La Sposa! di Maggie Gyllenhaal ricorda Bonnie and Clyde? Perché il paragone con il classico crime aumenta l’attesa

Negli ultimi decenni il mito di Frankenstein’s Monster è stato rielaborato innumerevoli volte, ma raramente il centro narrativo si è spostato davvero sulla Sposa. Con La Sposa!, Maggie Gyllenhaal sceglie di ribaltare la prospettiva, trasformando un personaggio storicamente marginale in motore emotivo e politico del racconto. Nel ruolo principale troviamo Jessie Buckley, mentre Christian Bale interpreta una nuova incarnazione della Creatura.

Ambientato nella Chicago degli anni ’30, in piena Depressione, il film immagina il Mostro alla ricerca di un medico brillante e folle, interpretato da Annette Bening, capace di creare una compagna “nata dalla morte”. Ma ciò che sorprende dalle prime immagini è il tono: gotico, certo, ma anche ironico, romantico e apertamente criminale. La coppia mostruosa sembra attraversare la città come una forza destabilizzante, tra violenza e desiderio di libertà.

È proprio questa dinamica a evocare un paragone che sta alimentando l’entusiasmo: quello con Bonnie and Clyde, il caposaldo del crime americano diretto da Arthur Penn. E più il confronto prende forma, più l’attesa per La Sposa! cresce.

Perché il confronto con Bonnie and Clyde cambia la percezione di La Sposa!

Il riferimento non è casuale. Bonnie and Clyde (1967), con Warren Beatty e Faye Dunaway, fu uno dei film che diedero impulso alla New Hollywood, rompendo con il classicismo hollywoodiano attraverso una rappresentazione più esplicita della violenza e una sensibilità controculturale. Ambientato anch’esso negli anni ’30, raccontava una coppia criminale come simbolo di ribellione generazionale.

Se La Sposa! riprende quella struttura – due outsider che attraversano l’America in fuga, amanti e complici – allora non siamo davanti a un semplice horror gotico, ma a un crime romantico con implicazioni sociali. La Chicago della Depressione diventa così non solo sfondo storico, ma terreno fertile per una narrazione sul potere, sull’identità e sull’esclusione.

Le prime reazioni della critica parlano di un film audace, stilisticamente libero, capace di fondere generi diversi. Se davvero Gyllenhaal ha catturato l’energia anarchica e la sensualità tragica di Bonnie and Clyde, allora il progetto potrebbe ambire a qualcosa di più di un’operazione di stile: una reinvenzione radicale del mito.

La centralità della Sposa: un ribaltamento politico e narrativo

Uno degli elementi più promettenti emersi dalle prime recensioni è la centralità emotiva della Sposa, interpretata da Jessie Buckley. Tradizionalmente concepita come figura secondaria, qui diventa soggetto attivo, simbolo di autodeterminazione in un mondo che la considera un esperimento.

Questo ribaltamento dialoga direttamente con il cuore tematico di Bonnie and Clyde: la trasformazione di figure marginali in icone culturali. Ma mentre il film di Penn raccontava la mitizzazione del crimine nell’America anni ’60, La Sposa! sembra interrogare il concetto stesso di identità femminile, potere e nascita. Non più semplice “compagna del mostro”, ma creatura con volontà propria.

La presenza di Christian Bale aggiunge ulteriore complessità: la sua interpretazione promette di allontanarsi dalla tragicità romantica classica per abbracciare un registro più imprevedibile. Se il film manterrà le promesse, potrebbe diventare uno degli esperimenti più interessanti nel panorama crime contemporaneo, dimostrando che i miti gotici possono dialogare con il cinema americano degli anni ’70 senza perdere identità.