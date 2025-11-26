A che ora uscirà la quinta stagione di Stranger Things su Netflix?

La quinta stagione di Stranger Things è quasi arrivata e Netflix sta lanciando un piano speciale per quanto riguarda la data e l’ora di uscita della stagione finale. A pochi giorni dal decimo anniversario della serie, la serie Netflix dei fratelli Duffer si concluderà con un programma in tre parti. Il formato di uscita frazionata è diventato sempre più comune sulla piattaforma negli ultimi anni, comprese le passate stagioni di Stranger Things.

La quarta stagione di Stranger Things è stata rilasciata in due parti, con i primi sette episodi arrivati il 27 maggio 2022 e gli ultimi due episodi il 1° luglio 2022. Passando al 2025, la guida allo streaming della quinta stagione di Stranger Things è ancora più complicata. Nonostante il debutto dei nuovi episodi alla vigilia del Ringraziamento, a Natale e a Capodanno, i tempi di uscita della quinta stagione di Stranger Things rimarranno gli stessi.

La prima parte della quinta stagione di Stranger Things uscirà il 26 novembre alle 20:00 ET su Netflix

Con l’ultima puntata divisa in tre parti, il Volume 1 sarà composto da quattro episodi. I primi quattro episodi della quinta stagione di Stranger Things saranno disponibili mercoledì 26 novembre alle 20:00 ET/17:00 PT su Netflix. Ecco una panoramica di quando il Volume 1 della quinta stagione di Stranger Things sarà disponibile per gli abbonati Netflix in altri fusi orari:

Se avete intenzione di guardare tutta la stagione 5 Volume 1 di Stranger Things in una sola volta, dovrete riservarvi circa quattro ore e mezza, in base alla durata degli episodi. Il primo episodio dura 1 ora e 8 minuti, il secondo 54 minuti, il terzo 1 ora e 6 minuti e il quarto, il più lungo del Volume 1, 1 ora e 23 minuti.

Location Time Zone Release Time Date US MT 6 pm November 26 Italia CT 2 am November 27 Brazil BRT 10 pm November 26 UK GMT 1 am November 27 Germany CET 2 am November 27 China CST 9 am November 27 Japan JST 10 am November 27 Australia AEDT 12 pm November 27 New Zealand NZDT 2 pm November 27

Quando arriverà su Netflix il resto della stagione 5 di Stranger Things

Dopo l’uscita del Volume 1 il 26 novembre, la prossima serie di episodi della stagione 5 di Stranger Things sarà disponibile per gli abbonati Netflix il 25 dicembre. Il Volume 2, che comprende gli episodi dal 4 al 7, uscirà ufficialmente la notte di Natale, circa un mese dopo la prima serie di episodi. Poi, meno di una settimana dopo, il finale della serie Stranger Things, sotto forma di Volume 3, arriverà su Netflix alla vigilia di Capodanno.

Come nel caso del Volume 1, tutti i restanti episodi della stagione 5 di Stranger Things saranno disponibili su Netflix alle 20:00 ET/17:00 PT nelle rispettive date di uscita. Anche se non è l’orario di uscita normale per la maggior parte delle uscite Netflix, lo streamer segue questa procedura in casi speciali. La quinta e ultima stagione di una delle loro serie più importanti della storia spiega certamente l’orario di uscita speciale, soprattutto se si tiene conto dei programmi per le festività.

Come parte dei festeggiamenti per la quinta stagione di Stranger Things, il finale della serie sarà proiettato in alcuni cinema selezionati negli Stati Uniti e in Canada. Gli orari delle proiezioni inizieranno alle 20:00 ET/17:00 PT del 31 dicembre, in concomitanza con l’uscita su Netflix. Detto questo, secondo quanto riferito, gli eventi dedicati ai fan del finale della serie dureranno solo fino al 1° gennaio 2026, quindi la disponibilità sarà limitata.

Cosa hanno detto i creatori di Stranger Things sul calendario di uscita della quinta stagione

Secondo alcune indiscrezioni, i fratelli Duffer avrebbero proposto a Netflix un’idea che avrebbe previsto l’uscita settimanale della quinta stagione di Stranger Things. Tuttavia, i Duffer hanno smentito queste voci, indicando che tale opzione non è mai stata presa in considerazione. Ciononostante, il piano di uscita in tre parti ha suscitato opinioni contrastanti, soprattutto perché ogni volume coincide con un periodo di vacanze per molti abbonati.

Quando Ross Duffer ha parlato del piano di uscita della quinta stagione di Stranger Things, ha difeso la suddivisione degli episodi, aggiungendo che sapevano del programma in tre parti con largo anticipo, il che ha influito sulla narrazione. Secondo Duffer, questo non era il caso del cast con l’uscita in due parti della quarta stagione:

“Sono anche entusiasta del primo volume perché, nella quarta stagione, non sapevamo che sarebbe stato diviso in due. Non è colpa di Netflix, non è colpa di nessuno. C’è stata la pandemia e abbiamo finito per dividerlo in due in modo da poter pubblicare gli episodi prima. Ma questa volta sapevamo che lo avremmo diviso in due, quindi è davvero in due parti. Il volume uno è davvero un mega-film a sé stante. Ha un suo climax”.

Nonostante ci siano tre parti, Ross Duffer sembra combinare i volumi 2 e 3 quando parla della seconda metà della stagione. In ogni caso, l’attesa per la conclusione di Stranger Things sarà alta alla vigilia di Capodanno, e si può dire con certezza che la serie ha in programma di chiudere in grande stile.