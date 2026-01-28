Cesar 2026, tutte le nomination: Nouvelle Vague di Richard Linklater colleziona 10 candidature

Sono state annunciate le nomination ai Cesar 2026 e quest’anno, stranamente, è un nome americano a essere nominato il maggior numero di volte: Richard Linklater. Il regista ha infatti lavorato in Francia per il suo ultimo film (presentato a Cannes 2025 dove lo abbiamo visto in anteprima), Nouvelle Vague, che ha conquistato il massimo numero di nomination: dieci.

Ecco di seguito tutti i nominati per il premio più importante del cinema francese:

Miglior film

L’attachement – La tenerezza

Dossier 137

Nouvelle Vague

La petite dernière

Un semplice incidente

Miglior regia