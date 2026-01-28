HomeCinema News2026

Il film fantascientifico Klara and the Sun con Jenna Ortega uscirà nel 2026 dopo importanti ritardi

Di Gianmaria Cataldo

-

Jenna Ortega 4
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

L’annunciato film di fantascienza Klara and the Sun è basato sull’omonimo romanzo bestseller del 2021 di Kazuo Ishiguro e vede Jenna Ortega nel ruolo della protagonista, il robot Klara. L’adattamento cinematografico è stato posto in fase di sviluppo ormai nel 2020, ma ha subito diversi ritardi importanti. Ora, durante un’intervista con Screen Daily per il suo nuovo film Fing!, presentato in anteprima al Sundance, il regista Taika Waititi ha confermato che Klara and the Sun uscirà nel 2026 e che il film è finalmente pronto. “Klara and the Sun uscirà presto, sicuramente quest’anno. Abbiamo appena discusso con la Sony su quando e dove, stiamo pensando a festival e cose del genere”.

Di cosa parla Klara and the Sun?

Diretto dal premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok), con una sceneggiatura scritta dalla vincitrice dell’Emmy Dahvi Waller (Mad Men) basata sul romanzo di Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun vede Jenna Ortega nei panni del robot protagonista, Klara, creato per prevenire la solitudine negli esseri umani e che cerca di salvare una famiglia affranta, tra cui la bambina malata Josie.

Oltre a Ortega nel ruolo di Klara, il cast include anche la sei volte candidata all’Oscar Amy Adams nel ruolo della madre di Josie, Mia Tharia nel ruolo di Josie, il candidato all’Emmy Simon Baker nel ruolo del padre di Josie, la cinque volte candidata all’Emmy Natasha Lyonne, Steve Buscemi, Harry Greenwood e Aran Murphy. Dopo anni di ritardi, le riprese sono finalmente iniziate nel gennaio 2024 e si sono concluse all’inizio dello stesso anno, ma ciò che ha ritardato l’uscita del film è stato il fatto che ha trascorso quasi 19 mesi in sala montaggio. Ora, non resta che attendere maggiori informazioni sul suo arrivo in sala.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

