Jessica Belkin entra nel cast del reboot di Baywatch: sarà la figlia segreta di Hobie Buchannon

Jessica Belkin
Jessica Belkin arriva alla première di Los Angeles della seconda stagione della serie originale Paramount+ "Lioness". Foto di Image Press Agency tramite DepositPhotos.com

Il reboot di Baywatch continua a prendere forma e accoglie una nuova protagonista. Jessica Belkin, attrice già annunciata nel prequel di Legally Blonde intitolato Elle, entra nel cast della serie Fox e Fremantle con un ruolo regolare: interpreterà Charlie Vale, la figlia biologica di Hobie Buchannon.

Il personaggio di Hobie, nella nuova versione, è interpretato da Stephen Amell. Nella serie originale, Hobie era il figlio di Mitch Buchannon, ruolo iconico affidato a David Hasselhoff. Il reboot introduce dunque un passaggio generazionale che amplia la mitologia familiare dei Buchannon.

Secondo la descrizione ufficiale, Charlie è cresciuta in Texas e scopre di essere la figlia che Hobie non ha mai saputo di avere. Decide così di lasciare la sua vita complicata a Galveston per presentarsi alla porta del padre con un obiettivo preciso: guadagnarsi un posto come bagnina nel team di Baywatch. Coraggiosa, appassionata e talvolta impulsiva, Charlie incarna lo spirito dei Buchannon, ma dovrà ancora imparare molto. E proprio il padre che non ha mai conosciuto potrebbe diventare il mentore di cui ha sempre avuto bisogno.

Nuovi volti e ritorni storici nel reboot targato Fox

Il progetto, che debutterà nella stagione televisiva 2026-27 con 12 episodi, è prodotto da Fox Entertainment e Fremantle, detentrice dei diritti della serie originale. Le riprese inizieranno in primavera tra la celebre Venice Beach di Los Angeles e il FOX Studio Lot di Century City.

Accanto a Stephen Amell, tornerà anche David Chokachi, che riprenderà il ruolo di Cody Madison già interpretato dalla sesta alla nona stagione della serie originale. Il reboot sarà guidato dallo showrunner Matt Nix (Burn Notice, The Gifted), affiancato come produttore esecutivo da McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz. McG dirigerà inoltre l’episodio pilota.

Jessica Belkin, che prossimamente sarà protagonista della serie prequel Elle e apparirà nel film Bad Day con Cameron Diaz, si inserisce in un progetto che punta a rinnovare il brand mantenendo un forte legame con l’eredità storica della serie anni ’90. L’interesse attorno al reboot è già elevato: oltre 14.000 candidati hanno inviato il proprio materiale per partecipare ai casting, con più di 2.000 aspiranti presentatisi alle selezioni aperte a Marina del Rey.

Il nuovo Baywatch mira a coniugare nostalgia e aggiornamento contemporaneo, puntando su dinamiche familiari, azione e spirito di squadra. Con l’introduzione di Charlie Vale, il franchise si prepara a esplorare una nuova generazione di bagnini pronti a raccogliere l’eredità di Mitch Buchannon e della storica squadra di Malibu.

