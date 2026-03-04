HomeSerie TvNews

Ahsoka – Stagione 2 riunirà Ahsoka con una leggenda di Star Wars?

Di Genny Santin Nalin

-

Star Wars: Ahsoka

La seconda stagione di Ahsoka si preannuncia come un evento imperdibile per i fan di Star Wars. La serie Disney+ tornerà quest’autunno con una trama più intensa e un cast ricco di personaggi iconici, tra cui Ahsoka Tano, Sabine Wren e l’ex Jedi Anakin Skywalker. Secondo voci recenti, la nuova stagione potrebbe includere un incontro molto atteso tra Ahsoka e un Jedi familiare del passato, un chiaro richiamo a The Clone Wars.

Alcune indiscrezioni sono emerse grazie a contenuti condivisi online da membri del cast e della produzione. Uno YouTuber ha pubblicato video di merchandising della Stagione 2, rivelando inavvertitamente che Ewan McGregor potrebbe essere tornato sul set per interpretare Obi-Wan Kenobi. Questo confermerebbe le teorie dei fan secondo cui McGregor e Hayden Christensen avrebbero girato scene insieme, alimentando l’entusiasmo per la presenza di Anakin Skywalker attraverso il suo fantasma della Forza.

La trama dovrebbe esplorare ulteriormente gli Dei di Mortis – il Padre, la Figlia e il Figlio – già apparsi in The Clone Wars, collegandoli agli eventi su Peridea e al ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn nella Galassia principale. Ezra Bridger tornerà, mentre Ahsoka e Sabine continuano a cercare un modo per tornare a casa, esplorando allo stesso tempo la loro connessione con la Forza e i segreti dei Sith.

Rosario Dawson ha anticipato che vedremo una Ahsoka più rilassata, gioiosa e in contatto con la comunità, rispetto alla prima stagione, grazie anche all’influenza positiva di Anakin e Hayden Christensen.

Oltre a Dawson e Christensen, il cast include Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Ivanna Sakhno (Shin Hati), Eman Esfandi (Ezra Bridger), Rory McCann (Baylan Skoll), David Tennant (Huyang) e Lars Mikkelsen (Grand’Ammiraglio Thrawn).

La serie dovrebbe tornare su Disney+ nel corso dell’autunno.

Genny Santin Nalin
