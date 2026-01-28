Jason Momoa parla del futuro di Lobo nel DCU dopo Supergirl e di come si confronta con il DCEU

L’universo DC non vedrà solo il debutto di Supergirl sul grande schermo quest’estate, ma anche il ritorno di Jason Momoa nel genere dei supereroi. Tuttavia, questa volta, l’attore precedentemente impegnata con il ruolo di Arthur Curry/Aquaman interpreterà ora Lobo della DC, poiché Momoa farà parte del cast del film Supergirl.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per The Wrecking Crew, Momoa ha parlato delle differenze nel passare dal franchise di Zack Snyder, il DCEU, al DCU di James Gunn. Alla domanda su cosa avesse notato, dal punto di vista creativo, delle differenze tra queste due proprietà DC, Momoa ha dunque risposto: “Penso che siano molto diverse perché sono anche personaggi diversi. Sono entrato con un’idea vaga su Batman v Superman fino all’uscita di Justice League“.

Jason Momoa ha poi spiegato che “era tutto abbastanza pianificato da Zack. Aveva pianificato tutto nei minimi dettagli”. Tuttavia, per quanto riguarda il suo futuro nella DCU, “So solo che Lobo è in questo film, quindi vedremo cosa riserva il futuro. Mi piacerebbe che uscisse un film tutto suo. Non so se ci sarà. Penso che probabilmente dipenda dal pubblico e da come lo percepisce, ma credo che lui abbia già pianificato qualcosa e io non ne sono a conoscenza“.

Ha poi continuato dicendo: ”Penso che tutti saranno… La carriera di James è pari a quella di Zack, a ciò che hanno costruito e ai loro mondi. Sono registi straordinari nella creazione di mondi“. L’ex membro della Justice League del DCEU ha infine spiegato: “Quindi sono piuttosto emozionato. Quando ho avuto modo di entrare nei panni di Lobo, è stato un momento da ”dammi un pizzicotto“. E la mia prima scena è piuttosto difficile. Sono curioso di vedere un altro attore riuscire a fare quella prima ripresa, quello che abbiamo fatto noi. Sono entusiasta di parlarne perché è difficile. L’ho afferrato con entusiasmo e ne sono molto entusiasta”.

Sebbene la DC Studios non abbia annunciato quali siano i piani per il Lobo di Momoa dopo la storia di Supergirl, ci sono numerose possibilità per il popolare cacciatore di taglie. Potrebbe sempre continuare ad apparire in altre uscite della DCU come comprimario prima di avere un proprio progetto cinematografico o seriale tutto per sé.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.