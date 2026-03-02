Il Testamento di Ann Lee, il nuovo trailer del film con Amanda Seyfried

Il nuovo trailer de Il Testamento di Ann Lee, il film targato Searchlight Pictures che arriverà nelle sale italiane il 12 marzo. Leggi la nostra recensione in anteprima dal Festival di Venezia 82.

Dalla pluripremiata sceneggiatrice e regista Mona Fastvold (The World to Come, The Brutalist) arriva la straordinaria storia vera di Ann Lee, fondatrice della setta religiosa nota come gli Shakers. La candidata all’Oscar® Amanda Seyfried interpreta l’indomabile leader del movimento, che predicava l’uguaglianza di genere e sociale ed era venerata dai suoi seguaci. Il Testamento di Ann Lee cattura l’estasi e il tormento della sua missione utopica, con oltre una dozzina di inni tradizionali Shaker reinterpretati come movimenti estatici, coreografati da Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) e accompagnati da brani originali e colonna sonora firmati dal vincitore dell’Oscar® Daniel Blumberg (The Brutalist).

Fastvold si è imbattuta negli inni degli Shaker, che l’hanno spinta a riportare alla luce la storia di Ann Lee, una figura così forte eppure sorprendentemente poco conosciuta come “leader religiosa femminista ribelle nell’America della fine del 1700”, ricorda. Convinta che Lee fosse stata completamente ignorata dalla storia, Fastvold ha deciso di scrivere, produrre e dirigere questo film con grande passione, spiegando: “Per me, essere un’artista significa sempre lottare per creare l’impossibile: è questo che mi ha attratto di Ann Lee. Questo film è un omaggio al suo sogno e al silenzio che ora lo circonda”.

Scritto da Fastvold e Brady Corbet, Il Testamento di Ann Lee ha ottenuto molti riconoscimenti nei festival cinematografici e ha ricevuto numerose nomination, tra cui quella ai Golden Globe come Miglior Attrice in un Film – Musical o Comedy e quella della Critics Choice Association. Il film, che vede anche la partecipazione di Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson e Christopher Abbott, arriverà nelle sale italiane il 12 marzo.