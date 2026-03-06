Gilmore Girls, Lauren Graham parla di uno speciale dopo il revival Netflix: “Se ne parla sempre”

A quasi dieci anni dal revival targato Netflix, Lauren Graham ha aggiornato i fan sul possibile ritorno di Gilmore Girls con un nuovo progetto speciale. L’attrice, che nella serie interpreta Lorelai Gilmore, ha infatti commentato la possibilità di realizzare un episodio speciale o un film unico, riaccendendo le speranze del pubblico affezionato allo show.

Nonostante la serie originale si sia conclusa nel 2007, Gilmore Girls ha mantenuto negli anni una forte presenza culturale, culminata nel revival Netflix del 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life, composto da quattro episodi ambientati nelle diverse stagioni dell’anno. Da allora, fan e cast hanno spesso discusso la possibilità di tornare ancora una volta a Stars Hollow.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Graham ha rivelato che l’idea di un nuovo progetto viene discussa periodicamente, anche se al momento non esiste nulla di ufficiale. “Non voglio alimentare troppe aspettative, ma se ne parla sempre”, ha dichiarato l’attrice quando le è stato chiesto se avesse discusso del progetto con la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino.

L’idea di Lauren Graham: uno speciale natalizio in stile britannico

L’idea che Lauren Graham ha proposto negli ultimi mesi è quella di realizzare uno speciale unico a tema natalizio, seguendo un formato molto comune nella televisione britannica. In un’intervista al Drew Barrymore Show, l’attrice ha spiegato che immagina qualcosa di simile agli speciali realizzati per serie come Downton Abbey o All Creatures Great and Small.

Secondo Graham, un episodio speciale permetterebbe ai fan di tornare per un breve momento nel mondo di Stars Hollow, senza la necessità di rilanciare un’intera nuova stagione o un reboot completo della serie. “È come quando in Inghilterra fanno uno speciale di Natale per una serie amata. Torni a trovare i personaggi, c’è un’atmosfera sentimentale e festiva, ma non devi rifare tutta la serie”, ha spiegato l’attrice.

In un’altra intervista concessa a The Hollywood Reporter, Graham ha ribadito di essere sempre disponibile a tornare nel ruolo di Lorelai, sottolineando come uno speciale festivo potrebbe essere il modo perfetto per riunire i personaggi. Un film o episodio natalizio permetterebbe anche di mostrare Stars Hollow addobbata per le festività, un elemento che si adatterebbe bene allo spirito della serie.

L’interesse per un possibile ritorno non riguarda solo Lauren Graham. Anche Kelly Bishop, interprete di Emily Gilmore, ha dichiarato nel podcast In Her Words che sarebbe “sempre interessata” a partecipare a un progetto simile. Tuttavia, la decisione finale dipenderebbe soprattutto dalla creatrice Amy Sherman-Palladino, che rimane la figura chiave per qualsiasi sviluppo futuro.

Uno speciale potrebbe anche offrire l’occasione per risolvere uno dei più grandi cliffhanger del revival Netflix. Nell’episodio finale di A Year in the Life, Rory Gilmore (Alexis Bledel) rivela alla madre di essere incinta, ma la serie non svela l’identità del padre né il futuro della giovane giornalista.

Con il crescente interesse del pubblico e del cast, l’idea di un nuovo ritorno a Stars Hollow rimane quindi una possibilità concreta. Se dovesse realizzarsi, uno speciale di Gilmore Girls potrebbe riportare sullo schermo uno dei mondi televisivi più amati degli ultimi vent’anni.