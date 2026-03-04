A Knight Of The Seven Kingdoms 2 ingaggia ufficialmente uno dei membri più iconici della Casa Lannister

L’universo televisivo di Westeros continua ad espandersi. Dopo il debutto di inizio 2026, A Knight of the Seven Kingdoms ha già iniziato a costruire la seconda stagione con nuovi ingressi di peso nel cast. La serie, secondo spin-off diretto di Game of Thrones, ha introdotto al grande pubblico la storia più intima e avventurosa del cavaliere errante Ser Duncan “Dunk” il Grande (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero, il principe Aegon “Egg” Targaryen (Dexter Sol Ansell). Il finale della prima stagione ha lasciato i due protagonisti in viaggio verso nuove sfide, aprendo la porta a personaggi centrali nella mitologia di George R. R. Martin.

Attraverso l’account ufficiale del franchise, è stato ora confermato che Lucy Boynton interpreterà Lady Rohanne Webber, conosciuta come la “Vedova Rossa”, figura chiave del racconto The Sworn Sword, seconda novella del ciclo Tales of Dunk and Egg. Rohanne è destinata a diventare la futura moglie di Gerold Lannister e, soprattutto, la nonna di Tywin Lannister, il personaggio reso iconico da Charles Dance in Game of Thrones. L’annuncio rafforza il legame diretto tra la nuova serie e la dinastia che avrebbe dominato la scena politica di Westeros decenni più tardi.

Oltre a Boynton, entrano nel cast anche Babou Ceesay nel ruolo di Ser Bennis e Peter Mullan in quello di Ser Eustace Osgrey. Tutti e tre i personaggi provengono direttamente dalla novella di Martin, segnale evidente della volontà della produzione di mantenere una forte aderenza al materiale letterario originale, elemento che contribuisce alla solidità narrativa e all’autorevolezza del progetto.

Rohanne Webber e il conflitto di Coldmoat: il tassello che avvicina lo spin-off ai Lannister

Rohanne Webber è una delle figure più affascinanti e controverse del periodo precedente agli eventi di Game of Thrones. Figlia unica e ultima erede del castello di Coldmoat, fu costretta a sposarsi per non perdere il proprio titolo e le proprie terre a favore di altri parenti. Celebre per aver avuto sei mariti, divenne oggetto di sospetti e superstizioni tra il popolo di Westeros, che arrivò a credere che fosse responsabile della morte di alcuni di loro. Questo alone di mistero le valse il soprannome di “Red Widow”.

Nel corso di The Sworn Sword, Dunk si trova coinvolto in una faida tra Rohanne e Ser Eustace Osgrey, un conflitto radicato nel passato e nelle tensioni territoriali tra le rispettive casate. Ser Bennis, cavaliere al servizio di Osgrey, gioca un ruolo decisivo nell’inasprire gli eventi. La vicenda non è solo politica: tra Dunk e Rohanne nasce una tensione emotiva che aggiunge profondità alla narrazione e contribuisce a delineare il carattere umano del futuro Lord Comandante della Guardia Reale.

Secondo la tradizione di Martin, Rohanne rimase Lady di Coldmoat anche durante l’ascesa al trono di Re Aerys I, ebbe quattro figli da Gerold Lannister e in seguito scomparve misteriosamente. L’ingresso del personaggio nella serie rappresenta quindi un ponte diretto con la genealogia Lannister, avvicinando temporalmente e tematicamente lo spin-off agli eventi che porteranno alla nascita di figure come Tywin.

Lucy Boynton, nota per ruoli in Bohemian Rhapsody, Sing Street, Assassinio sull’Orient Express e Miss Potter, è chiamata ora a incarnare una delle donne più enigmatiche della storia di Westeros. Babou Ceesay, visto di recente nella serie sci-fi Alien: Earth, e Peter Mullan, volto storico del cinema britannico e recentemente apparso in The Lord of the Rings: The Rings of Power e Outlander: Blood of My Blood, completano un trio che promette di dare peso drammatico alla seconda stagione.

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione e lo showrunner Ira Parker ha dichiarato di avere un piano narrativo ambizioso che potrebbe estendersi fino a 12-15 stagioni. Tutti gli episodi di A Knight of the Seven Kingdoms sono disponibili in streaming su HBO Max.