Agente Speciale Legs Weaver: il trailer della miniserie dal 6 marzo su RaiPlay

Di Chiara Guida

Il 6 marzo arriva in esclusiva su RaiPlay Agente Speciale Legs Weaver, la nuova serie animata prodotta da Sergio Bonelli Editore, in collaborazione con Rai Kids. 4 episodi da 10 minuti dedicati allo storico personaggio del fumetto Legs Weaver.

Creata dal dinamico trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, Legs Weaver balza dalle pagine di Nathan Never direttamente sugli schermi, diventando la prima eroina femminile titolare di una testata nell’universo Bonelli. AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER rappresenta una rivoluzione nell’adult animation firmata da Sergio Bonelli Editore: pensata specificamente per un pubblico ampio, che utilizza i codici dell’animazione con una consapevolezza e una maturità narrativa uniche nel suo genere. La scelta dell’animazione 2D rappresenta una precisa strategia creativa che mira a creare un ponte tra l’animazione occidentale e quella orientale, rivolgendosi a un pubblico di appassionati che da anni segue produzioni giapponesi pensate per un pubblico non solo di bambini.

La storia conduce gli spettatori in una futuristica metropoli chiamata Città Est, dove decine di milioni di persone navigano tra i pericoli di ogni giorno, dai piccoli criminali ai super-cattivi che sognano di conquistare il mondo. In questo contesto, Legs e i suoi colleghi dell’agenzia di vigilanza Alfa, incluso l’eroico Nathan Never, si tuffano in avventure mozzafiato, combattendo il crimine con un mix esplosivo di azione, adrenalina e una buona dose di ironia. L’atmosfera è leggera e divertente e nel cuore di ogni episodio brucia la passione per la vera avventura. AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER è però pensata anche gli amanti della rottura della quarta parete: mentre Legs e May combattono le antagoniste, un editor sta realizzando un cartone animato su di loro, e la stessa animazione cambia stile in tempo reale, richiamando il gioco metalinguistico che da sempre caratterizza il fumetto.

Dichiara Vincenzo Sarno, Produttore Esecutivo Bonelli Entertainment e Responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Sergio Bonelli Editore: «Con Agente Speciale Legs Weaver portiamo su RaiPlay un personaggio iconico dell’universo Bonelli, che ha saputo conquistare generazioni di lettori con la sua forza, la sua ironia e il suo spirito indipendente. Questa serie animata rappresenta per noi un passo importante: è l’incontro tra la nostra tradizione narrativa e un linguaggio contemporaneo, capace di parlare a un pubblico nuovo senza perdere l’identità e la profondità che da sempre contraddistinguono le nostre storie. Legs è un’eroina moderna e assieme a Rai Kids siamo orgogliosi di vederla finalmente protagonista anche sullo schermo”.

Agente Speciale Legs Weaver

Una produzione Sergio Bonelli Editore con la partecipazione di Rai Kids.

Cast tecnico-artistico

  • Regia: Federico Rossi Edrighi e Raffaele Compagnoni
  • Soggetto: Michele Medda, Antonio Serra, Bepi Vigna
  • Adattamento e Sceneggiature: Adriano Barone
  • Produttore Esecutivo: Vincenzo Sarno
  • Direttore di Produzione: Antonio Navarra
  • Produttore Rai: Sonia Farnesi
  • Produttori Creativi: Giovanni Masi, Mauro Uzzeo
  • Produttori Associati Federico Riboldazzi, Marco Ficarra
  • Story Editor: Giovanni Mattioli
  • Musiche originali: NAIP
  • Voce Editor: Alex Cendron
