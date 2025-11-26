Stranger Things: i 4 episodi da rivedere prima della stagione 5 secondo i creatori

I creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, hanno deciso di indicare quali episodi è fondamentale guardare prima dell’uscita dell’ultima stagione della serie Netflix.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Matt e Ross Duffer hanno parlato degli episodi chiave da guardare prima dell’ultima stagione, soprattutto se non avete 35 ore libere prima del 26 novembre, data di uscita del Volume 1. I fratelli Duffer hanno scelto quattro episodi fondamentali per comprendere il contesto e che raccomandano. Gli episodi sono:

Stagione due, episodio quattro, “Will the Wise”

Stagione due, episodio sei, “The Spy”

Stagione quattro, episodio sette, “The Massacre at Hawkins Lab”

Stagione quattro, episodio nove, “The Piggyback”

Matt ha dichiarato che “La seconda stagione è quella in cui abbiamo davvero iniziato a costruire la mitologia e ad approfondire ogni aspetto, rendendo chiara l’idea che si sarebbe trattato di una [serie] continuativa”. Ha inoltre aggiunto che la quarta stagione è molto rilevante.

Ross ha aggiunto che “Il massacro al laboratorio Hawkins” inizia “svelando parte della mitologia dell’Upside Down e fornendo alcune risposte e, naturalmente, tutto ciò che riguarda Henry ed Eleven continua a risuonare per tutta la quinta stagione. Sono alcuni aspetti interessanti da rivisitare.”

Stranger Things è stata pubblicata su Netflix nel 2016 ed è diventata un fenomeno globale. I suoi giovani protagonisti, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Sadie Sink, interpretano i ragazzi della città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana, mentre cercano di scoprire i misteriosi avvenimenti e svelare un pericoloso nemico che cerca di prendere il controllo.

L’episodio “Il massacro al laboratorio di Hawkins” è un momento davvero cruciale della serie, poiché mostra come è nato Vecna (interpretato da Jamie Campbell Bower). È stato uno dei più importanti per la trama, poiché mostra il personaggio di Brown, Eleven, che alla fine “crea” l’Upside Down per intrappolare Henry/001 e, sfortunatamente, crea Vecna.

La quinta stagione promette ai fan che rivelerà cosa sia realmente l’Upside Down, oltre ad approfondire il personaggio di Schnapp, Will Byers, e il motivo per cui è stato rapito da Vecna nella prima stagione, nonché il suo vero scopo. Includerà anche la morte più violenta della serie e ha promesso di risolvere tutte le questioni in sospeso entro la fine del finale.

Stranger Things – ultima stagione inizierà il 26 novembre con il Volume 1, seguito dal Volume 2 in uscita il 25 dicembre e dal finale, che sarà disponibile su Netflix e in alcuni cinema il 31 dicembre.