-Philippe Moreaux – Chien 51
Catherine Cosme – Lo sconosciuto del Grande Arco
Riton Dupire-Clément – C’era una volta mia madre
Katia Wyszkop – Nouvelle Vague
Marie Cheminal – I colori del tempo

Migliori costumi

Céline Guignard – La condition
Corinne Bruand – Dracula – L’amore perduto
Jurgen Doering – La Femme la plus riche du monde
Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague
Pierre-Yves Gayraud – I colori del tempo

Miglior musica

Arnaud Toulon – Arco
Olivier Marguerit – Dossier 137
Fatima Al Qadiri – Lo straniero
Alex Beaupain – La Femme la plus riche du monde
Amine Bouhafa – La petite dernière

Miglior montaggio

Stan Collet – 13 jours, 13 nuits
Christel Dewynter – L’attachement – La tenerezza
Laurent Rouan – Dossier 137
Catherine Schwartz – Nouvelle Vague
Géraldine Mangenot – La petite dernière

Miglior suono

Arco
Le Chant des Forêts
Dossier 137
Nouvelle Vague
Partir un jour

Migliori effetti visivi

Chien 51
Lo sconosciuto del Grande Arco
C’era una volta mia madre
Nouvelle Vague
I colori del tempo

Miglior cortometraggio d’animazione

Les belles cicatrices
Dieu est timide
Fille de l’eau

Miglior cortometraggio documentario

Au bain des dames
Car Wash
Ni dieu ni père

Miglior cortometraggio

Big Boys Don’t Cry
Deux personnes échangeant de la salive
Mort d’un acteur
Wonderwall

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

